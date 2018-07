Dit zijn alle Zomergasten van dit jaar

Esther Perel

Esther Perel Foto Daniel Cohen

De Vlaams-Amerikaanse relatietherapeut, seksuologe en schrijver Esther Perel is de zesde Zomergast van 2018. Presentator Abbring praat met haar op zondag 2 september. Geboren in Leuven als dochter van Poolse Holocaust-overlevenden heeft Perel (1958) een psychologenpraktijk in New York en treedt op als organisatieadviseur van Fortune 500-bedrijven in heel de wereld. En al woont Perel al sinds haar studententijd in de Verenigde Staten, ze spreekt nog steeds perfect Nederlands.

In haar werk bespreekt Perel steevast het spanningsveld tussen liefde en lust en kijkt ze met een confronterende maar empathische blik naar de schijnbaar tegenstrijdige menselijke behoefte aan veiligheid en vrijheid. De afgelopen decennia heeft de therapeute een internationaal publiek opgebouwd via bestsellerboeken als Mating in Captivity (waarin ze het concept erotische intelligentie introduceerde) en The State of Affairs: Rethinking Infidelity (een nieuw perspectief op trouw en ontrouw). Daarnaast werden haar TED Talks bijna 20 miljoen keer bekeken en is ze presentator van de populaire podcast Where Should We Begin?. Hierin luister je met Perel mee naar de meest intieme relatietherapie-sessies van koppels.

Relatietherapeut Esther Perel over vreemdgaan De Vlaams-Amerikaanse relatietherapeut Esther Perel is een fenomeen. Ze had duizenden sessies met bedriegers en bedrogenen en schreef er een boek over. ‘Het verleidelijke van een affaire is vaak niet zozeer die nieuwe partner, maar de ontdekking van je nieuwe ik.’ Lees dit interview uit februari terug.

Eric Wiebes

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Foto ANP

Eric Wiebes schuift op 26 augustus aan bij Zomergasten. De minister van Economische Zaken en Klimaat is de voorbije maanden veelvuldig in het nieuws geweest met de totstandkoming van de eerste Nederlandse Klimaatwet, maar vooral met zijn toezegging dat in Groningen de gaskraan uiterlijk in 2030 dichtgaat. Opmerkelijk detail: presentator Abbring heeft zelf in het Groningse aardbevingsgebied gewoond: in Westeremden.

Wiebes groeide op in Muiderberg als zoon van een kernfysicus die overleed toen hij negen jaar oud was. Hij studeerde werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Wiebes begon zijn carrière bij Shell, was werkzaam bij diverse bedrijfskundige adviesbureaus en maakte in 2010 de overstap naar de politiek. Hij deed dat namens de VVD, waar Wiebes sinds de vroege jaren tachtig lid van is. Als wethouder in Amsterdam en later als staatssecretaris van Financiën kreeg hij te maken met grote uitdagingen en problematische dossiers als het Amsterdamse taxivervoer, de aanleg van de Noord-Zuidlijn en de hervorming van de Belastingdienst. Wiebes (55) is sinds oktober 2017 minister van Economische Zaken en Klimaat in het derde kabinet-Rutte.

Eric Wiebes, de Ramses Shaffy van de VVD Er woelt veel onder de smalle, licht kalende schedel van Eric Wiebes. Hij is een atypische politicus, wars van conventies. Lees hier het profiel dat we schreven toen hij vier jaar geleden als staatssecretaris van Financiën Frans Weekers opvolgde.

Pieter Waterdrinker

Schrijver Pieter Waterdrinker in Kiev. Foto Aurélie Geurts

Schrijver en journalist Pieter Waterdrinker is op 19 augustus gast nummer 4 in Zomergasten. Hij stuitte als tiener per toeval op het boek Eerste Liefde van Toergenjev en besloot vervolgens Russisch te gaan studeren. Eind jaren 80 vertrekt Waterdrinker naar Rusland en in 1996 gaat hij als Rusland-correspondent aan de slag voor De Telegraaf en Vrij Nederland. Hij woont afwisselend in Moskou en met zijn vrouw Julia en hun drie katten in Sint-Petersburg. Waterdrinker (57) heeft meerdere boektitels op zijn naam staan. Met zijn meest recente boek Tsjaikovskistraat 40 - Waterdrinkers appartement in Sint-Petersburg en ruim honderd jaar geleden het epicentrum van de Russische revolutie- haalde hij de CPNB bestseller lijst en werd hij genomineerd voor de Libris Literatuurprijs.

