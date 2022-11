Dit zijn de allermooiste voetbalboeken volgens de Volkskrant. Plus een reserve-elftal

Beeld Typex

1. Zoeken naar Maya Suurbier

Lang voordat ik een lezer werd, las ik één boek. Er was geen ander boek dat ik wilde lezen, er was alleen De Ajacieden van Maarten de Vos. In dit boek stond alles waarin ik geïnteresseerd was, dus waarom zou je een ander boek lezen? En als ik het niet las, dan bladerde ik erin, keek ik naar de plaatjes van Ajacieden.

Het boek kwam uit in 1971, het jaar dat Ajax voor het eerst de Europacup voor landskampioenen won. Ik was 10 en kreeg het boek van Sinterklaas. Daarna won Ajax nog twee achtereenvolgende jaren de cup, met ongeveer hetzelfde gezelschap. Er werden vijftien Ajacieden geportretteerd in De Ajacieden, alfabetisch opgediend van verdediger Horst Blankenburg uit West-Duitsland tot de Drentse reservekeeper Sies Wever.

Daartussen kwamen Johan Cruijff, Dick van Dijk, Arie Haan, Barry Hulshoff, Pieter Keizer, Ruud Krol, Gerrie en Arnold Mühren, Johan Neeskens, Heinz Stuy, Wim Suurbier, Ruud Suurendonk, Sjaak Swart en Velibor Vasovic aan bod. Waarom middenvelder Nico Rijnders er niet tussen stond, was een raadsel. Hij stond wel in het elftal dat de eerste finale won. Rijnders vertrok in de zomer van 1971 naar FC Brugge en overleed vijf jaar later aan een hartstilstand.

Met de verwondering van een 10-jarige kan ik dit boek niet meer lezen, hoogstens met dezelfde gretigheid. Dat Maarten de Vos (1941-2012) met zijn sportjournalistieke methode een pionier was, dan wel een visionair, dat valt niet tegen te spreken. Hij mikte in die jaren op de afgeschminkte acteur in het voetbaltheater. Hij, journalist van dagblad De Tijd, kwam op de proppen met ‘de-man-achter-de-voetballer’, een genre dat inmiddels is afgedreven tot een soort visitatie van de sporter; het niet-willen-weten wordt een steeds groter verlangen.

Ik kan wel zeggen dat ik als lezer altijd naar soortgelijke boeken als De Ajacieden ben blijven zoeken, bundelingen van goed geschreven mini-biografieën. Zoals over jazz (Fred van Doorns Lost Heroes), over vroege rock-’n-roll (Nick Tosches’ Unsung Heroes of Rock ’n’ Roll) of over literatuur (Joris van Casterens In de schaduw van de Parnassus).

Maar in die boeken is het natuurlijk tevergeefs zoeken naar die ene foto waarop mijn tienerversie in De Ajacieden altijd bleef hangen. De afbeelding van de archetypische spelersvrouw van weleer, Maya Suurbier, een goedgekapte Amsterdamse dameskapper. Ook Wim Suurbier vond dat hij het getroffen had. ‘Wat Maya voor me doet, dat is ongelooflijk. Ik geloof niet dat veel vrouwen zó goed voor een man zijn als zij voor mij is.’

John Schoorl

Maarten de Vos: De Ajacieden. Meulenhoff, alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

2. Ogenschijnlijk heel gewone zinnen

Dit boek is geen klassieker. Het bestaat nog maar net. Toch heeft het alles in zich een klassieker te worden. Zoals mijn allereerste wedstrijd van Ajax dat werd, die ik via de radio beluisterde, in december 1966. Ik was niet lang daarvoor 8 jaar oud geworden. Ajax, internationaal nog nat achter de oren, zou spelen tegen Liverpool, een machtige, magische, historische club, had mijn buurman gezegd, uit het enige land waar het voetbal waarlijk thuis is, zei hij.

Mijn broertje en ik zouden bij hem gaan luisteren.

