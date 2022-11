‘Dit toernooi is een dieptepunt in de geschiedenis van het voetbal.’ Toch gaan deze verslaggevers naar Qatar

Van links naar rechts: Arno Vermeulen (NOS), Joris Kooiman (NRC), Sjoerd Mossou (AD) en Willem Vissers (de Volkskrant). Beeld Ivo van der Bent

Als de fotograaf aan de vier voetbaljournalisten – Joris Kooiman (NRC), Sjoerd Mossou (AD), Arno Vermeulen (NOS) en Willem Vissers (de Volkskrant) – vraagt of ze voor een muur willen poseren waar ter decoratie flessen wijn aan hangen, volgen de verwijzingen naar het gastland van het WK voetbal al snel. ‘Als we straks in Qatar zijn, hebben we in elk geval de foto’s nog’, zegt Vermeulen. Even later vertelt hij zijn collega’s dat van een totale drooglegging in het islamitische woestijnstaatje geen sprake is. ‘Bij restaurantketens en luxe hotels kun je wel alcohol krijgen.’

Westerse journalisten en fans zullen de beperkte verkrijgbaarheid van drank vervelend vinden, maar het is klein bier vergeleken bij de andere bezwaren tegen de toewijzing van het WK aan Qatar. De misstanden zijn inmiddels bekend: de Golfstaat heeft geen rijke voetbalhistorie, dus moesten er stadions uit de grond worden gestampt. Daarbij zijn arbeidsmigranten uitgebuit, met chronische ziekten en, volgens de NOS, ‘honderden tot duizenden doden’ tot gevolg – over de berekening van die aantallen later meer. Daarnaast zou Qatar bij de toewijzing Fifa-leden hebben omgekocht, is homoseksualiteit in het land strafbaar, moet het toernooi in de winter plaatsvinden omdat het er in de zomer te warm is en hebben vrouwen voor van alles toestemming nodig van hun man.

Boycot

Er waren lezers die om een boycot vroegen. ‘Ik wil geen verslaggeving tegenkomen in mijn Volkskrant’, schreef Luc Meuwese uit Den Haag in een ingezonden brief. Er is niet naar hem geluisterd. De vier verslaggevers gaan allen naar het WK. Hebben ze een boycot überhaupt overwogen? En gaan ze anders verslag doen dan normaal?

De drie dagbladjournalisten – Valentijn Driessen van De Telegraaf sloeg het aanbod af – en tv-commentator Arno Vermeulen komen op uitnodiging van V bijeen in een restaurant in Bilthoven. Joris Kooiman (37), maker van de recent verschenen podcast De coup van Qatar, was economieredacteur en schrijft nu negen maanden over voetbal. Mossou, Vermeulen en Vissers lopen langer mee en kennen elkaar goed. Mossou (44) begon in 2001 bij het weekblad Voetbal International en schrijft sinds 2005 voor het AD. Vermeulen (62) begon rond 1983 als freelancer bij het radioprogramma NOS Langs de Lijn. Sinds 2003 is hij chef voetbal van Studio Sport. Vissers (58) schrijft al 35 jaar over voetbal, waarvan 25 voor de Volkskrant.

Arno Vermeulen (midden): ‘We zijn geen onderdeel van het circus.’ Beeld Ivo van der Bent

In 2014 beschreef Vissers in een column zijn aversie tegen het toernooi en trok hij zijn conclusie. ‘Ook het verkwanselen van een prachtige sport kent zijn grenzen’, schreef hij. ‘Het is nog ver weg, 2022, maar ik ga dus niet naar het WK voetbal in Qatar.’

Daar is hij dus op teruggekomen. ‘Had je het gevoel dat je actie meer navolging zou krijgen?’, vraagt Mossou. ‘Zat er ook zelfoverschatting bij?’

Vissers: ‘Ik ben naïef geweest. Ik dacht dat er een beweging op gang zou komen. Dat de top van de KNVB en van de Fifa zou denken: dit is gekkenwerk, we halen de stekker eruit. Dat is niet van de grond gekomen. Wat ook meespeelde is dat de krant anders iemand anders had gestuurd. De hoofdredactie heeft altijd gezegd: ‘Wij doen verslag van het grootste sportevenement ter wereld.’’

Vermeulen: ‘Je had toch niet anders verwacht? Het zou toch gek zijn als de Volkskrant geen verslag zou doen?’

