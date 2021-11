Dit vlammende album laat horen waarom operazangeres Anna Netrebko wereldwijd garant staat voor volle zalen ★★★★☆

Sopraan Anna Netrebko is een van de weinige operazangers die wereldwijd garant staat voor uitverkochte zalen. Dit vlammende live-album, samengesteld uit twee optredens vanuit La Scala in Milaan, laat horen waarom dat zo is. Netrebko klinkt ravissant in Verdi, Puccini en, een recente toevoeging aan haar repertoire, Wagner. Haar recital eindigt met een stralende Liebestod uit zijn Tristan und Isolde. De doorschijnende orkestklank is van La Scala onder leiding van Riccardo Chailly.

Chailly boetseert overal fraaie details, soms ten koste van de dramatische vaart. Es gibt ein Reich van Richard Strauss verzandt in mooie eentonigheid. En Netrebko’s stem klinkt zwaar en stroperig in het enige uitstapje naar de barok, Purcells When I am laid in earth. Verder volgt de ene overrompelende aria na de andere. Het is moeilijk om een absoluut hoogtepunt te kiezen, maar de verzengende, wanhopige scènes uit Tsjaikovski’s Schoppenvrouw en Puccini’s Manon Lescaut blijven in het geheugen gegrift.

Anna Netrebko Amata dalle tenebre Klassiek ★★★★☆ Deutsche Grammophon