Het mistte die avond, en bij gebrek aan zicht liet het verslag op de radio te wensen over. Ik zat me te verbijten in mijn pyjama. Wel klonken door het gekraak van de radio heen zo af en toe verraste en triomfantelijke geluiden uit het stadion, alsof er een wonder gebeurde. Ajax won met 5-1 van de Goliath die in de mist was verdwaald, alsof de stad in de Merseyside onbekend was met dat natuurverschijnsel. Johan Cruijff, 19 jaar oud, speelde die avond en scoorde. Het was het begin van een legendarische, klassieke periode voor het Nederlandse voetbal.

Over die stad en die club spreekt James Worthy in een wonderschoon boek dat dit jaar verscheen. Aan de hand van veertien grote spelers vertelt hij het verhaal van Liverpool, en eigenlijk het verhaal van zijn vader, die een fan was, en zijn beste vriend. Op jonge leeftijd verliet de vader het verarmde Liverpool om in Amsterdam te gaan wonen. Hij trouwde een Amsterdamse vrouw, maar de liefde voor Liverpool bleef. In dit boek beschrijft zoon James hoe hij naar Liverpool gaat, een jaar na het overlijden van zijn vader. Hij gaat op zoek naar diens geschiedenis, naar vrienden uit zijn jeugd. En hij heeft zich voorgenomen de as van zijn vader uit te strooien op het gras van Anfield.

Meer verklap ik niet. Alleen nog dit: het is een boek met alleen maar korte zinnen. Zinnen waar een schrijver toe in staat is die niet moeilijk wil doen, die niet de grote intellectueel uithangt. Ogenschijnlijk heel gewone zinnen maar toch van een grote schoonheid. Zinnen die je uitspreekt tegen je vader aan het einde van zijn leven. Warme woorden en eerlijke zinnen die zijn concentratie vasthouden, een boek precies zo lang als een voetbalwedstrijd, zonder verlenging. Maar toch met de eeuwigheid van een grote match, zoals Ajax-Liverpool 1966, die je nooit vergeet. Zinnen die een stervende vader en een zoon voor altijd verbinden in hun liefde voor elkaar, hun stad en hun club. Dit boek is een klassieker.

Henk Pröpper

James Worthy: Liverpool, over een stad, een club & een vader. Thomas Rap; 192 pagina’s; € 22,90.

3. Meesterwerk

Dichter, slavist, columnist en vertaler uit het Russisch – daar begint het al – Nico Scheepmaker, óók nog eens sportjournalist, schreef in Cruijff, Hendrik Johannes, fenomeen (1972) tien pagina’s over de triviale, maar toch niet onbelangrijke vraag of het nou Cruijff of Cruyff was. Tien pagina’s. Alleen daarom al is deze alternatieve en vrijzinnige biografie een meesterwerk.

Scheepmaker (1930-1990) zocht de spellingkwestie tot op de bodem uit, met vermelding van het uiterst treurige feit dat de Volkskrant na de eerste wedstrijd voor Ajax 1 van het fenomeen in spe had geschreven over ‘de jonge debutant Kruijff’. Cruijff zelf laveerde in interviews soepeltjes tussen de ij en de y als hem naar de spelling van zijn eigen naam werd gevraagd. Wist hij veel.

Na talloze omzwervingen, tot in detail beschreven, toog Scheepmaker naar het bevolkingsregister van Amsterdam. Daar had hij beet. ‘Cruijff dus. Met een lange ij. Een ij met puntjes. De ij van ijdel, ijver, ijs en ijlbode.’ IJlbode, alleen dat al.

Bewonderend, maar met precies de juiste dosis ironie en onverwachte invalshoeken stelde Scheepmaker een portret samen van Cruijff. Over voetbal, het spel, gaat het zelden. Dat was een moderniteit in 1972. In Cruijff, Hendrik Johannes, fenomeen is Cruijff waarlijk een fenomeen – en de schrijver zijn gelijke.

