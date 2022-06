Dit zijn de beste albums van de week

Angel Olsen maakte een 'nostalgische, orkestrale' countryplaat. Beeld Angela Ricciardi

Wat moeten we beluisteren deze week, Robert?

‘Big Time ( ★★★★☆) van Angel Olsen. Een facking mooie plaat, vind ik. Olsen komt uit de indie-artpophoek, maar dit is echt een countryalbum. Je hoort een steelgitaar, mellotron, en af en toe wat strijkers. Angel Olsen is als kind geadopteerd door een iets ouder stel – er zat een leeftijdsverschil van zo’n veertig jaar tussen haar en haar ouders. Als kind had ze een bovenmatige interesse in hoe het voor haar ouders was om jong te zijn in de jaren vijftig en zestig. Dat hoor je: het is een nostalgische, orkestrale countryplaat.

‘Daarnaast is het een coming-out-album. Olsen identificeert zich als gay en worstelde ermee of ze dat tegen haar moeder wilde vertellen voordat die stierf. Zowel de dood van haar ouders als dat tweeslachtige gevoel heeft ze heel mooi in haar liedjes verpakt. Op Big Time hoor je veel pijn, veel rouw van het afscheid nemen, en tegelijk die strijd van haar coming-out. Ze heeft het prachtig bij elkaar gezet – je merkt dat ze met het afscheid van haar ouders een nieuw leven begint.

‘Maar het allermooiste aan dit album is misschien wel de korte film die ze erbij heeft gemaakt, waarin ze de drie belangrijkste nummers van Big Time met elkaar verbindt. De film staat sinds vandaag online – echt een aanrader. Alsof zij aan het dromen is en wij daar naar kunnen kijken. Ontroerend, en visueel heel sterk. Sowieso is zo’n film een leuke manier om je werk met je publiek te delen. Je begrijpt meteen het hele concept van het album, je ziet wat haar heeft beziggehouden.’

En je wilde nog een dromerig album bespreken; dat van Haai.

‘Beide albums klinken alsof ze ’s nachts via een droom tot je zijn gekomen. Mystiek, persoonlijk, vaak hypnotiserend. Ook al zijn het twee compleet uiteenlopende genres, deze twee platen, ze hebben toch een gedeeld gevoel. Haai vertrok van Australië naar Londen, waar ze werkte als gitarist en songwriter voor een psychedelisch rockbandje. Dat liep helemaal mis, en ze besloot plaatjes te gaan draaien in underground clubs. Baby. We’re Ascending (★★★☆☆, maar eigenlijk ★★★★☆) is haar eerste dancealbum als producer.

‘Ik heb eigenlijk spijt van m’n recensie: er had een ster bij gemoeten. Nadat het stuk gepubliceerd was heb ik het album nog een paar keer heel hard opgezet, en dacht ik: shit, het is toch beter dan wat ik toen vond. Heel mooi geproduceerd, gewaagd, en soms een beetje zenuwachtig. Maar het zijn meeslepende en mooi uitgebouwde tracks, waar constant iets in gebeurt. Bij iedere maat hoor je een ontwikkeling. Dat vind ik zo mooi aan dance: het is bijna gecomponeerde muziek, bijna symfonisch. Luister bijvoorbeeld het nummer FM; daar word je echt aan je haren door de hele track heen gesleept. Je gaat er helemaal in op, alsof je in een trance zit. Heel knap gedaan.’