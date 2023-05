Dizzy Gillespie kan geen kwaad doen op Cuba

Trompettist Dizzy Gillespie (1917-1993) op het podium voorafgaand aan een concert in Havana (Cuba) rond 1990. Beeld Redferns

Cuba, 16 mei 1977

Dizzy, zijn wangen opgeblazen als een uil, speelt Israëlische muziek, muziek van moslims en bahai en nog een dozijn andere etnische bronnen – zijn techniek is nog net zo spectaculair als ik me herinner van twintig jaar geleden, zijn demperwerk nog net zo aangrijpend.

Aangedaan begroeten we elkaar. Op de persconferentie geeft hij mij ongevraagd een pluim – over hoe geestig ik toen schreef enzovoorts. Het betekent des te meer voor me omdat het komt van iemand uit een andere discipline, die mijn vriendschap niet nodig heeft.

Iemand vraagt hoe oud Diz is. Hij ontwijkt de vraag en mompelt wat. Ik grijp in: ‘Hij is bijna oud genoeg om Fatha Hines’ zoon te zijn.’ (Algemene hilariteit.)

Ik zou alleen wensen dat hij wat Amerikaans-Joodse songs in zijn repertoire opnam – Kern, Berlin, Gershwin, Rodgers et cetera – de bouwstenen uit de periode voordat jazz op zoek ging naar zijn wortels.

17 mei

Havana. Dizzy wordt op de kade toegejuicht en om als hals gevallen. Maar al worden we hartelijk ontvangen, we worden niet als bevrijders verwelkomd, wat sommige toeristen volgens mij wel hadden verwacht.

Diz, Earl Hines en Stan Getz gaan een vier uur durend concert aan in het Teatro Mello. Samen met David Amram trommelt Diz een dozijn Cubaanse muzikanten op voor een luidruchtige collaboratie.