Scheepmaker waaiert van het favoriete boek van de hoofdpersoon (Klop maar op ’n deur van Willard Motley) uit naar de opinie van JC over werklozen (‘Die op het Rembrandtplein in de zon zitten terwijl ik me uitsloof’) en zijn destijds nogal hippe haardracht. ‘Het was echtgenote Danny die Johan attendeerde op een andere mode en een ander kapsel, lang in plaats van fris opgeschoren.’

En zo werd, misschien wel voor het eerst, het bewijs geleverd dat een boek over een voetballer niet over voetbal hoefde te gaan. Scheepmaker negeerde de uitgezette lijnen van het veld en ging er finaal overheen. In 1984 verscheen een herziene, uitgebreide versie van zijn hand en in de loop der jaren breidde uitgeverij Nijgh & Van Ditmar Cruijff, Hendrik Johannes, fenomeen uit met drie extra hoofdstukken. Scheepmaker was in 1990 gestorven. Erik van Muiswinkel nam de Cruijff-jaren 1991-1997 voor zijn rekening, Paul Onkenhout de jaren 1998-2004, Willem Vissers de jaren 2005-2016. Helemaal niks op aan te merken, maar aan hun voorganger konden ze niet tippen.

Het fenomeen zelf, Cruijff, vond het overigens allemaal maar niks. Toen hij lucht kreeg van het boek, dreigden hij en zijn schoonvader Cor Coster met een rechtszaak. Met de uitgever wedde Coster om een fles campagne dat het werk van Scheepmaker nooit zou verschijnen. Coster verloor, maar twee hoofdstukken en de foto’s werden geschrapt.

Járen later kwam Cruijff tot inkeer. ‘Later hem beter kennende lerende was ik dus een ander type en dan ga je waarderen wat iemand schrijft’, zei hij in 1983 in een radio-interview. ‘Ik ben het dus eigenlijk, zoals met alles, erg gaan waarderen naarmate ik ouder werd.’

Paul Onkenhout

Nico Scheepmaker: Cruijff, Hendrik Johannes, fenomeen. Nijgh & Van Ditmar; 388 pagina’s; € 13,50.

4. Monument voor het menselijk tekort

‘Daar ben ik niet kapot van’, zei Edward Sturing, de coach van Vitesse, toen hij hoorde dat Marcel van Roosmalen de club in het seizoen 2005-2006 van binnenuit zou gaan volgen. Het was een van de weinige dingen die Sturing helder zag.

In Je hebt het niet van mij, de eerste van drie uitgebreide reportages over Vitesse dat – net als Het jaar van de adelaar (2009) en Geef me nog twee dagen (2011) – verscheen als aflevering van het onvolprezen voetbaltijdschrift Hard gras, toont Van Roosmalen zich een genadeloos observator. Je kunt je afvragen of het wel voetbalboeken zijn. Van Roosmalen richt zijn boze oog niet op het veld, maar op alles eromheen. Tot ergernis van Sturing, die hem overal de toegang wil ontzeggen, hangt hij rond in de kantine bij tante Sjaan, eet een worstenbroodje of kletst met voorlichter Esther Bal.

Van Roosmalen kijkt naar de mensen bij Vitesse als een etholoog naar een apenkolonie. Hij bestudeert nauwkeurig het gedrag van de apen om zich heen, en legt dat droogjes vast. Dat lijkt gemakkelijk, maar dat is het niet. Het effect is hilarisch. Topaap Theo Janssen is vanwege zijn humor, slimheid en totale onaangepastheid – hij rookte en dronk stevig – een dankbaar studieobject. Maar ook Janssen, de dikke prins, liet zich niet gemakkelijk betrappen: ‘Hij dronk zijn glas spa blauw leeg en zei: ‘Zo, klaar. Ik heb nu wat beters te doen.’ ‘Wat dan?’, vroeg ik. Theo: ‘Schijten.’’

