Dit zijn de geheime hotspots in Praag, groene stad in pasteltinten

Beeld Joost Stokhof

Filip Coppens (51) is een Belgische egyptoloog aan het Tsjechisch Egyptologisch Instituut van de Karelsuniversiteit in Praag. ‘De Tsjechen hebben een lange traditie in onderzoek doen naar de Egyptische piramiden’, zegt hij. Coppens kwam 21 jaar geleden voor de liefde naar Praag en voelt zich er helemaal thuis. Gaandeweg is hij steeds meer gaan houden van de onbekendere delen van de Tsjechische hoofdstad, zoals Průhonice, de buitenwijk in het zuidoosten, waar prachtige parken liggen. ‘Praag is opvallend groen. Overal zijn parken en we wonen zelf aan de rand van een groot, ongerept bos. Verder vind ik het bijzonder dat het centrum zo onaangetast is gebleven, met al die laatmiddeleeuwse en barokke gebouwen. Er is nauwelijks nieuwbouw in de oude binnenstad. Praag is verder een stad in pasteltinten, de huizen zijn hier zachtgeel, zachtroze, zachtgroen, zachtblauw. Als het lentezonnetje daarop schijnt, geeft dat een heel speciale atmosfeer.’

Chocoladetaart en konijn

Filip Coppens: ‘Ons Egyptologisch Instituut bevindt zich in het centrum, zo ongeveer naast de astronomische, middeleeuwse klok op het Oude Stadsplein, wat weer vlak bij de bekende Karelsbrug is. Centraler kan niet. En Café Imperial, aan de rand van het centrum, is mijn lievelingsadres voor een espresso met chocoladetaart. Het is een deftig café in art-decostijl, met tegels, fraai gerestaureerd en zeker de moeite. Ze serveren er ook Tsjechische klassiekers, zoals konijn met knoflook en stoofvlees met brooddumplings en cranberry’s. Wel reserveren, want Imperial wordt druk bezocht, ook door de Tsjechen.’

Café Imperial, Na Poříčí 1072/15

Zwarte Madonna

‘Ook in de binnenstad: op de eerste verdieping van Het Huis van de Zwarte Madonna, het enige kubistische gebouw van Praag uit 1911, houdt Grand Café Orient zich verborgen. Zo’n mooi, historisch café, helemaal ingericht zoals het er aan het begin van de 20ste eeuw heeft uitgezien, met hoekige vormen en kubistische kroonluchters. Ik vind het echt een leuke plek voor koffie, pannekoeken of een broodje. En ’s avonds is er vaak live jazz of swing.’

Grand Café Orient, Ovocný trh 19

Agnes van Praag

‘De Praagse Nationale Galerie bestaat uit vijf musea, verspreid over hartje Praag. Mijn persoonlijke favoriet is de oudste van de vijf: het Klooster van Sint Agnes van Praag, niet ver van de rivier de Moldau. Middeleeuwse kunst in een 13de-eeuws, gotisch klooster, het gebouw is op zich al heel sereen, met lange kloostergangen. Dit is nou zo’n spot waar een onwetende reiziger niet zo snel vanzelf terechtkomt, maar die toch helemaal niet ver van het centrum ligt.’

Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17

Steenbokken

‘De dierentuin van Praag komt altijd in de rijtjes van mooiste dierentuinen ter wereld voor. Begrijpelijk. Het is een grote, groene zoo, met een geweldige ligging, aan de oevers van de Moldau en boven op de heuvel. Er is een Afrikaanse savanne en veel dieren leven hier in hun eigen biotoop. De steenbokken bijvoorbeeld springen rond op de steile rotswanden. Wie meer van cultuur houdt dan van dieren en groen, kan naast de dierentuin naar het 17de-eeuwse rococokasteel van Troja. Prachtige plafondschilderingen daarbinnen.’

Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3

Kasteel Troja, Trojský zámek, U Trojského zámku 4/1

Bieb en bier

‘Aan de andere kant van de rivier, dicht bij de Praagse burcht, ligt nog een klooster. Het Strahov-klooster heeft een ongelooflijk rijk versierde bibliotheek met duizenden boeken, zalen met plafondschilderingen en een weelderige, barokke kerk. Het bijzondere is dat de monniken hier in de 12de eeuw al bier brouwden en dat er nog altijd wordt gebrouwen bij het klooster. Lekkere seizoenbieren en IPA’s, die je in het kloostercafé, naast de brouwketels, kunt opdrinken.’

Strahov-klooster, Strahovský klášter, Strahovské nádvoří 1/132

Klášterní Pivovar Strahov, Strahovské nádvoří 301

De tuinen van Praag

‘Dan gaan we naar het deel van de stad waar wij wonen: voorstad Průhonice. Het is eigenlijk een dorp, dat nog net niet door grootstad Praag is opgeslokt. Het bekende Park Průhonice is zeker een fraai landschapspark, met een kasteel. Het staat op Werelderfgoedlijst van Unesco. Maar er is een ander interessant park in de buurt dat misschien nog wel mooier is: de Dendrologische tuin. Daar zijn zoveel buitengewone bomen en bloemen, het maakt niet uit in welk seizoen we hier komen, er bloeit altijd wel wat, er is altijd kleur. En maar weinig mensen kennen de Dendrologische tuin, dus het is heerlijk rustig.’

Park Průhonice, Zámek 1

Dendrological Garden, Dendrologická zahrada, Za dálnicí 146

Boekweitpannekoeken

‘De perfecte dag voor mij en mijn echtgenote: bij Paloma brunchen, dan naar de Dendrologische tuin, dan dineren bij Grosseto of Hliněná bašta. Het zit allemaal bij elkaar in de buurt. Paloma is gespecialiseerd in lekkere ontbijten, van croque-madame tot croissant bénédictine. Ik vind de boekweitpannekoeken het lekkerst, die bestel ik eigenlijk altijd. Het bistrogedeelte van Paloma is gezellig, er zitten altijd veel mensen uit de buurt.’

Paloma Průhonice, Květnové nám. 53

De beste Italiaan

‘Het beste Italiaanse restaurant van Praag is Grosseto. Ik zeg het maar even. De pizza’s en pasta’s zijn er van hoge kwaliteit en een goede reden om naar Průhonice te komen. Het is bovendien een restaurant met karakter, gevestigd in een oude hoeve.’

Grosseto Průhonice, Květnové nám. 11

Terras aan de vijver

‘Hliněná bašta ten slotte, heeft een groot terras aan een vijver. Heerlijk is het daar, vooral in de zomer, ’s middags voor de lunch of ’s avonds, als het terras met lichtjes is versierd. Ik zou in dit restaurant altijd zeeduivel of zalm of een van de andere visgerechten op de kaart kiezen. Daar staan ze om bekend.’

Hliněná bašta, Újezdská 619