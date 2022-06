Dit zijn de beste albums van de week: ‘Een plaat hoeft niet steengoed te zijn om lekker te zijn’

Ook dit is het luisteren waard:

Een van de meest geprezen en succesvolle indiebands van dit moment staat dit weekend op festival Best Kept Secret: Big Thief. Hun nieuwste album met de imposante naam Dragon New Warm Mountain I Believe In You (★★★★★) was volgens recensent Menno Pot gewaagd lang (liefst twintig nummers), maar zonder een moment van zwakte.

Daarnaast is het vrijdag een souldag voor het festival: de 82-jarige soulzangeres Mavis Staples treedt op, die vorige maand het livealbum Carry Me Home uitbracht, een ‘pure en ontroerende plaat’. Ook de Texaan Leon Bridges staat op Best Kept Secret. Een bijzonder talent, noemde recensent Gijsbert Kamer hem. ‘Hij zingt ingetogen, het tempo blijft traag en langzaam trekt hij zo de luisteraar steeds dieper zijn gevoelswereld in. Daar is het aangenaam toeven.’