Dit vrolijke rekenboek zou je elk kind gunnen. En elke volwassene ook

Het is best begrijpelijk, de weerstand van Mano, een van de personages uit Rekenen voor je leven, tegen zijn rekenboeken. Sterker nog: zelfs zijn leraren vinden ze heel saai en stom. ‘Kunnen we die rekenboeken niet stiekem door de wc spoelen’, fluisteren ze tegen elkaar, wanneer ze denken dat de kinderen het niet kunnen horen. En zo ontstaat een plan. Elke week mag één van de 22 leerlingen uit groep 7 een rekenvraag stellen die wél boeiend is. Zoals: wanneer je een brug bouwt van de aarde naar de maan, hoelang duurt het dan om daarover te lopen? (Het antwoord – vele jaren – is het leukst als je het zelf hebt uitgerekend.)

Wat volgt, is een rekenboek waarvan je zou willen dat je het vroeger zelf van je meester of juf had gekregen. Het zit bomvol fijne strips, warme verhalen en zelfs een verdwaald sinterklaasgedicht. Ook als volwassene zonder kinderen in de basisschoolleeftijd kun je er uren in verdwalen. Het boek toont daarmee definitief aan dat rekenen helemáál niet saai is. Het zijn hooguit al die ouderwetse rekenboeken die sommen soms per abuis reduceren tot langdradige rotklus.

Beeld Nieuwezijds