Dit regisseursduo én liefdeskoppel verfilmde ‘De acht bergen’: ‘We hebben in elkaars armen gehuild’

Regisseurs Felix Van Groeningen en Charlotte Vandermeersch tijdens het 75ste filmfestival van Cannes, eerder dit jaar. Beeld Getty

Het lag niet per se voor de hand, twee Belgen aan het roer bij de Italiaanse verfilming van Le otto montagne, de Alpenroman en internationale bestseller van Paolo Cognetti. Al telt België wel wat bergjes.

‘Geen bergen, hoor’, corrigeert Charlotte Vandermeersch (39). ‘Niet zo veel nee’, beaamt Felix van Groeningen (45). Vooruit, in Nederland noemen we iets al snel een berg; het hoogste puntje van de Ardennen steekt toch een goede vierhonderd meter uit boven de top van de Vaalserberg. ‘Snap ik’, zegt Vandermeersch. ‘Ik kom van de Vlaamse Ardennen. Daar begint het te heuvelen. Mooie heuvels. Maar wel heuvels.’

Van Groeningen, geboren en getogen Gentenaar, bracht als kind wel geregeld vakanties door in een dorpje in het Franse Centraal Massief. ‘1.800 meter hoog – vergeleken met de Alpen is dat niets. Toch heb ik het bergleven daar wel een beetje leren kennen. Het was afgelegen, ze gingen omhoog met de koeien, maakten hun eigen kaas.’ Maar geen van beide regisseurs had een bergfilm op hun verlanglijst staan.

‘Ik had óók nooit gedacht dat ik een kankermusical zou maken’, zegt Van Groeningen.

Vandermeersch veert op: ‘Noem je The Broken Circle Breakdown nu een kankermusical? Jezus...’

‘Verpletterend’ mag een wat sleetse term zijn om de impact van een film aan te duiden, maar dekte exact de emotionele lading van die arthousehit van Van Groeningen, over twee bluegrassmuzikanten die hun dochtertje verliezen. Vandermeersch schreef mee aan het scenario van de film, die in 2014 genomineerd werd voor een Oscar. ‘Wij hebben ’m nog niet teruggekeken sinds we een kindje hebben’, zegt ze.

Van Groeningen: ‘Ik wil maar zeggen: het verrast mij soms ook, een keuze voor een film.’

De acht bergen

De acht bergen, vanaf deze week te zien in de Nederlandse bioscoop, volgt de levenslange en weinig uitgesproken vriendschap tussen het stadskind Pietro, die zijn vakanties in de Alpen doorbrengt, en de lokale bergjongen Bruno. De eerste trekt de wereld in, de ander niet. Verbonden door hun jeugd in de ruige Alpen raken de twee zo verschillende levens elkaar, ook dwars door de tijd.

‘Een majestueuze bergroman’, schreef de Volkskrant over het boek van Cognetti. De verfilming, met een Italiaanse cast (onder anderen Luca Marinelli), won de juryprijs op het filmfestival van Cannes, waar Belgische filmmakers dit jaar sterker dan ooit vertegenwoordigd waren. Het is de eerste (co)regie van Vandermeersch, die hiervoor wel al als actrice (‘en toetssteen’) bijdroeg aan eerdere films van haar partner Van Groeningen, zoals De helaasheid der dingen en Belgica.

Van Groeningen: ‘Toen we samen aan het script schreven, tijdens de eerste lockdown, werd voor mij duidelijk hoe groot de invloed van Charlotte was. En hoeveel beter zij de film maakte. Het leek me mooi als we samen regisseerden, ook omdat we zoiets nog nooit hadden gedaan.’

De producent, die de rechten bezat en Van Groeningen benaderde, had aanvankelijk een Amerikaanse verfilming in gedachten. De Belgische regisseur, net terug van zijn Hollywoodavontuur Beautiful Boy (het gezinsdrama dat hij draaide voor Brad Pitts filmbedrijf, met ster Timothée Chalamet als drugsverslaafde zoon), voelde meer voor het oorspronkelijke Italiaanse decor. ‘Allee, De acht bergen is een verhaal over vriendschap: je kan de kern pakken en verplaatsen naar een ander land. Maar ik wilde juist dat houvast, het Italiaanse. Ik wilde ook naar de plek waar Paolo Cognetti woont, naar de streek en de mensen die hem geïnspireerd hebben.’

Vandermeersch: ‘Die authenticiteit geeft zoveel grond aan een filmproject: dan heb je iets om je van af te zetten, als je ideeën ontwikkelt.’

De acht bergen

Cognetti zelf bleek ‘supermakkelijk’ in de omgang. ‘Hij is wel een beetje mysterieus, geen open boek. Maar wel heel hartelijk naar ons toe.’