Vissers: ‘Misschien was dit een van die columns waarvan je later denkt: die had ik misschien niet moeten schrijven.’

Mossou: ‘Ik vond Willems boycot sympathiek want ik voelde met hem mee, maar ook een beetje potsierlijk. Zoiets vind ik niet de de taak van de journalist. In de kern zijn we gewoon verslaggevers. Juist dit WK moeten we dat zijn. Want journalistiek gezien is dit een van de interessantste WK’s ooit.’

Kooiman: ‘Al die geldstromen vanuit de Golfstaten, die ook naar Manchester City, Newcastle United en Paris Saint-Germain gaan, zijn interessant.’

Vermeulen: ‘Dit toernooi is een dieptepunt in de geschiedenis van het voetbal. Maar boycots en journalistiek gaan niet samen. Als je hier niet heen gaat en wel naar een WK in Rusland of Zuid-Afrika, waar ook genoeg op aan te merken was, lijkt het alsof je de gang van zaken daar goedkeurt.’

Is er een ondergrens? Zouden jullie ook verslag doen als het WK nu in Rusland zou worden gehouden?

Mossou: ‘Nu zou een WK in Rusland natuurlijk totaal absurd zijn, maar ook daar zou ik als journalist heengaan. Dat lijkt me totaal geen discussie, eerlijk gezegd. Het belangrijkste criterium is altijd: journalistieke relevantie. Dat ik persoonlijk weerzin voel bij zo’n evenement, doet er niet zoveel toe. Het is ook onzin dat wij ons door Qatar voor het karretje van een pr-campagne hebben laten spannen. Het tegenovergestelde is eerder waar. Journalisten zijn belangrijk geweest bij het blootleggen van de misstanden.’

Vermeulen: ‘Het grootste compliment kwam twee weken geleden van de emir, toen hij zei dat de media bezig waren met een haatcampagne. Ik dacht: verdomme, we zijn goed bezig. We doen het niet voor niks.’

Kooiman: ‘Gek eigenlijk. Ze zijn zo met hun imago bezig, maar ze waren er totaal niet op voorbereid dat de wereld naar hun binnenlandse situatie zou gaan kijken. Daarover bleef het lang stil aan de kant van de organisatie.’

Sjoerd Mossou (AD) en Joris Kooiman (NRC). Beeld Ivo van der Bent

Mossou: ‘De Qatarese WK-ambassadeur zei onlangs dat homoseksualiteit een geestesziekte is. Daar ontstond ophef over. Maar dat er in dat land zo naar homoseksualiteit gekeken wordt, is al honderd jaar bekend. Nu het WK dichterbij komt, is ook een bevestiging van iets dat we al weten nieuws.’

Kooiman: ‘Mooi gezegd. Dan is het dus ook de vraag hoeveel aandacht je aan zoiets wil besteden.’

Vissers: ‘De Qatari zijn vooral gestruikeld over de berichtgeving over de migrantendoden.’

Vorig jaar onthulde The Guardian dat er sinds 2010, toen het WK aan het land werd toegewezen, 6.500 arbeidsmigranten in Qatar zijn overleden. Het is ‘waarschijnlijk’ dat veel van hen werkten aan WK-gerelateerde projecten, zo citeerde de Britse krant de voorman van een belangenorganisatie. Die nuance ging in veel koppen verloren. ‘Bouw stadions WK voetbal Qatar eist al 6.500 levens’, zo luidde de kop van een Volkskrant-artikel, waarna de krant moest rectificeren.

Mossou: ‘De Qatari zien die 6.500 als de essentie van de haatcampagne.’

Vissers: ‘Ronald de Boer had op een bepaalde manier gelijk toen hij bij Jinek zei dat zesduidend doden ‘totale onzin’ is. Maar je verwoordt het wel heel stom als je zegt dat alle mensen die zijn overleden ‘op één hoop’ zijn gegooid’, terwijl in dezelfde context over massagraven wordt gesproken.’

Kooiman: ‘Dat er zoveel discussie is over het precieze aantal, komt ook doordat Qatar een enorm rookgordijn heeft opgetrokken en de doodsoorzaken niet heeft onderzocht.’

Vermeulen: ‘Na overleg met Amnesty International berichten wij nu dat er volgens mensenrechtenorganisaties honderden tot duizenden doden zijn gevallen.’

