Diversiteit gaat in Encanto verder dan alleen uiterlijkheden, vandáár die monsterhit

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

We moeten praten over Bruno.

Bruno?

Ja, Bruno, het zwarte schaap van de familie Madrigal in Encanto. Hij is de oom van hoofdpersoon Mirabel, een man die zich heeft verstopt in het magische huis waar de nieuwe Disneyfilm zich afspeelt en het onderwerp van het liedje We Don’t Talk About Bruno.

Een monsterhit. Meer dan 29 miljoen keer gestreamd afgelopen week, daarmee een groter succes dan de Frozen-hit Let It Go en net zo’n oorwurm. De reden ervan is uitentreuren geanalyseerd in de Amerikaanse media. Zo is er die baslijn, die de luisteraar voortdurend op het verkeerde been zet, aldus de culturele website Slate, de verschillende soorten zangpartijen en de manier waarop de C ingenieus de plot volgt.

Dat is natuurlijk knap van componist en schrijver Lin-Manuel Miranda. Maar het is niet de voornaamste reden waarom tiktokkers zich momenteel en masse op het nummer storten – dé oorzaak dat het zo hoog in de hitlijsten staat. De ene na de andere gebruiker van de app verkleedt zich als het Madrigal-familielid op wie hij of zij het meest lijkt, en playbackt (een deel van) het nummer. Of een ander liedje uit de film Encanto, die daarmee met de dag populairder wordt.

Zo ontzettend veel verschillende mensen kunnen zich ook herkennen in de personages – vooral degenen die niet als klassiek mooi gelden. De hoofdpersoon heeft een bril, sproetjes, krullen. Er is een meisje met grote oren en een met grote spierballen. Er is een palet aan huidskleuren. Een foto van een snoezig 2-jarig Braziliaans jongetje met donkere krulletjes dat naar zijn ‘spiegelbeeld’ Antonio keek, ging viraal met de hashtag #representationmatters. De enige in de film die echt Disneyprinsessenknap is, is de zus die later blijkt te lijden onder haar perfectionisme.

En daarin schuilt het werkelijke geheim van Encanto’s succes: de diversiteit gaat verder dan alleen uiterlijkheden. De personages representeren verschillende rollen die je binnen een familie kunt aannemen – die van problemenoplosser, die van onfeilbaar succesverhaal, die van het genegeerde buitenbeentje.

De tiktokkers, vaak kinderen van migranten, vertellen over hun ervaringen; volgens CNN gebruiken psychiaters de film inmiddels in hun praktijk. Een journalist van The New York Times nam haar Colombiaanse vader mee naar de bioscoop en hij vertelde meer over zijn verleden dan hij ooit had gedaan.

Dat is wat We Don’t Talk About Bruno werkelijk doet: juist de zaken waar niet over wordt gepraat bespreekbaar maken.