Dit zijn de interessantste nieuwe films deze week

Tom Cruise in Top Gun: Maverick.

Dag Bor, waarom moeten we allemaal naar de bioscoop voor Tom Cruise in Top Gun: Maverick?

‘In Top Gun: Maverick, het vervolg op de actie-klassieker uit 1986, dient Maverick – gespeeld door Cruise – een jonge generatie piloten voor te bereiden om een luchtaanval uit te voeren op een niet-Amerikaanse uraniumfabriek. Waar in het origineel de onderlinge machostrijd tussen Maverick en de andere Amerikaanse topvliegeniers voorop stond, speelt die rivaliteit tussen de piloten hier minder een rol.

‘Het vervolg gaat, kort gezegd, eigenlijk toch vooral over Maverick, die bewijst dat hij nog niet mag worden afgeschreven. Ja, er dient zich een nieuwe generatie top gunners aan, maar we zien toch vooral Cruise die het stokje nog even vast wil houden – hij wil nog steeds de beste zijn. Dat geeft een aardige dynamiek aan deze film. Ook amusant: er zit meer humor in. Maverick heeft zelf ook wel door dat hij door die jongere generatie als een ouwe lul wordt beschouwd.

‘En wat ik in mijn recensie (★★★☆☆) al schreef, is dat je de plotwendingen ook zonder straaljager van mijlenver ziet aankomen. Maar ook dát maakt de film juist vermakelijk; als je de net wat te gespierde, uitgekerfde oneliners goed kunt brengen, en dat kán Cruise, dan wordt het leuk. Top Gun: Maverick weet enerzijds de oude film te eren, en er anderzijds toch net een andere draai aan te geven. Ja, absoluut een geslaagd vervolg.

‘Wat nog wel leuk is om te vertellen: op het filmfestival in Cannes leek Cruise er zijn persoonlijke missie van te hebben gemaakt om de bioscoopwereld te redden. Hij is langs bioscopen gegaan, zo vertelde hij, met de boodschap: geen zorgen, deze Top Gun, en straks ook het nieuwe deel van Mission Impossible, komt eraan.’

Welke film springt verder nog in het oog?

‘Dat is Huda’s Salon (★★★☆☆), waar ik expres het plot niet van wil verklappen, omdat de film je al in de eerste paar minuten bij de lurven grijpt. Nou goed, als ik íéts moet weggeven: we zien hoe twee Palestijnse vrouwen klemraken als ze in de greep komen van de Israëlische inlichtingendiensten.

‘De Nederlands-Palestijnse Hany Abu-Assad wisselt Hollywoodfilms met een enorm budget af met kleinere films, waarvoor hij afreist naar Israël en Palestina. Die kleinere, vaak zeer spannende en compacte films gaan meestal over het leven onder bezetting en hoe dat een samenleving beknelt en kapotmaakt. Hany houdt van het thrillergenre, maar hij wil wel thrillers maken met een diepere laag, waarin personages met allerlei morele kwesties geconfronteerd worden.

‘Er is nogal wat te doen geweest om Huda’s Salon. Een naaktscène uit de film is vooraf met kwade bedoelingen op het internet gezet, de Palestijnse samenleving was in rep en roer. De twee actrices zijn daardoor ondergedoken. Pijnlijk, de film is daar dus ook niet uitgebracht.’