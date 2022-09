Dit zijn de koplopers op het gebied van klimaatbestendige architectuur

Basisschool in Gando, in Burkina Faso, ontworpen door Diébédo Francis Kéré. Beeld Erik-Jan Ouwerkerk

Oeroude principes

In Burkina Faso in West-Afrika zijn de temperaturen altijd tropisch, en geld voor airco hebben de meeste mensen niet. Maar in de gebouwen die architect Diébédo Francis Kéré in zijn geboorteland bouwt, is het niettemin prettig toeven, dankzij grote dakoverstekken die de zon weren en schaduw bieden, dikke bakstenen muren die snelle opwarming tegengaan en opengewerkte dak- en gevelvlakken voor natuurlijke ventilatie.

Dit jaar ontving Kéré de Pritzker Prize, die geldt als de Nobelprijs voor de architectuur. ‘Kéré doet pionierswerk voor de architectuur – duurzaam voor de aarde en haar bewoners – in landen van extreme schaarste’, schreef de jury.

Baanbrekend is het natuurlijk niet echt. Beter is het om te zeggen dat Kéré de toepassing van oeroude principes opnieuw onder de aandacht brengt, in een hedendaags ontwerp. Principes die met de opkomst van het modernisme in de architectuur en de Internationale Stijl met zijn (gekoelde) torens van staal en glas, vergeten raakten. Lange tijd beschouwde men deze westerse bouwstijl als superieur, terwijl traditionele Afrikaanse architectuur werd afgedaan als ‘lemen hutjes’. Nu de temperaturen door klimaatverandering allengs stijgen, kijkt de architectuurwereld met belangstelling hoe Kéré met beperkte budgetten en lokale materialen prachtige, klimaatbestendige bouwwerken maakt.

Basisschool in Gando van Diébédo Francis Kéré. Beeld Erik-Jan Ouwerkerk

Het eerste project dat Kéré in zijn geboortedorp Gando realiseerde, was een basisschool: hij begrijpt dat vooruitgang begint met goede onderwijsvoorzieningen. Door bewoners bij de productie van materialen en de bouw te betrekken, dragen Kérés projecten bij aan een duurzame economie en een gevoel van trots.

De hernieuwde interesse in traditionele bouwmethoden en lokale, hernieuwbare materialen landt langzaamaan in het Westen, en zie je ook in Nederland. Veelzeggend is dat het Eindhovense architectenbureau Werkstatt – dat recentelijk de eerste volledig met kalkhennep gebouwde woning in Nederland realiseerde – dit jaar de prestigieuze Jonge Maaskantprijs won. De jury stelt dat de werkwijze en (energieneutrale) projecten van Werkstatt ‘inspiratie bieden in het licht van de klimaatcrisis en de grote vraag naar woningen’.

Latapie House van Anne Lacaton en Jean-Philippe Vassal. Beeld Philippe Ruault

Bioklimatologisch ontwerpen

Laten we ons niet blindstaren op de hete zomer, want voor je het weet is het winter, en is de vraag hoe we ons huis warm krijgen: door de exploderende gasprijzen dreigt verwarming onbetaalbaar te worden. Juist de mensen met een kleine portemonnee, die in slecht geïsoleerde huizen wonen, zitten straks mogelijk in de kou. Wat kunnen architecten voor hen doen?

Het Franse architectenduo Anne Lacaton en Jean-Philippe Vassal zet zich in voor deze groep, met hun slimme renovaties van naoorlogse (sociale huur)flats, waaraan ze een ‘bewoonbare’ isolatielaag toevoegen in de vorm van woningbrede serre-balkons. Deze glazen semi-buitenruimtes vangen zon in de winter, en vormen – voorzien van reflecterende gordijnen – een buffer tegen hitte in de zomer. Tegelijk voegen de architecten op deze manier woonoppervlak toe, terwijl sloop van betaalbare woningen wordt voorkomen en de energielasten van de bewoners fors omlaag gebracht. Lacaton&Vassal won in 2021 de Pritzker Prize. ‘De modernistische hoop en dromen om het leven van velen te verbeteren, worden nieuw leven ingeblazen door hun werk dat reageert op de klimatologische en ecologische noodsituaties van onze tijd, evenals op sociale urgenties, met name op het gebied van stedelijke huisvesting’, schreef de jury.

LocHal in Tilburg. Hier zit een bibliotheek, een café en Kunstloc Brabant. Deze voormalige werkplaats in de Spoorzonde is omgebouwd tot centrum voor kunst, cultuur en ontmoeting. Beeld Wiosna van Bon

Het idee om, als alternatief voor actief verwarmen en koelen, gebruik te maken van zogenoemd bioklimatologisch ontwerp, met thermische bufferzones tussen binnen en buiten, wordt in Nederland steeds vaker toegepast. Een voorbeeld is de LocHal Tilburg, een voormalige locomotiefwerkplaats die tot een bibliotheek is getransformeerd. De kantoren met vaste werkplekken zijn ondergebracht in geklimatiseerde glazen ruimtes. Op de studieplekken in de kathedrale hal wordt warme of gekoelde lucht ingeblazen, daarbuiten wordt minder actief verwarmd en gekoeld. ’s Zomers zoeken bezoekers de schaduwplekken op; ’s winters de zonnige hoekjes, waarbij ze vaak hun jas aan houden.

