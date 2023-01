Dit zijn de 3 grote voordelen van je presentatie mompelend houden

Beeld Getty Images

Een presentatie houden is voor veel mensen een beetje eng – zowel op het moment zelf als tijdens de voorbereiding. Wat velen niet beseffen is dat je die angst kunt wegnemen door je presentatie mompelend te houden. Drie andere grote voordelen aan je presentatie mompelend houden op een rijtje.

1. Mensen horen niet goed wat je zegt

Als je je presentatie mompelend houdt, horen mensen niet goed wat je zegt. Dat is handig tegen de zenuwen, want dan draait het niet zozeer om jou, als wel om het gegeven dat mensen je niet verstaan. Wegmoffelen is niets om je voor te schamen.

2. Je hoeft mensen niet aan te kijken

Door je presentatie te mompelen kan je makkelijker naar je voeten, je presenteerblaadje, je telefoon of laptopscherm kijken. Op die manier vermijd je oogcontact met je publiek, wat erg goed is tegen de zenuwen. Pas wel op dat je hierdoor niet opeens luid en duidelijk gaat praten – waar doe je het dan nog voor?

3. Je hoeft je minder goed voor te bereiden

Doordat je je presentatie mompelt, horen mensen niet wat je zegt, en daardoor kom je met veel meer weg. Je hoeft amper kennis van zaken te hebben als je je publiek ondermompelt, en dat scheelt enorm in de voorbereidingstijd. Je kunt zelfs de avond ervoor pas beginnen met je voorbereiding. Bijkomend voordeel is dat je door slaaptekort soms nog onverstaanbaarder gaat mompelen, wat weer goed is voor de presentatie. Doe er je voordeel mee, hou ze in het duister.