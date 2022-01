Dit zijn de beste tijdschriftcovers van 2021

De beste cover van het jaar 2021, volgens Jaap Biemans. Beeld Süddeutsche Zeitung

In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2021 maakten we met Jaap Biemans, de artdirector van Volkskrant Magazine en coverconnaisseur (op Instagram bekend als @coverjunkie, 106 duizend volgers) het jaarlijkse coveroverzicht, met de opmerkelijkste tijdschriftcovers van het jaar.

Het was een speciale aflevering om een tijdperk mee af te sluiten, met een kleine selectie, uit vele, vele Trump-covers. Biemans was wel klaar met de Trump-jaren, maar was, puur vanuit cover-perspectief, ook licht bezorgd over Joe Biden als covermodel. Hij laat een cover van New York Magazine zien. ‘Dan krijg je dus dit.’ Joe Biden, rechttoe-rechtaan. ‘En dan is dit ook nog eens een tien jaar oude cover’, voegt hij eraan toe.

We nemen het jaar 2021 door, en dansen een beetje om de corona-covers heen. Ook omdat de pandemie in zijn tweede jaar niet meteen de beste covers opleverde. En we beginnen toch weer bij de Amerikaanse politiek.

Time Magazine, ‘Day One’.

Misschien is de beste Biden-cover van 2021 die van Time, waarin de nieuwe president vanuit de Oval Office peinzend naar buiten staart. ‘Day One’ is de kop. Overal stapels paperassen en verwaarloosde dossiers, een megafoon, een hoorn van de haak, rondslingerende McDonald’s-verpakkingen en graffiti. Maker is tekenaar Tim O’Brien, die eerder van zijn bekende Trumpcovers voor Time een lopend beeldverhaal over de afdaling in de chaos maakte. Er is iets voor te zeggen om deze eerste cover van de Biden-jaren eigenlijk de laatste Trump-cover te noemen.

Newsweek, 'January 6th 2020', na de bestorming van het Capitool in 2021.

The New York Times Magazine, 'The American Abyss', na de bestorming van het Capitool.

Trump-gerelateerd waren ook de covers na 6 januari. Newsweek volstond met een foto vanaf de trappen richting het belegerde Capitool, met als tekst: ‘America, January 6, 2021’. The New York Times Magazine had op de cover een foto van de Australische fotograaf Ashley Gilbertson, die met zijn camera de woedende menigte het gebouw in volgde. Vlak voordat hij binnen was, draaide hij zich om en maakte een foto van de menigte, met helemaal vooraan een gebalde vuist. Kop: ‘The American Abyss’ (‘De Amerikaanse afgrond’).

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg op de cover van Time.

Amazon-oprichter Jeff Bezos op de cover van The Guardian Weekly.

Terugkerend thema dit jaar: de wereld van de techbedrijven. Time kwam met Facebook-oprichter Mark Zuckerberg met een ‘Delete Facebook?’-keuze over zijn mond geplakt. Deze cover viel goed bij de volgers van Coverjunkie op Instagram. Kleine kanttekening: de vormgevers hebben hier het verkeerde cursorpijltje gebruikt. En Amazon-oprichter Jeff Bezos stond op de cover van het volgens Biemans ‘voortreffelijke’ The Guardian Weekly met een profiel onder de titel ‘The Man Who Sold the World’. De grijns van Bezos is veranderd in de pijl van het logo van Amazon. ‘Werkt goed dit, maar typisch zo'n ding dat je maar één keer kunt doen.’

Der Spiegel met Frau Antje.

Ook nog even aandacht voor het Duitse Der Spiegel dat op 16 oktober met een Hollandse cover kwam, drie maanden na de moord op Peter R.de Vries. Daar staat de in Duitsland nog altijd populaire Frau Antje (reclamefiguur van een Nederlandse vrouw in klederdracht) op, in een bollenveld, met een joint tussen de lippen, een kalasjnikov in de ene hand en een kaas (met daarin verborgen drugs) in de andere. Mafiaparadies Holland: ‘Käse, Koks und Killer’ (‘Kaas, cocaïne en moordenaars’).

Zeit Magazine over Adele, zonder Adele. Beeld ZEIT MAGAZIN

Marisa (101) en Marco (102) op de ­cover van de Italiaanse Vanity Fair.

Uitbarsting van jong geluk op de ­cover van D (la Repubblica), een foto van Peter Beavis.

Laten we eindigen met covers waar Biemans vrolijk van wordt , want allemachtig wat hebben we dat nodig. We kijken naar de Adele-cover van Zeit Magazine: zonder Adele! Alleen met de tekst Hello,.. De hoogbejaarde geliefden op de cover van de Italiaanse Vanity Fair (‘L’amore vince tutto’). En de uitbarsting van jong geluk op de cover van D, het magazine van de Italiaanse krant la Repubblica, een foto van Peter Beavis. Meer daarvan dit jaar graag.

En dan de cover van het jaar. De foto (van Vanessa Mendez) van een geboorte op de voorkant van het recente kerstmagazine van het Süddeutsche Zeitung Magazin. ‘Ins Leben’, luidt de kop. Onderkop: ‘Wat gebeurt er precies als er een mens op de wereld komt?’ Kop binnenin: ‘Het begin van het begin’. Is er een mooiere, zuiverder start van het jaar denkbaar?