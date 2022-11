Dit WK van ‘net niet’ heeft met Dries Roelvink toch nog een ster gevonden

Als het WK in Qatar een dieptepunt is in de mondiale voetbalgeschiedenis, was Nederland-Ecuador vrijdag een dieptepunt in alles wat ooit ter vermaak werd uitgezonden op tv. De programmering heeft zwaar te lijden onder alle WK-wedstrijden, maar na het zien van Nederland-Ecuador vroeg je je bijna af waarom we niet gewoon weer konden kijken naar Droomhuis gezocht.

Niet voor niets vallen de kijkcijfers tegen. De Oranjekoorts lijkt vooralsnog vooral een koorts waar je even doorheen moet op het barre pad naar betere tijden. En dus is het dagelijks een uitputtingsslag om te zoeken naar tv-lichtpuntjes. Meestal kunnen we terugvallen op NOS-veteraan Joep Schreuder, die met zijn onnavolgbare interviews en analyses vaak in ieder geval íéts van emotie teweegbrengt. Maar zelfs een vertrouwde smaakmaker als Joep komt onwenniger en lomer over dan normaal. Al past dat misschien wel perfect bij een toernooi dat door de vreemde omstandigheden nooit helemaal normaal wil worden.

Analist Marco van Basten dan? Die oogt in de NOS-studio ontketend (bijvoorbeeld in zijn vernietigende Oranje-analyses), maar heeft ook moeite om te verhullen dat hij soms geen flauw benul heeft waar het aan tafel over gaat. Bij de commerciëlen valt verslaggever Noa Vahle juist op in positieve zin, als prettig onbevangen verslaggever ter plaatse voor HLF8 en De Oranjewinter.

Maar verder is het WK vooralsnog vooral een kwestie van ‘net niet’, zowel voor Oranje als voor de toernooibeleving. Gelukkig is er één groot grijs-wit lichtpunt: Dries Roelvink, die een vaste rol heeft als ‘WK-watcher’ achter de bar van HLF8. Dat programma is al langer bezig aan een fascinerende evolutie, nu de talkshowtafel uitsluitend gevuld is met ongeremde meningenmachines als Fred Teeven, Jack van Gelder en Catherine Keyl. HLF8 is uitgegroeid tot het dorpsplein des vaderlands: een soort Twitter, maar dan met camera’s.

Tussen al dat geschreeuw is Dries Roelvink een aangenaam rustpunt. Hij is ingehuurd als ‘grappige filmpjesman’ van dienst, maar Dries geeft dat uitgekauwde fenomeen een geheel nieuwe lading. Vanachter de bar houdt hij de kijker dagelijks nauwgezet op de hoogte van wat er gebeurt in Qatar en omstreken.

WK-watcher Dries Roelvink bij ‘HLF8’. Beeld SBS 6

Het best zijn de momenten waarop Dries inbreekt om mee te praten. Dat levert altijd een prettig ongemakkelijke dynamiek op, omdat veel tafelgasten nét niet achterom kunnen kijken naar Dries. Het resulteert met regelmaat in een situatie waarin Aad de Mos of Frits Barend in het ogenschijnlijke niets moeten roepen om te reageren op de voetbalmening van een volkszanger. Maar Dries houdt zich makkelijk staande met zijn kalme intonatie én zijn nuance. Als Barend woedend is over het spel van Oranje, stelt Dries hem moeiteloos gerust: ‘We leven nog, Frits.’

Bondscoach Louis van Gaal beoordeelt zijn spelers altijd op de vraag of ze ‘leveren’. Dries Roelvink is vooralsnog een van de weinigen die écht levert. En daarmee heeft dit ‘net-niet-WK’ dan toch eindelijk zijn ster gevonden.