Kooiman: ‘We kunnen het oeverloos over die cijfers hebben, maar wat volgens mij niet ter discussie staat is dat de arbeidsomstandigheden dramatisch zijn. Ik was er in september, toen was de gevoelstemperatuur 45 graden. Ik zag hoe mensen werden afgebeuld om parkeerplaatsen aan te leggen.’

Vissers: ‘Als je je erin gaat verdiepen, blijkt dat sinds de vondst van olie en gas altijd op deze manier is gebouwd. Een paar weken geleden stond in de Volkskrant een leuk verhaal over Michel Perridon, een omhooggevallen zakenman uit Rotterdam die in Dubai enorme flatgebouwen koopt, die allemaal op precies dezelfde manier zijn gebouwd. Mijn grote ergernis is dat daar geen enkele kritiek op komt. ING, Shell, Boskalis hebben er miljarden verdiend en zich nooit afgevraagd hoe de arbeidsomstandigheden zijn. De ceo’s daarvan, die naar de universiteit zijn gegaan, komen ermee weg, maar Virgil van Dijk moet zich verantwoorden. Die hypocrisie komt me de keel uit.’

Mossou: ‘De impact van voetbal is gigantisch. Maar ergens is het ook gek dat die misstanden eerder geen enkele aandacht hebben gekregen.’

Joris, wat opvalt is dat NRC veel aandacht heeft besteed aan de situatie van de arbeidsmigranten, onder meer in jouw podcast De coup van Qatar. Waarom die keuze?

Kooiman: ‘De misstanden rond dit WK zijn zo groot en systematisch dat het voor ons logisch was daar veel aandacht aan te besteden en te onderzoeken hoe het zo ver heeft kunnen komen. Daarnaast hebben wij een ander publiek dan de NOS, die het hele voetbalminnende publiek moet dienen. Wij willen doen wat ons onderscheidt: langere onderzoeksverhalen maken. En die kun je beter van tevoren produceren. Straks gaan we natuurlijk ook het voetbal verslaan en alles wat daaromheen gebeurt.’

Arno Vermeulen (NOS) en Willem Vissers (de Volkskrant). Beeld Ivo van der Bent

Vissers: ‘Normaal wordt een toernooi in verschillende steden gespeeld, maar Qatar heeft eigenlijk maar één stad: Doha. Daar is niets te doen. Als daar straks Duitsers en Engelsen bij elkaar komen...’

Mossou: ‘Als je daar dronken tegen een palmboom pist, word je normaal gesproken opgepakt. Wat er nu gaat gebeuren, is een groot vraagteken.’

Doen jullie anders verslag dan normaal?

Mossou: ‘Wij nemen altijd een journalist mee voor reportages buiten de stadions. Normaal gaat die naar de Oranjecamping, maar nu zal hij over serieuze zaken schrijven.’

Vissers: ‘Wij gaan met de correspondent Midden-Oosten, die over andere dingen dan voetbal zal schrijven, fotograaf Guus Dubbelman en ik. We doen het niet al te vrolijk. Er is nog over gesproken om de foto’s zwart-wit af te drukken, maar dat is niet doorgegaan. Wel komen mijn wedstrijdverslagen van Oranje op de sportpagina’s, terwijl ze normaal voorin de krant komen. Ik ben wel benieuwd of dat ook nog gebeurt als Oranje de halve finale haalt.’

Mossou: ‘Het wordt een zoektocht naar de juiste toon. Je kunt niet in ieder artikel schrijven: ‘Oranje heeft een geweldige wedstrijd gespeeld, maar met de mensenrechten is het slecht gesteld in Qatar.’’

Vissers: ‘Normaal wil ik nog weleens drie alinea’s wijden aan hoe mooi een stadion is, daar zal ik nu terughoudender in zijn. Maar voor de rest zal ik weinig veranderen. Van nature ben ik een enthousiaste schrijver. Ik vraag me af of mensen daarover gaan klagen.’

Vermeulen: ‘Het is wel lastig, Willem. Ik geef commentaar bij de openingswedstrijd, Qatar-Ecuador. Daar stoei ik al een paar weken mee. Alles komt samen: de openingsceremonie, de eerste wedstrijd, het gastland. Ik worstel met de toon en wil ingetogen en feitelijk blijven. Maar als de bal in blessuretijd de kruising in vliegt, word ik toch enthousiast.’

