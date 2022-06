Dit zijn de genomineerden voor Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2022

Minne Kersten, voorgedragen door Yasmijn Jarram. Beeld Nichi Baratto

De Volkskrant Beeldende Kunstprijs (sinds 2016) is bedoeld om jong talent in de schijnwerpers te plaatsen en hun carrière een impuls te geven. De genomineerden zullen van 1 oktober tot en met 8 januari samen exposeren in het Stedelijk Museum Schiedam. De vakjury maakt in december de winnaar bekend.

Vijf scouts dragen elk jaar de genomineerden voor. Zij treden op als ‘ambassadeur’ van hun kandidaat en houden op de tentoonstelling een pleidooi waarom hun kunstenaar de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs verdient. De prijs is een samenwerking van de Volkskrant met het Stedelijk Museum Schiedam, met ondersteuning van de Stichting Stokroos. Het prijzengeld (10 duizend euro) wordt beschikbaar gesteld door de Rabobank. Naast de juryprijs (die in december wordt bekendgemaakt) is er een publieksprijs, gebaseerd op de stemmen van de museumbezoekers.

Het is de veertiende editie van de prijs. In 2021 is de talentprijs niet uitgereikt vanwege de coronabeperkingen in de culturele sector en de verbouwing van het museum in Schiedam. ‘We kunnen de werken van de vijf kunstenaars nu laten zien in onze vernieuwde zalen’, zegt Catrien Schreuder, hoofd collectie en tentoonstellingen van het museum. ‘Het past hier goed, omdat ons museum een springplank wil zijn voor jong talent.’

DIT ZIJN DE VIJF GENOMINEERDEN VAN DE VOLKSKRANT BEELDENDE KUNST PRIJS

Wie: Minne Kersten (Nederland, 1993)

Voorgedragen door: Yasmijn Jarram, curator KM21 en Kunstmuseum Den Haag

Motivatie: ‘Op poëtische wijze verweeft Minne Kersten zeer persoonlijke thema’s als rouw, verlies en herinnering met het collectieve domein van fictie, fabels en symbolen. Vanuit haar achtergrond in zowel beeldende kunst als literatuur weet Kersten het verhalende en het fysieke samen te brengen in prachtig vervreemdende films, installaties en schilderijen die onder de huid kruipen.’

Wie: Salim Bayri (Marokko, 1992)

Voorgedragen door: schrijver Abdelkader Benali

Motivatie: ‘Salim Bayri gedraagt zich als een duizendpoot in een zelf ontwikkeld metaversum waar non-discriminatoir alle vormen grondstof voor exploratie zijn. Papier, keramiek, virtual reality, fotografie; Bayri doet ermee wat hij wil: prikkelend commentaar leveren op maatschappelijke zelfbeelden en de kortstondigheid der dingen tot tableau vivant omtoveren. Sneller dan de wind gaat hij.’

Salim Bayri Beeld Eva Plevier

Wie: Bruin Parry (Nederland, 1999)

Voorgedragen door: Aukje Dekker, kunstenaar en oprichter cultureel clubhuis Sexyland

Motivatie: ‘Bruin Parry inspireert mij vanaf de eerste dag dat ik hem ontmoette. Het gemak waarmee hij van genre wisselt, de bezetenheid waarmee hij zijn onderwerpen uitleeft. Van zijn eigen muziek tot wandkleden; alles ademt leven en lef. Maar bovenal vertelt hij een verhaal dat ik graag wil horen en waarvan ik denk dat het voor veel meer mensen interessant is dan alleen binnen de context van de outsiderkunst.’

Bruin Parry

Wie: Saeeda Saeed (Saoedi-Arabië, 1988)

Voorgedragen door: Shirin Mirachor, oprichter cultureel platform (A)wake Rotterdam

Motivatie: ‘Saeeda Saeed is een visueel activist die in haar werk, haar zijn en de thematiek vertrekt vanuit urgentie. Zoekend naar de mazen in de digitale realiteit, met een sterk bewustzijn van de geopolitieke context, zet zij kunst in op plekken waar politieke antwoorden ontbreken. Altijd op een speelse, slimme, verleidelijke en gewaagde manier, die enkel kan worden beantwoord met een diepe buiging.’

Saeeda Saeed

Wie: Agnes Waruguru (Kenia, 1994)

Voorgedragen door: Hester Alberdingk Thijm, directeur AkzoNobel Art Foundation

Motivatie: ‘Agnes Waruguru verleidt ons met zachte installaties waarin textiel, schilderkunst, bloemblaadjes, klei en kralen samenkomen. Tradities en objecten uit haar geboorteland Kenia komen bij elkaar in de semi- abstracte beelden en roepen door geur en kleur een fysieke ervaring op die herinneringen losmaken. Zij is een kritische en sensitieve chroniqueur van het grote verhaal van het menszijn, familie, natuur en identiteit.’

Agnes Waruguru Beeld Desiré van den Berg