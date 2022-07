Dit zijn de beste eettentjes, bezienswaardigheden en plekken in Luik

Beeld Joost Stokhof

‘Luik is zo’n stad waar je blijft hangen.’ Whoups alias Océane Cornille (39) is een kunstenaar en danser uit Luik, de Waalse stad aan de Maas, bij Aken en Maastricht. Ze werkt met organische vormen en laat haar bewegingen haar kunst beïnvloeden en vice versa. Whoups transformeerde het skatepark van Hasselt, maakte een muurschildering voor het stadhuis van Beringen en schilderde verschillende murals in Luik, zoals La nageuse, een kunstwerk van vissen en een zwemster in een ronde, blauwe zee aan de Rue Saint Adalbert. ‘Ik heb gestudeerd aan de Saint-Luc, de kunstacademie op het eiland in de Maas’, vertelt ze. ‘Luik, Liège, is niet groot en geen stad voor liefde op het eerste gezicht, maar na een tijdje word je toch opgeslokt door deze stad, door de sfeer, de mensen en de vriendelijkheid. Ik vind Luik bovendien heel open-minded en alternatief en kunstzinnig, een stad die daarom echt bij me past.’

Muren

Océane Cornille: ‘Er zijn een paar muurschilderingen van mij te zien in Luik, een daarvan is op de Montagne Sainte Walburge ter hoogte van nr. 94. Die heb ik twee jaar geleden gemaakt op twee grijze muren in de straat, die op deze manier één geheel lijken. Een werk met een witte achtergrond en met veel kleur en beweging. Mijn eerste, veel kleinere muurschildering van lang, lang geleden is ook bewaard gebleven, binnen op de muur in de Luikse tapasbar La Parra.’

La Parra, bar à Tapas, Rue Chéravoie 14

Ramen

‘De ramen met dashi en tonijn is super, die neem ik meestal, maar alle bowls in de Ramen Bar, een vrolijk restaurantje in een smalle straat in het centrum, zijn heerlijk om naar binnen te slurpen en allemaal even rijkgevuld en vers.’

Ramen Bar, Rue Souverain Pont 30

Bluegrass en bloody mary’s

‘Mijn vrienden en ik en veel andere Liégeois hangen graag bij Lou’s Bar na een wandelingetje over de wekelijkse zondagsmarkt langs de oever van de Maas, de Marché de la Batte. Het is ons vaste zondagritueel. Op zondag zijn er bijna altijd liveconcerten op het kleine podium van Lou, blues, bluegrass, garagepunk, alles komt voorbij. Een geweldige sfeer hier en goeie cocktails, ik ben gek op de bloody mary’s.’

Lou’s Bar, Rue de la Boucherie 25

Brasser(ie)

‘Maar eigenlijk is Luik van oudsher een bierstad en bij het nieuwe craftbeercafé Wild Lab Liège, om de hoek bij Lou’s Bar, worden iets van honderd soorten speciaalbieren geschonken. ’t Is er niet goedkoop, maar ze kopen wel bijzondere biertjes in. Vlakbij WLL zit ook Curtius, van het Curtiusbier en andere eigen bieren. Het is een brasserie, brasser is brouwen in het Frans, en een brouwerij die open is voor bezoekers, je kunt er zelfs je eigen bier brouwen, begreep ik.’

Wild Lab Liège, Rue Hors-Château 14

La Brasserie C/Curtius, Impasse des Ursulines 14

Outsiderkunst

‘Midden in Parc d’Avroy, op zich al een mooi, schaduwrijk park, bevindt zich het pas vernieuwde Trinkhall Museum. Het is bijzonder van vorm en er wordt bijzondere kunst tentoongesteld van kunstenaars met een verstandelijke handicap, outsiderkunst. De kunstwerken komen uit de hele wereld. Ik zou daar zeker gaan kijken en daarna bij het leuke café van Trinkhall, het Mad café, boulets à la liégeoise eten, typisch Luikse gehaktballen met friet.’

Trinkhall Museum, Parc d’Avroy 1

Madame Boverie

‘Nog een mooi park. Parc de la Boverie is de groene punt in Otremeuse, de wijk op het eiland in de Maas. Technisch gezien is de rechterarm van de Maas trouwens het afwateringskanaal van de Maas, of zoals wij zeggen La Dérivation. In Parc de la Boverie staat ook La Boverie, het oude Palais des Beaux Arts de Liège, waar een jaar of zes terug een nieuwe vleugel aan is gebouwd. In het museum is 19de-eeuwse kunst te zien, van onder andere Monet en Van Gogh en veel werk van Belgische kunstenaars. Het museumcafé heet Madame Boverie, een prima lunchplek met een terras bijna aan het water.’

La Boverie, Parc de la Boverie

De serre van Luik

‘Ik hou erg van café Le Péristyle, een wat verborgen serre midden in de Jardin Botanique van Luik, die trouwens gratis toegankelijk is. Le Péristyle is een coole plek met heel veel groen en een kalm terras, heerlijk tot rust komen daar. Het café sluit jammer genoeg wel al om 4 uur ’s middags.’

Le Péristyle, Rue Fusch 3

In de zone

‘Het legendarische La Zone bestaat al sinds 1988 en was vroeger een Maison des jeunes, een jeugdcentrum. Het is nu een creatief en alternatief cultuurcentrum, met tentoonstellingen, concerten, slam poetry en meer. Verder wordt er gekookt en zijn er ateliers, waar ik weleens gebruik van maak om prints van mijn werk te maken.’

La Zone, Rue Méan 27

Koffie en Calatrava

‘Bij het nieuwe koffiecafé Ubuntu worden de koffiebonen ter plaatse gebrand. En wat een fantastisch goeie koffie en grote keuze aan koffiesmaken hebben ze. Café Ubuntu zit tegenover treinstation Luik-Guillemins, de opvallende creatie van de Spaanse architect Calatrava. Daar kijk je zo tegenaan. Ik ga vaak even bij Ubuntu zitten voor wat gemoedsrust.’

Café Ubuntu, Rue Paradis 104

Concerten in de manege

‘Dit bakstenen gebouw, de Caserne Fonck, was in de 19de eeuw de manege van de legerkazerne van Luik. Het gebouw is gerestaureerd, maar het oude plafond met alle ijzeren spanten is helemaal intact gebleven en echt mooi. De manege is nu een concertzaal en de kazerne is de thuisbasis van theater-, dans- en muziekfestival Festival de Liège.’

Manège de la Caserne Fonck, Rue Ransonnet 2