Vissers: ‘Dat moet kunnen. Het blijft het WK voetbal. Het laatste van Van Gaal, van Messi, van Ronaldo, van Modrić, van een hele generatie topvoetballers. Dat verdient serieuze journalistieke aandacht.’

Willem Vissers (links): ‘Van nature ben ik een enthousiaste schrijver. Ik vraag me af of mensen daarover gaan klagen.’ Beeld Ivo van der Bent

Mossou: ‘De NOS heeft trouwens, afgezet tegen ons als krantenverslaggevers, wel een aparte positie in de discussie. Je zou kunnen zeggen dat jullie onderdeel zijn van het circus. Jullie hebben betaald voor de rechten ervan.’

Vermeulen: ‘Dat klopt, maar we zijn geen onderdeel van het circus.’

Kooiman: ‘Zijn er aan die rechten voorwaarden verbonden?’

Vermeulen: ‘Nee. We hebben wel van die kant-en-klare voorbeschouwingen gekregen waarin de stadions schitterend worden afgebeeld. Die reclame voor Qatar zenden we natuurlijk niet uit. Wij voelen een enorme verantwoordelijkheid voor wat we daar doen met jullie belastinggeld. Hoe heet het programma dat wij gaan maken?

Mossou: ‘Niet Studio Qatar?’

Vermeulen: ‘Nee, niet Studio Qatar, maar Studio WK 2022. Dit is de eerste keer dat die naam niet naar het gastland verwijst. We nemen dat programma op in Hilversum. Deels is dat een geldkwestie, maar we doen dat ook omdat we anders toch een beetje het gevoel krijgen dat we onderdeel van de show zijn. Van de openingsceremonie zenden we alleen een samenvatting uit. De mooie plaatjes die moeten laten zien wat voor prachtig land Qatar is, gooien we er lekker uit. En verslaggever Kees Jongkind gaat reportages maken die niet over de wedstrijden gaan.’

Hoe vrij kan hij te werk gaan? Het is journalisten verboden op bepaalde plekken te filmen.

Vermeulen: ‘Iedereen die met een camera komt, heeft een handtekening moeten zetten onder een contract dat onder meer verbiedt te filmen op het vliegveld en bij mensen thuis. We weten daardoor niet precies wat Kees in vier weken kan doen, maar hij zal van alles proberen. Onze correspondent in de regio zegt trouwens dat zo’n contract standaard is voor de Golfregio.’

Wordt jullie liefde voor voetbal aangetast door de ontwikkelingen van de laatste jaren – de organisatie van dit WK, de toenemende macht van Golfstaten, de buitensporige salarissen?

Vermeulen: ‘Ik maak me wel zorgen over hoe voetbal steeds meer speelbal wordt van rijke mensen. Dat is een proces dat al jaren aan de gang is en waar dit toernooi een uitwas van is. De eredivisie is niet goed genoeg, anders hadden we hier ook al zes clubs gehad die door sjeiks zijn opgekocht. Dat zou wel iets met mijn plezier doen.’

Kooiman: ‘Als liefhebber ben ik er niet enthousiast over. Als Ajax, waar ik fan van ben, wordt overgenomen door een sjeik, is het voor mij persoonlijk afgelopen. Maar journalistiek is het interessant: wat me in het voetbal aantrekt, zijn juist de enorme belangen erachter.’

Mossou: ‘Juist door die enorme maatschappelijke, politieke en commerciële impact is voetbal ook anders dan tennis of korfbal of welke sport dan ook.’

Vissers: ‘Als politiek journalist ga je toch ook niet zeggen: ‘Er is nu wel heel veel FvD, nu vind ik het niet leuk meer.’

Maar hoe kijk je er als liefhebber naar?

Vissers: ‘Daar sta ik heel dubbel in. Vroeger was het landenvoetbal veel beter dan het clubvoetbal. Nu heb je een paar clubs die alle goede spelers kopen. In principe vind ik daar geen reet aan. Maar ze spelen soms wel voetbal dat ik nog nooit in mijn hele leven heb gezien.’

Kooiman: ‘Kun je daar echt enthousiast van worden? Je ziet toch liever dat Erling Haaland bij een andere club speelt dan Manchester City, waar alle goede spelers al zitten.’

Vissers: ‘Zeker, maar voetbal als spel verveelt me nooit. Hoewel ik geen enkele wedstrijd zo mooi vind als die van mijn eigen zoon.’