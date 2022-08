Divorce of Figaro van Holland Opera is een vermakelijk vervolg op de opera Le nozze di Figaro ★★★★☆

Divorce of Figaro van Holland Opera. Beeld Ben van Duin

Figaro trouwt met Susanna en dan breekt de pleuris uit. Het volk komt in opstand, de adel wordt verdreven en het pasgetrouwde stel vlucht met hun werkgevers, de graaf en gravin, Duitsland uit, naar Nederland.

Divorce of Figaro is een vermakelijk vervolg op de opera Le nozze di Figaro (‘Figaro’s bruiloft’) uit 1786 van Mozart. Joke Hoolboom (libretto en regie) en Niek Idelenburg (compositie) creëerden bij hun eigen groep Holland Opera een nieuw, toegankelijk en licht maatschappijkritisch muziektheaterspektakel, waarin we te zien krijgen wat er gebeurt na het wereldberoemde huwelijk van Figaro. Ze baseren zich daarbij op een gelijksoortig toneelstuk van de Duitse schrijver Ödön von Horváth, maar deze versie is volstrekt eigen en modern.

Het opvallendst is het decor, gevormd door de speellocatie: de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Deze industriële hal, vol machines en oude industrie geeft het stuk een nostalgische roestmetalen kleur. De muziek van Idelenburg wordt gespeeld door een klein ensemble. De opgewekte composities combineren flarden van moderne popnummers met noten van Mozart.

Net zo behapbaar is het libretto. Dat gaat minder dan je zou denken over een probleemhuwelijk en veel meer over de inburgeringsperikelen van de gevluchte personages. Integreren of niet integreren, dat is hier de vraag. Bovendien blijkt het nieuwe land helemaal niet zo tolerant jegens nieuwkomers.

Tekenend voor de spektakelambities van Holland Opera zijn de mooie choreografieën met voertuigen. De glimmende witte sportwagen, waarin de Figaro en zijn vrouw trouwen, wordt verdreven door lelijke werkvoertuigen. De schoonheid van de oude wereld wordt bruut geofferd, dat is een van de vele prijzen van de vooruitgang die de revolutie belooft.

Divorce of Figaro Theater ★★★★☆ Door Holland Opera. Libretto en regie Joke Hoolboom. Muziek W.A. Mozart en Niek Idelenburg. 20/8, Werkspoorkathedraal, Utrecht. Aldaar t/m 27/8.