Dit zijn de interessantste nieuwe films deze week

Léa Seydoux, Viggo Mortensen en Kristen Stewart in Crimes of the Future.

Wat is dé film van de week, Bor?

‘Dat is David Cronenbergs Crimes of the Future (★★★★☆). Aan zijn film kun je op twee manieren beginnen: je weet niets van zijn vroegere werk over ‘body horror’ – en dan is de film best een schok, al heeft dat ook aangename kanten – óf je weet als kijker al enigszins wat je van Cronenberg kunt verwachten. In het eerste geval zal je worden verrast door het vele snijden in lichamen, en het aanpassen ervan.

‘Verdiep je je in eerdere Cronenbergiaanse horrorfilms, dan zie je dat het menselijk lichaam daarin continu transformeert. In Videodrome voegt de mens zich zo ongeveer samen met de televisie en kan een videoband zomaar in een buik verdwijnen, in zijn bekendste werk uit de jaren tachtig, The Fly, wordt een man zelfs gekruist met een vlieg.

‘Cronenberg levert daarmee ook commentaar op tendensen in de samenleving. In Videodrome is dat bijvoorbeeld de verleidingskracht van het televisiescherm. Slaan we een bruggetje naar Crimes of the Future, dan zien we hoe mensen zich aanpassen aan een sterk vervuilde wereld. Zo eten ze plastic – een kind knaagt aan een plastic stoel – en groeien er steeds nieuwe organen in het lichaam van hoofdpersonage Saul, gespeeld door Viggo Mortensen.

‘Aan zijn partner Caprice, gespeeld door Léa Seydoux, de taak om die organen operatief te verwijderen tijdens kunstvoorstellingen, ten overstaan van publiek. Chirurgie is daarmee een soort performance art geworden. Dat gaat zelfs nog wat verder in deze film: chirurgie is de nieuwe seks. Er hangt een zweem van erotiek omheen.

‘Ik vind het knap hoe Cronenberg telkens voor lijkt te lopen op onze werkelijkheid, zeker als je bedenkt dat hij het script voor Crimes of the Future ruim twintig jaar geleden schreef. Dat etaleren van de mens, het uiterlijk als performance art, steeds verder willen gaan om dat uiterlijk te veranderen en dát dan tegen het decor van een ecologisch verwoeste wereld: ik vind het zeer bij deze tijd passen.’

Dan wilde je nog de nieuwste van Johan Nijenhuis aanstippen, Marokkaanse bruiloft.

‘Ja, ik vind het razend interessant om te zien hoe daarin twee werelden samenkomen. Het idee voor die film kwam van Mina El Hannaoui. Zij dacht: ik benader zélf de romkom-maker van dit land, met als resultaat een Marokkaanse variant van de klassieke Nijenhuis-film. Het helpt dat El Hannaoui als een soort coach en klankbord op de set rondliep. Anders loop je als regisseur het gevaar dat je volledig vervalt in clichés of – en dat is net zo’n gevaar – de clichés moedwillig omzeilt. Clichés, die dan hopelijk in de film een beetje gekanteld worden, heb je immers ook nodig in zo’n romantische komedie om een breed publiek te kunnen aanspreken.

‘Zoals Pauline Kleijer in haar recensie (★★★☆☆) schrijft: ‘De film biedt, gelukkig, vooral háár kijk op Marokkaanse gewoontes, zoals de neiging flink uit te pakken bij feesten (denk aan copieuze maaltijden en een bruid op een paard) en de opdringerige bemoeienis van tal van familieleden.’’

En ook dit is het kijken waard: Zelfs de puurste beelden zijn vervuild in de documentaire Invisible Demons (★★★★☆) van Rahul Jain. De Indiase cineast schetst een duizelingwekkend apocalyptisch portret van het alledaagse leven in zijn stad Delhi, schrijft Kevin Toma in zijn recensie. ‘Een adempauze gunt Jain je niet, ook niet wanneer hij kort in een privéschool neerstrijkt, bij een in de buitenlucht zingende klas. De meisjes zijn amper klaar met zingen, of er klinkt flink gekuch.’ De aanvankelijk soapachtige film Beyto (★★★☆☆) over een homoseksuele twintiger en zijn conservatieve Turkse ouders komt op het juiste moment tot leven, schrijft Kevin Toma. ‘De film voert je efficiënt mee in de paniek die Beyto overspoelt zodra hij zich in het web van tradities en familiewaarden verstrikt ziet.’