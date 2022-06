Dit zijn de interessantste nieuwe series deze week

In ‘Borgen 4' is hoofdpersonage niet langer de premier, maar de minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet van wederom een vrouwelijke premier.

Na tien jaar is er een nieuw seizoen van Borgen te zien op Netflix. Ben je enthousiast, Mark?

‘Absoluut. Wat die dramaserie zo goed deed, was het tonen van de politieke en persoonlijke beslommeringen van een politicus – in dit geval ook nog iemand die enorm in de spotlight staat, omdat ze de eerste vrouwelijke premier van Denemarken is. Met name de eerste twee seizoenen waren erg goed. Het derde seizoen was iets minder, toen dat afliep, dacht ik: dit was het, het is mooi geweest.

‘Nu is er dan toch een vierde seizoen, een coproductie van de Deense tv en Netflix, met dezelfde makers. Bedenk dat het eerste seizoen in 2010 werd uitgezonden, voor het streamingtijdperk. In dit nieuwste seizoen zie je het Netflix-effect: er wordt op meer locaties gedraaid, omdat er meer geld zal zijn. En daarbij helpt het dat de schrijver van de eerdere seizoenen, Adam Price, is aangetrokken. Price schrijft meesterlijke scenario’s en is goed in staat om grote en kleine verhaallijnen, details en bijfiguren kleur te geven.

‘Hoofdpersonage Birgitte Nyborg is niet langer de premier, maar de minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet van wederom een vrouwelijke premier. De grote kwestie: onder Groenland, dat lang een kolonie is geweest van Denemarken en nog altijd een complexe band heeft met het land, wordt een enorm olieveld ontdekt. Nyborg is bang dat de inwoners van Groenland die ontdekking tégen Denemarken kunnen gebruiken, om zo de gedeeltelijke afhankelijkheid van het land volledig van zich af te schudden. Daartegenover staan dan weer haar eerdere klimaatbeloften.

‘Dit is Borgen op z’n best: in hoeverre verhouden haar idealen zich tot de compromissen die ze moet sluiten? Overigens, en dat is wel fijn: je kunt zonder de eerdere seizoenen te hebben gezien prima instappen in dit vierde seizoen. Ik ben er in mijn recensie (★★★★☆) heel enthousiast over, dit is hoe je op klassieke wijze verhalen vertelt.’

Je wilde ook graag het derde seizoen van HBO-serie Barry noemen.

‘Ja, dit is een serie die zich binnen het genre zwarte komedie enorm heeft ontwikkeld. Het uitgangspunt was aanvankelijk: een veteraan uit het Amerikaanse leger is huurmoordenaar geworden, komt in Los Angeles terecht voor een opdracht en belandt daar in een acteerklas. Dat wás de premisse, maar inmiddels is de serie veel meer dan dat. Op de achtergrond spelen allerlei bendeoorlogen in de straten van LA, de actiescènes die daarmee gepaard gaan zijn tamelijk spectaculair.

‘Barry doet mij in die zin een beetje denken aan Breaking Bad. Daarbij wist je ook al gauw: deze serie gaat over veel meer dan een scheikundeleraar die crystal meth maakt, wat werd versterkt door de ambities van de makers en het talent van de acteurs. En ook dit derde seizoen van Barry is beter dan het seizoen ervoor. Het slot moet nog worden uitgebracht door HBO, maar de laatste paar afleveringen zijn ware spektakelstukjes. Ik vind dit een van de beste series van dit moment.’