De LocHal toont hoe architectuur met ‘tussenklimaatzones’ kan meebewegen met de buitentemperatuur. Uit onderzoek blijkt dat het ook gezonder is voor het menselijk lichaam om blootgesteld te worden aan een variatie in temperatuur. Dat zou ons weerbaarder maken tegen warmte en kou.

Powerhouse Brattørkaia in het Noorse Trondheim.

Energieproducerende gebouwen

De tropische zomers en milde winters van de afgelopen jaren hebben we mede te danken aan de architectuur: de VN berekenden in 2020 dat de bouw verantwoordelijk is voor 38 procent van de CO2-uitstoot wereldwijd. Daarbij gaat het om de productie en transport van materialen als staal en beton, bouw- en sloopwerkzaamheden en energie voor verwarming, koeling en verlichting. ‘Duurzame’ bouwprojecten dragen nog steeds bij aan de opwarming van de aarde. Om dit proces te stoppen, moet je verder dan energiebesparend of –neutraal denken. Dat is het uitgangspunt van de energieleverende gebouwen die het Noorse architectenbureau Snøhetta ontwerpt, samen met vastgoedbedrijf Entra, ondernemer Skanska, milieuorganisatie Zero en adviseur Asplan Viak.

Onder de naam Powerhouse realiseren zij sinds 2019 klimaatbestendige gebouwen, gebaseerd op de doelen van het Parijsakkoord uit 2015. Ze maken daarbij vooral gebruik van zonne-energie, wat met de lange noordelijke winters uitdagend is.

Met Powerhouse Brattørkaia in Trondheim realiseerden ze het grootste energiepositieve (kantoor)gebouw van Noorwegen, dat in de gebruiksfase (twee keer) meer energie opwekt dan het consumeert, inclusief de productie van bouwmaterialen, constructie, gebruiksfase en uiteindelijke ontmanteling.

Powerhouse Brattørkaia.

Snøhetta stelt dat we het modernistische adagium ‘form follows function’ moeten vervangen door ‘form follows climate’. De geometrie van het gebouw is erop gericht zo veel mogelijk zonne-energie te oogsten. Door het sterk hellende dak op de oostelijke gevel is het oppervlak van de zonnegevelpanelen groter dan de omtrek van het gebouw. Het vernuft van het ontwerp zit ’m ook in de opslagruimte onder de fundering, waar overtollige energie in de zomer wordt opgeslagen voor gebruik in de winter.

Uiteraard is het gebouw goed geïsoleerd, waardoor een beperkte hoeveelheid energie nodig is voor verwarming en koeling, wat gebeurt via een watersysteem op basis van aardwarmte.

De ontwerpers proberen de CO2-uitstoot te beperken door zo veel mogelijk met bestaande en duurzame materialen te bouwen: gerecycled beton, tweedehands vloertegels, ge-upcycled meubilair en (lokaal gekapt) hout.

In Nederland nam hergebruik van bouwmaterialen de afgelopen jaren een vlucht, maar hapert de overstap naar houtbouw. In Zweden, Oostenrijk en (Zuid)Duitsland wordt al langer met kruislaminaat-constructiehout gebouwd, hier is er nog steeds geen fabriek. Op de Floriade in Almere, die het toonbeeld van duurzaamheid moest worden, verrees nieuwbouw in beton.

Het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling in Dubai. Beeld Jeroen Musch

Omgaan met schaarste

Het leek een klein wonder: in de woestijn van Dubai, waar het overdag 50 graden wordt, begon het zomaar te regenen. Althans in het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling, die van oktober 2021 tot en met maart 2022 plaatsvond. De regen was afkomstig uit de Sun Glacier, een machine die met behulp van zonne-energie vocht uit de lucht laat condenseren tot water, dat gebruikt werd om planten en paddestoelen te laten groeien.

De Nederlandse inzending voor de wereldtentoonstelling was echter meer dan een zoektocht naar oplossingen voor het leven in extreme droogte. ‘De grote vraag is: hoe gaan we om met schaarste, als het gaat om voedsel, water, energie, materialen?’, zegt architect Michiel Raaphorst van architectenbureau V8, dat het ontwerp voor het paviljoen maakte. ‘In de oude Arabische cultuur bestonden daar slimme oplossingen voor; al in de 7de eeuw bouwde men in het huidige Iran windturbines. Maar met de ontdekking van de aardolie verloor men duurzaam energiegebruik uit het oog. Nu moeten we van de energiehonger af zien te komen.’