In De acht bergen schampert Bruno over wat de stadsmens ‘natuur’ noemt, zonder te weten wat het leven met – of in – die natuur inhoudt. ‘Het leven daar is keihard’, zegt Vandermeersch. ‘Je moet dat op een geloofwaardige manier in beeld brengen, zonder te romantiseren. Het verlangen van de mens naar de bergen zit in alle boeken van Cognetti. Zo is De buitenjongen eigenlijk een voorstudie van De acht bergen, over een jongen die denkt: ik ga eens overleven in de bergen, maar die dan op muren botst.’ Van Groeningen: ‘Cognetti vindt het zelf ook te eenzaam om er de ganse winter te zitten.’

Vandermeersch: ‘Eerst koesterde hij het ideaalbeeld van altijd daar zijn. Maar hij moest toegeven dat de bergen niet alleen maar fijn zijn. Die rauwheid, het trotseren ervan, het heeft hem iets gebracht. Maar hij is toch opgegroeid in de stad, met comfort.’

In de aanloop naar de opnamen verbleven Van Groeningen en Vandermeersch een aantal maanden in de Alpen, terwijl ze het Italiaans oefenden en hun filmcrew verzamelden. Toen viel de beoogde eerste assistent een eindje naar beneden, tijdens een wandeling. Pas na een half jaar revalideren keerde hij terug, voor het laatste deel van de draaitijd. Ook het hoofd make-up tuimelde van een rots en werd afgevoerd met een helikopter. ‘Iedereen schrok ervan, ook de acteurs. Je moet er echt oppassen.’

De acht bergen had een budget van 8 miljoen euro, ongeveer eenderde van Beautiful Boy. ‘Toch vond ik dit puur productioneel een stap omhoog’, zegt Van Groeningen. ‘Voor de schaal waarin je in Hollywood terecht komt, is 25 miljoen dan eigenlijk weer nét te krap. Ik kon daarmee niet alles doen wat ik wilde. Bij De acht bergen kon dat wel: drones, helikopters, draaien met twee camera’s. En als het om creatieve vrijheid gaat: die wordt in Europa meer geëerd en gefaciliteerd.’

De montage van Beautiful Boy bleek een moeizaam en maandenlang proces; de Amerikanen hadden plots andere ideeën over de film. ‘Dat ging keihard’, zegt Vandermeersch. ‘Opeens komt er zo een voet in. Bam.’

Van Groeningen: ‘Ik heb de film wel zelf afgewerkt, hè. Niemand heeft hem van me afgenomen. Het is de manier waaróp het ging. De hele tijd is het van: ‘You’re amazing!’ En ineens kunt ge er dan niks van en proberen ze je een andere richting op te pushen. Toen Beautiful Boy uitkwam, heb ik daar niet veel over gesproken, ik wilde niet dat het de film in de weg zou zitten. Maar het was lastig. Ik zou het niet nog eens op die manier doen.’

In een vijfsterrenrecensie typeerde de Engelse krant The Guardian de film De acht bergen als ‘straight Brokeback Mountain’; een heteroseksuele variatie op de zwijgzame cowboyvriendschap in de film van Ang Lee. ‘Het verhaal is een soort onderdrukte liefdesverklaring tussen Pietro en Bruno’, beaamt Vandermeersch. ‘Maar niet per se in romantische zin. Het is een serene vriendschap, waar tegelijk ook spanning op staat. Hoe kun je elkaar loslaten en je eigen weg gaan? Hoe kun je dan toch vrienden blijven?’

De acht bergen

Van Groeningen: ‘In Italië herlazen we het boek nog eens, en droeg Charlotte de laatste dertig pagina’s voor. Heel heftig vind ik die. Over de nietigheid van de mens, maar ook de schoonheid van die nietigheid. We hebben in elkaars armen gehuild.’

Vandermeersch: ‘Sommige mensen zeiden: hoe ga je van dit boek een film maken? Er gebeurt niks. Maar andere mensen vallen als een blok voor de roman, juist omdat ze er zo veel in aantreffen. We hebben samen nu zo’n honderd interviews over de film gedaan, maar ik zou nog steeds niet kunnen zeggen: dit verhaal gaat precies daar en daar over. Ik heb urenlang tegenover een huilende Griekse journalist gezeten, voor haar ging het over een goede vriend die ze ooit was verloren. Voor mij is het eerder het besef dat we in dit leven allemaal iets najagen, dat we soms even het idee hebben, of de illusie, dat we op een top staan. En dat het altijd weer naar beneden gaat, voor iedereen. Maar dat metaforische, daar kun je veel kanten mee op.’

Hij, giechelend: ‘Je kunt het ook plat-metaforiseren.’

Gaan ze nu samen door, als regiekoppel? ‘We gaan door’, zegt Vandermeersch, ‘als, hoe zeg je dat... als medewerkers. En dan zien we wel hoe de kaarten vallen.’

Van Groeningen: ‘We gaan gewoon samen door in het leven.’