Dit zijn de mooiste voorleesboeken voor bij de kerstboom

Winterverhalen met grimmige genietzinnen en prenten om bij weg te dromen.

Ergens in de sneeuw (Lemniscaat; € 14,99; 5+)

Welke winterse verhalen zijn er dit jaar, om voor te lezen bij de kerstboom? Een directe hit is alvast dat van schrijver en illustrator Linde Faas, die een deel van het jaar in het Hoge Noorden woont. Met haar grote prentenboek Ergens in de sneeuw breekt ze waarschijnlijk een nieuw stapelrecord: zelden zo veel sneeuw gezien in één boek. Dekens, truien en warme chocolademelk aanbevolen bij het voorlezen.

De eenzame Sofie is het wachten op haar altijd maar werkende vader beu en gaat de straat op, waar het donker is en stormt. Ze komt een eland tegen, die haar op zijn rug meeneemt naar het bos. Daar vindt ze een zielige, eenzame kerstboom, die ze versiert met alles wat zij en haar nieuwe dierenvrienden in de natuur kunnen vinden. En dan komt, te elfder ure, ook haar vader.

Een tikje zoetsappig is het wel, maar wat het werk van Faas zo aantrekkelijk maakt, zijn de enorme illustraties, waarnaar je kunt blijven kijken. Met nauwelijks meer dan wit, blauw en grijs maakt ze gigantische sneeuwhopen onder een sterrenhemel, prachtig duister pokkepok-ijs en adembenemend mooi noorderlicht.

Beeld Hoogland & Van Klaveren

De nachtlantaarns van meneer Makkelie (Hoogland & Van Klaveren; € 17,95; 6+)

Winters voorlezen kan ook zonder sneeuw. Een bijzondere bundel voor deze tijd van het jaar is De nachtlantaarns van meneer Makkelie, een project van illustrator Alice Hoogstad. Zij schilderde veertien dromen, waar vervolgens dertien kinderboekenschrijvers een verhaal bij bedachten, met heel verschillende, verrassende resultaten.

Marjolein Hof bewijst dat ze kan schitteren in het kort. Haar korte verhaal ‘Niet hebben maar doen’ over de irritante tandenfee Alf is geestig. Die komt in plaats van geld een beleving brengen, waar Nelia, met een kostbare tand onder haar kussen, natuurlijk niet op zit te wachten. Ontroerend is de droom van Annet Schaap over een nachtzusje, dat pijnlijk duidelijk voorziet in een behoefte overdag. Paul van Loon maakt er, vanzelfsprekend, iets spannends van in ‘Het doolhof des doods’.

Wat dit boek zo aardig maakt, is dat de lezer een ongebruikelijke kant van schrijvers leert kennen. Want wie improviseert er nog een verhaal uit het hoofd, zoals vroeger bij het haardvuur? Over ontlezing maken opvoeders zich samen erg druk, maar het verdwijnen van die mondelinge traditie is al langer aan de gang en minstens even jammer. Wie weet inspireert dit boek liefhebbers om een van de droomschilderijen uit te kiezen en zélf eens iets te verzinnen.

Beeld Querido

Ze hadden hun schaapjes geteld (Querido; € 17,99; 6+)

Iemand die als geen ander verhalen maakt die rechtstreeks uit een vergeten reservaat van mondelinge vertellers lijken te komen, is Benny Lindelauf. Zijn kerstverhaal Ze hadden hun schaapjes geteld, geïllustreerd door Marieke Neelissen, herschept het bijbelse verhaal op een manier die splinternieuw aanvoelt en tegelijkertijd meteen alsof het altijd zo is geweest.

Lindelaufs herders vormen een gezin zonder moeder, waarvan de jongste dochter Gili nog te klein wordt gevonden om de schapen te hoeden. Ze zou maar verdwalen in de woestijn, vallen in een ravijn of worden opgegeten door een wolf. Natuurlijk raakt nu net haar lievelingsschaap Brekebeen vermist en dreigen vervolgens precies die dingen te gebeuren. Met heerlijke grimmige genietzinnen, bijvoorbeeld als de wolf zegt: ‘Mijn oren willen misschien wel luisteren, maar mijn maag niet.’ Drie keer komt het licht van een felle ster tussenbeide. Hoe dat afloopt, laat zich raden.

Lindelauf groeide op in Limburg met een vertel-oma die nog sprookjes door elkaar husselde en personages uit verschillende verhalen geïmproviseerde avonturen deed beleven. Lindelauf heeft in zijn laatste boeken een vorm gevonden om iets vergelijkbaars te doen op een meesterlijk niveau. Ze hadden hun schaapjes geteld is hét kerstverhaal van dit moment.