Het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling in Dubai. Beeld Jeroen Musch

In het paviljoen zijn natuurlijke fenomenen opnieuw ingezet om een prettige leefomgeving te creëren. Zo werd het gebouw 5 meter ingegraven om de koelte van de aarde te gebruiken. Raaphorst: ‘Als je afdaalde, voelde je het een paar graden kouder worden.’ Voor de bouw werden uitsluitend bestaande materialen gebruikt, zoals stalen damwanden, die na afloop van de expo zijn geretourneerd. De zonne-energie werd geoogst met in de gevels geïntegreerde zonnepanelen: een nieuw soort dat licht doorlaat, waardoor het mogelijk werd om binnen gewassen te verbouwen.

Vanuit andere landen is er veel interesse in de technologie, maar het concept lijkt ook voor Nederland zelf interessant. Denk aan kassenbouwers, die door de huidige droogte problemen hebben om gewassen te bewateren. Het punt is alleen dat het condensatieproces met de Sun Glacier nu nog (te) veel energie kost. ‘Om een lokale water-energie-voedselkringloop rendabel te maken, is nog een efficiëntieslag nodig’, zegt Raaphorst.

Little Island in New York, ontworpen door Thomas Heatherwick. Beeld Timothy Schenck

Bouwen met natuur

Droogte en wateroverlast gaan hand in hand: door de opwarming van de aarde hebben we last van watertekort, maar krijgen we ook vaker te maken met extreme regen en stormen. In Amerika, waar de orkaanseizoenen een verwoestende impact hebben op steden, wordt steeds vaker aan ontwerpers gevraagd mee te denken over klimaatadaptie. Denk aan de Rebuild by Design-ontwerpcompetitie voor New York, die in 2012 onder leiding van de Nederlandse watergezant Henk Ovink werd opgezet, voor de mega-hersteloperatie na orkaan Sandy. Verschillende Nederlandse ingenieur- en architectenbureaus werden geselecteerd voor deelprojecten: we hebben hier de nodige ervaring met dijken, polders en waterpleinen.

Een belangrijk verschil met Nederland, waar de bouw van waterwerken vanuit de overheid wordt georganiseerd, is dat het geld voor dit soort projecten in Amerika van private partijen moet komen. Een voorbeeld is het pierpark-op-palen Little Island, dat de Engelse architect Thomas Heatherwick in 2020 realiseerde met een donatie (260 miljoen dollar) van zakenman Barry Diller. Met dit nieuwe stadspark aan de rivier de Hudson wil Heatherwick laten zien hoe je kunt bouwen in harmonie met de natuur, geïnspireerd door de natuur. De constructie van 132 tulpvormige betonnen ‘potten’ waaruit bomen en struiken groeien laat het onderwaterleven ongemoeid, terwijl het bouwwerk (vooralsnog) bestand is tegen de stijgende zeespiegel.

Little Island Beeld Timothy Schenck

Heatherwick is een van de Britse bureaus die in 2019 het – door een groep architecten opgestelde – UK Architects Declare Climate and Biodiversity Emergency ondertekende. Daarin staat dat zij zich committeren aan duurzaam bouwen en daarvoor ook bij de politiek zullen lobbyen. Met zijn exuberante bouwwerken weet Heatherwick in elk geval media-aandacht te genereren. Hij maakte naam met de Seed Cathedral op de wereldexpo in Shanghai in 2010, een gigantische ‘paardenbloembol’ met pluizen van acryl, die een onderkomen bood aan 250.000 zaden van bedreigde plantensoorten. In dezelfde stad realiseerde hij het met bomen beplante winkelcentrum 1000 Trees, in Singapore een onderwijsgebouw in de vorm van een betonnen ‘termietenheuvel’, met aircovrije studieruimten rond een natuurlijk geventileerd atrium.

Na Little Island in New York ligt er nu een megaproject voor een aardbeving- en vloedbestendig ecopark in de baai van San Francisco op zijn tekentafel, dat de kust tegen het wassende water moet beschermen. Als je de sprookjesachtige artist’s impression voor The Cove ziet, is het moeilijk te geloven dat het gebouw in 2026 daadwerkelijk daar zal drijven. Maar als Heatherwick een ding heeft bewezen, dan is het dat er met zijn yes-we-can-mentaliteit – en voldoende budget – op het gebied van klimaatadaptie meer mogelijk is dan je denkt.

Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld Kunnen we de gevolgen van klimaatverandering zo vormgeven dat de leefomgeving van iedereen erop vooruitgaat? Met de open oproep ‘Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld’ daagt de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting ontwerpers en denkers uit om met oplossingen te komen. Er is drie keer 50.000 euro beschikbaar voor drie teams om hun ideeën over een klimaatrechtvaardige wereld uit te werken. De sluitingstermijn voor het inzenden van de eerste ideeën is 28 oktober 2022.