Vitesse is voor melancholicus Van Roosmalen ideaal om over te schrijven, omdat Vitesse vaak verliest. Er hangt altijd iets treurigs om de club. Marcel zat als jongetje al met zijn vader op de tribune van het oude stadion, Nieuw-Monnikenhuize. Ook toen werd er al vaak verloren.

De Arnhemse club heeft een verbijsterende geschiedenis van idiote, megalomane voorzitters of eigenaars als de rijke Georgische zakenman Merab Jordania, die Vitesse in de vaart der volkeren willen opstuwen. Dat mislukt altijd, en zo hoort het ook. Hoogmoed komt voor de val. De provinciale Vitesse-supporter, steevast voorzien van een dijk van een minderwaardigheidscomplex, haat sterallures en ziet graag dat duurbetaalde spelers lopen op een bal – ook al weten ze dat ze die nooit meer kunnen halen.

Het geheim van Marcel van Roosmalen: hij spaart zichzelf niet. Hij is zelf een Vitesse-supporter en weet dat de dingen in het leven meestal slecht aflopen. ‘Op weg naar de auto stootte ik mijn hoofd aan een deurpost. ‘Geweldig!’, zei Theo. ‘Jij bent mijn held.’’

Lees de Vitesse-trilogie. Dat geeft een ontluisterend en absurd, maar ook ontroerend beeld van meer dan voetbal alleen. Een monument voor het menselijk tekort.

Onno Blom

Marcel van Roosmalen: Je hebt het niet van mij. De reportage is samen met enkele andere voetbalstukken opgenomen in Totaal – Zijn beste reportages. Meulenhoff; 800 pagina’s; € 29,99.

5. De eenzaamheid van de ontslagen trainer

In mei 1996 verscheen het zevende nummer van het ‘Voetbaltijdschrift voor lezers’ Hard gras. Het was in zijn geheel gevuld door één auteur: Hugo Borst, destijds een 33-jarige sportjournalist van de korte baan die bezig was zich te ontwikkelen tot een schrijver van langere verhalen.

Dus toen hem door de hoofdredacteuren van Hard gras, Matthijs van Nieuwkerk en Henk Spaan, werd gevraagd of hij trek had om Feyenoord een seizoen lang te volgen en daar verslag van te doen, zei hij ja.

Het resultaat vormde het begin van Borsts metamorfose tot boekenauteur, in een verslag van binnenuit van het gekonkel bij de club uit Rotterdam-Zuid, met een titel die meteen de plot verklapte: De Coolsingel bleef leeg. Nu, in 2022, is het boek nog altijd onverwoestbaar als de Kuip.

Het was het seizoen waarin Ronald Koeman, Giovanni van Bronckhorst, Henke Larsson, Peter Bosz en Ed de Goey voor Feyenoord speelden. Andere namen zijn weggedeemsterd en romanpersonages uit een tragedie geworden. Maar dat doet aan de kracht van het boek weinig af. Borst beschreef de werkelijkheid en zoals dat in goede boeken gebeurt, veranderde die door de tijd in een ondergangsmythe.

Borst woonde van 14 juli 1995 tot 7 mei 1996 zo ongeveer in de Kuip. Hij liep in en uit bij trainer Van Hanegem, tot die in oktober werd ontslagen, bij secretaresses en kantinemedewerkers, bij teammanager Blankemeijer, voorzitter Van den Herik, bij fans en spelers – niemand was veilig voor de Rotterdamse journalist met zijn opnameapparaat, overigens een levenslange fan van die andere club, Sparta.

Feyenoord was onder Van Hanegem in het seizoen 1992-1993 landskampioen geworden. Daarna begon het verval. Borst beschreef de dampende puinhopen, de onderlinge haat en nijd, de spelers die liever in de kroeg zaten dan in het stadion.