‘Dit boek is een monumentje voor de verdwijnende correspondent, die met een literaire kijk op de wereld’ Al jong wilde Pieter Waterdrinker ( 52 ) ‘het leven in’, daar zijn waar het gebeurt. Met de vestiging in Rusland lukte dat. Het land en zijn inwoners passen de journalist- schrijver beter dan Nederland. Lees hier een oud interview terug.

Marleen Stikker

Marleen Stikker. Foto RV

Marleen Stikker, grondlegger van onder meer De Digitale Stad, is op 12 augustus de derde gesprekspartner van presentator Abbing. De naam van Marleen Stikker (1962) is onlosmakelijk verbonden aan De Digitale Stad, waarvan ze in 1993 een van de oprichters was. Het waren de jaren voordat het world wide web bij het grote publiek was doorgedrongen. Sterker nog: slechts een handvol Nederlanders had destijds toegang tot het internet. Dat moest veranderen: De Digitale Stad (een initiatief van cultureelcentrum De Balie en XS4All-voorloper Hack-Tic) streefde naar laagdrempelig internet voor iedereen. Met een modem kon men via DDS een gratis account krijgen met e-mail, toegang tot internet en een homepage. De Stad was een metafoor voor een echte stad – met bijvoorbeeld een postkantoor voor de e-mail – en Stikker was de onofficiële burgemeester.

DDS was ooit bedoeld als tijdelijk project voor de Amsterdamse gemeenteraadverkiezingen, maar werd een blijvertje: de modems waren niet aan te slepen. Stikker richtte in 1994 de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media op, in 1996 vernoemd tot Waag Society. Ze is nog altijd directeur bij dut centrum voor cultureel onderzoek en technologische vernieuwing.

‘Digitale Stad is eerste succesvolle telematica-project in Nederland’ Vraag naar de reden waarom de bekendheid van Internet in Nederland vorig jaar zo plotseling doorbrak, en Marleen Stikker zal antwoorden: de start van De Digitale Stad Amsterdam. Lees hier het interview uit 1995 terug.

Louis van Gaal

Louis van Gaal. Foto ANP

Oud-voetballer, voormalig gymleraar en Nederlands meest succesvolle voetbalcoach Louis van Gaal schuift op 5 augustus als tweede Zomergast aan bij Abbring. Van Gaal was de architect van het succesvolle Ajax dat in de jaren 90 onder meer de UEFA Cup, de Champions League en de Wereldbeker won. Daarna was hij coach bij onder meer FC Barcelona, Bayern München en Manchester United. In 2009 weet hij het ‘kleine’ AZ uit Alkmaar kampioen van Nederland te maken. Van Gaal was ook tweemaal bondscoach van Nederland. De eerste keer liep dat uit op een teleurstelling: Van Gaal wist zich met Oranje niet te plaatsen voor het WK van Zuid-Korea en Japan n 2002. In 2014 nam hij revanche door met Oranje derde te worden op het WK in Brazilië. Van Gaal (66) is niet alleen bekend bij voetballiefhebbers. Geregeld leidde zijn moeizame relatie met de media tot opmerkelijke nieuwssituaties en opwinding op sociale media.

‘Ik ben eigenlijk soft en Truus is hard’ Het (voorlopige) einde van Louis van Gaals carrière was weinig glorieus. Na een moeizame periode werd de voetbaltrainer ontslagen bij Manchester. Of hij daar slecht van sliep? ‘Welnee, ik slaap als de beste.’ Lees hier het interview dat eerder dit jaar in Volkskrant Magazine verscheen.

Romana Vrede

Romana Vrede Foto Ernst Coppejans

Acteur en theatermaker Romana Vrede is op 29 juli de eerste Zomergast. Romana Vrede is verbonden aan het Nationale Theater in Den Haag. Vorig jaar won ze als eerste zwarte vrouw de prestigieuze toneelprijs Theo d'Or voor haar hoofdrol in RACE. Haar rol in de theatermarathon The Nation leverde haar een nominatie op voor de Colombina, de prijs voor de indrukwekkendste vrouwelijke bijrol. Komend jaar is Vrede opnieuw te zien in haar eigen stuk Who's afraid of Charlie Stevens, over de liefde voor haar ernstig autistische zoon Charlie en de plaats die ze voor hem bevecht in de samenleving. De 45-jarige Vrede heeft een opmerkelijk levensverhaal. Als jonge vrouw sloot de acteur met Surinaamse roots zich aan bij de Jehova's getuigen, en had ze tegelijk een baantje als paaldanseres in een Rotterdamse nachtclub.