Dit zijn de interessantste nieuwe films deze week

Jurassic World: Dominion.

We beginnen met een romantisch drama deze week, Bergman Island. Wat maakt ’m goed?

‘Allereerst krijg je door Bergman Island zin om naar Fårö te gaan, het Zweedse eilandje in de Oostzee waar de film zich afspeelt. Het is zo’n eiland dat in de winter kaal en wat grimmig is, maar in de lente en zomer is het er goed toeven. Die fijne sfeer overbrengen is óók een kwaliteit van een film. Bovendien heeft Fårö een bijzondere filmgeschiedenis: de bekende toneel- en filmregisseur Ingmar Bergman leefde en stierf er en heeft er een aantal films opgenomen, waaronder Persona, een van zijn beroemdste films.

‘Bergman Island (★★★★☆) is een aangenaam ongrijpbare film waarin een aantal werelden samenkomen. Enerzijds is dat de filmwereld van de Franse regisseur Mia Hansen-Løve, die bekenstaat om haar intieme drama’s die je romantisch zou kunnen noemen – al ligt de romantiek er niet dik bovenop, het zijn gelaagde werken. In deze film volgen we twee gehuwde regisseurs die naar dat eiland gaan om aan hun scripts te werken. Hij, Tony, is de bekende regisseur en zij, Chris de minder bekende.

‘Daarnaast hebben we hier te maken met het genre film-in-film; niet alleen kijken we naar de film over de twee regisseurs, we zien ook delen van Chris’ eigen film, die zich óók op dat eiland afspeelt. Die is wat weemoediger en gaat over een verloren liefde die opflakkert. Hoewel de films van elkaar verschillen, is de ondertoon hetzelfde: beide relaties lopen niet bepaald soepel. Én dan is er nog het gewicht van dat enorme oeuvre van Ingmar Bergman, die van invloed was en is op de films van veel Europese filmmakers, ook op Hansen-Løve. Ik vind het knap dat ze uit al die stromen toch een hechte filmervaring weet te creëren.’

Mooi. Door naar het nieuwste vervolg op een klassieker: Jurassic World: Dominion.

‘Het blijkt maar weer hoe levensvatbaar die Jurassic-franchise is. De films slagen er enorm goed in om steeds weer nieuwe generaties aan zich te binden. Goed om even te noemen: we zitten nu aan het slot van de tweede trilogie. Vergeet ook niet dat Steven Spielberg, regisseur van de originele film uit 1993, nog steeds op de achtergrond betrokken is als producent. Het zal meehelpen dat de dinomeester waakt over de kwaliteit.

‘Goed, over het succes van de dino’s: zolang die er op het doek goed uitzien, ben je al een heel eind. Dat geldt ook voor Jurassic World: Dominion. De achtervolgingsscènes daarin worden al vergeleken met die van James Bond en Jason Bourne. Ideaal voer voor in de grote zaal.

‘Er is wel wat aan de hand met die trilogieën, vind ik. Zet je alle zes de films op een rij, dan is telkens het eerste deel uit de trilogie het meest sprankelend. Daarna zakt het niveau toch wat in en merk je dat de films het steeds minder moeten hebben van het plot en vooral leunen op kermisspektakel. Kevin Toma schreef het erg grappig op in zijn recensie (★★★☆☆). Hij had het over een dino ex machina in plaats van een deus ex machina: telkens als je vastloopt met je script, bedenk je gewoon een nóg grotere dino en kun je weer even voort.’