Het vertrek van Van Hanegem is een van de aangrijpendste episodes. De avond van het ontslag is Borst aanwezig in de huiskamer van de trainer in Haarlem. Zelden is de eenzaamheid van de ontslagen trainer mooier beschreven. Borst besteedt er vier pagina’s aan, en eindigt met het inmiddels klassieke beeld van Van Hanegem in zijn voordeur. ‘We zien het silhouet van de Kromme in de deuropening, het lijkt te zijn bevroren in het eerste graadje nachtvorst van het najaar. Bevroren? Nee, er beweegt iets. Het is een kolenschop die ter hoogte van zijn hoofd heen en weer wuift en die hij pas nadat we de hoek om zijn gedraaid in zijn zak moet hebben gestopt.’

De sportjournalist is schrijver geworden.

Bert Wagendorp

Hugo Borst: De Coolsingel bleef leeg. Inside; 464 pagina’s; € 19,99.

6. Leesbevordering voor de man

Michel van Egmond betekent meer voor de leesbevordering van met name de man dan menig hoogdravend les- of voorlichtingsprogramma. Met boeken als Gijp, Kieft en Derksen, mannen van wie hij lang eindredacteur was bij een populaire voetbalshow op televisie, veroverde hij een breed publiek aan lezers.

Voetbal is zijn belangrijkste onderwerp. Nou ja, het leven en voetbal, en hoe dat allemaal in elkaar grijpt. Hij heeft een soepele, mooie pen, gedrenkt in humor en relativeringsvermogen. Hij observeert als weinig anderen dat kunnen. Hij heeft een schrijfstijl die meeslepend te noemen is. Met zijn boeken boorde hij een nieuwe groep lezers aan, die met duizenden tegelijk in de rij stonden om zijn werk aan te schaffen.

Vrouwen op Schiphol spreken hun partners aan voor het vertrek naar een vakantieadres, als ze hun eigen tas vol boeken stouwen: neem jij nou ook eens een boek? Anders lig je weer voortdurend op je telefoon te staren aan het zwembad. En dan, clichématig geschetst, kijkt de man op de leestafels van de luchthaven, en dan ligt daar altijd wel een Van Egmond, want Van Egmond schrijft doorgaans bestsellers, en vooral bestsellers bereiken het walhalla van de boekverkoop, Schiphol.

Gijp of Kieft, deel 1 en deel 2, of Derksen, geschreven met zijn partner Antoinnette Scheulderman. Het eerste deel van Kieft beschouwt hij als hoogtepunt in zijn oeuvre, omdat het de diepe val van Kieft beschrijft, door drugs en demonen in zijn hoofd, en de wederopstanding. Vaak gaat het in zijn boeken trouwens over Feyenoord, zoals recentelijk met Lourdes aan de Maas. Hij kan dan rustig twee pagina’s volschrijven met wat Feyenoord precies is. In een flard gaat dat zo:

Feyenoord is Wim Jansen die afscheid neemt en een kamerplant cadeau krijgt. Feyenoord is een voorzitter die eerst de club redt en daarna de stad niet meer in kan. Feyenoord is die Surinaamse man in Vak C, die na elke nederlaag roept dat Willem van Hanegem moet terugkomen.

Nooit zal ik onze gezamenlijke reis naar Indonesië vergeten, met Oranje, toen we ergens in Jakarta tot onze middel in het zwembad stonden en hij probeerde het succes van Gijp te verklaren, dat toen een paar honderdduizend keer was verkocht. Hij kreeg weleens een mail van een lezer, die hem bedankte voor het boek: ‘Gijp leest heerlijk weg. Na twee weken vakantie ben ik al op de helft.’

Van Egmond lachte schaterend, in zijn zwembroek. Maar eigenlijk is het best serieus: dat hij duizenden mensen weer aan het lezen heeft gekregen.

Willem Vissers

Michel van ­Egmond: Kieft. A.W. Bruna; 367 pagina’s; € 21,99.

Michel van Egmond & Antoinnette Scheulderman: Derksen. Inside; 400 pagina’s; € 21,99.

Michel van Egmond: Gijp. A.W. Bruna; 300 pagina’s; € 21,99.