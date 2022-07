Dit zijn concerten op het North Sea Jazz Festival om naar uit te kijken

Makaya McCraven

Drummer Makaya McCraven is een van de bindende factoren in de bloeiende jazzscene van Chicago. Zijn concerten zijn een feest voor ogen en oren. Hij lijkt als bandleider altijd in beweging, steeds zoekend naar vernieuwing. Dat geldt ook voor zijn albums: met Deciphering the Message bracht hij vorig een fraai eerbetoon aan de Blue Note-catalogus. Zijn nieuwe, bijzonder sterke album In These Times verschijnt dit najaar op International Anthem, het label waarvan McCraven het boegbeeld is geworden. Veel van zijn bandleden hebben eigen projecten op International Anthem, zo ook bassist Junius Paul die met meekomt met McCraven.

Drummer Makaya McCraven. Beeld Getty Images for Netflix

Joe Armon-Jones

De Londense jazzscene is ook dit jaar weer goed vertegenwoordigd in Rotterdam. We kijken vooral uit naar het optreden van pianist Joe Armon-Jones, die zich heeft ontwikkeld tot een van de beste Fender Rhodes-spelers van zijn generatie. Zaterdag is zijn even vitale als virtuoze spel in zijn eigen band te bewonderen. Hopelijk blijft hij een nachtje hangen in Rotterdam zodat hij zondag kan meespelen met saxofoniste Nubya Garcia, zoals hij dat ook op het Glastonbury-festival deed. Garcia is de misschien wel populairste Londense jazzmuzikant van dit moment, met Armon-Jones erbij verwachten we niets minder dan vuurwerk.

Pianist Joe Armon Jones. Beeld Redferns

Jameszoo Blind Group

Een van wonderlijkste en intrigerendste albums van dit jaar staat op naam van Jameszoo, oftewel Mitchel van Dinther uit Den Bosch. Blind is een spannende collage van free-jazz, elektronica en samples die live nauwelijks reproduceerbaar lijkt. Jameszoo Blind Group, met onder anderen Niels Broos op keyboards, gaat het toch proberen. Of nemen ze de twaalf stukken op het album als uitgangspunt voor improvisaties? Hoe dan ook, spannend wordt het zeker.

Jameszoo Beeld Daniel Cohen

Archie Shepp & Jason Moran

Ook dit jaar valt er weer een mooi aantal levende jazzlegenden te bewonderen. Pianist en ‘artist in residence’ Herbie Hancock (82) treedt drie keer op. Bassist Ron Carter (85) speelt, net al de 84-jarige saxofonist Charles Lloyd. Een jaartje ouder is tenorsaxofonist Archie Shepp, die vorig jaar verraste met het album Let My People Go dat hij maakte met de generaties jongere pianist Jason Moran. Hun samen te zien spelen is een mogelijkheid die zich waarschijnlijk niet nog eens zal voordoen. Moran haalde op plaat het beste uit Shepp naar boven, we zijn benieuwd hoe de synergie op het podium is.

Charles Lloyd Beeld Redferns

Gabriels

De muziek van het trio Gabriels is als een reis door een eeuw aan zwarte Amerikaanse muziek. De zang van Jacob Lusk grijpt je direct bij de keel: de Amerikaan uit Compton, Californië heeft een lange geschiedenis in kerk- en gospelkoren en werd ontdekt in de talentenjacht American Idol. De twee andere bandleden, Ari Balouzian en Ryan Hope, zochten voor een soundtrack een bekwame koordirigent en kwamen bij Lusk terecht. Het klikte, en zo begon de samenwerking in het muzikale verbond Gabriels, waarin de drie klassieke soul en r&b, doo-wop en jazz mixen. Met uiteraard die naar de hemel opstijgende gospel.

Tiwa Savage

In Nederlandse muziekkringen is Tiwa Savage misschien geen overdreven bekende naam, maar de Nigeriaanse zangeres is toch echt een mondiale miljoenenknaller. Terwijl de West-Afrikaanse pop en afrobeats heel groot zijn geworden in de wereldwijde streamingcharts brengt Savage aan de lopende band heerlijke hits uit, zoals haar opgewekt vibende All Over en haar laatste hit Somebody’s Son, met een gastoptreden van r&b-grootheid Brandy. Voor wie niet vies is van een paar tandjes opgevoerde autotune.

Sabrina Claudio

Haar stem opent een wereld van sensualiteit, maar kan je ook meevoeren langs psychedelische afgronden. Sabrina Claudio uit Miami liet voor het eerst van zich horen op het eigengereide streamingplatform Soundcloud, maar is de laatste jaren een van de grote beloften van de betere, artistiek hoogstaande r&b. Haar nummer Unravel Me is zowel verleidelijk als een beetje angstaanjagend, en dat is ook haar met luxe orkestraties versierde single Better Version. Wie houdt van zuchtende, bloedmooie vocalen mag Claudio niet missen.

Lous and the Yakuza

De Congolees-Belgische zangeres Marie-Pierre Kakoma alias Lous and the Yakuza mengt subtiele hiphop en afrobeats met zeer gedistingeerde Franse pop en uiteraard het onverwoestbare chanson. Luister maar naar de prachtige track Dilemme, van haar debuutalbum Gore uit 2020. Of naar haar net verschenen single Monsters. We verwachten niet alleen puntgave pop maar ook visueel vertoon, want bij Lous and the Yakuza is ook de presentatie stilistisch verantwoord.