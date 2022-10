Dit portret uit 1936 bezorgde haar fotograaf wereldfaam, maar wat had Allie Mae daaraan?

Allie Mae Burroughs, in 1936 door Walker Evans gefotografeerd voor haar houten onderkomen in Hale County, Alabama. Beeld Getty Images

In de hete, droge augustusmaand van 1936 kreeg de arme pachtersfamilie Burroughs uit Hale County, Alabama, bezoek van een schrijver en een fotograaf uit New York. De schrijver was James Agee en de fotograaf was Walker Evans, beiden hier in opdracht van het blad Fortune, dat een verslag wilde uit het hart van het Amerikaanse Zuiden, midden in de Depressie. Agee en Evans trokken weken in het gebied rond en keerden telkens terug naar het eenvoudige houten landarbeidershuisje waar Floyd en Allie Mae met hun vier kinderen woonden.

Floyd en Allie Mae Burroughs waren pachters die de opbrengst van hun katoenoogst deelden met de land- en huiseigenaar, van wie ze ook hun voedsel, medicijnen en zaaigoed betrokken. In een goed jaar hielden ze wat over, als de kinderen tenminste meehielpen op het land. Het jaar voor de komst van Evans en Agee eindigde de familie met 12 dollar schuld.

De foto’s die Evans in en rondom het huisje van Floyd en Allie Mae en hun kinderen maakte, behoren tot de bekendste uit zijn oeuvre en daarmee tot de hoogtepunten uit de geschiedenis van de 20ste-eeuwse Amerikaanse fotografie. In de Burroughs-serie springen een aantal portretten van Allie Mae eruit. De 27-jarige moeder van vier werd voor de ruwhouten achterwand van het huis neergezet en Evans maakte vier portretten van haar met zijn enorme 8x10 Deardorff plaatcamera, die vlak voor haar gezicht werd opgesteld.

Een van Walkers Evans' andere portretten van Allie Mae Burroughs, die haar geheel buiten haarzelf om bekend maakten als 'de Mona Lisa van de Amerikaanse Depressie'. Beeld Walker Evans

Je kunt je verliezen in de subtiele verschillen tussen de portretten, die Allie Mae geheel buiten haar zelf om de status van de Mona Lisa van de Amerikaanse Depressie hebben gegeven. In American Photographs, de eerste solotentoonstelling van Walker Evans in het Museum of Modern Art in 1938, waarvan de gelijknamige catalogus een monumentale fotoboekenklassieker is, plaatste hij de vriendelijkste foto, de meest coöperatieve vermoedelijk, met het vermoeden van een glimlach, hoewel de lippen stijf op elkaar blijven.

Canon

Agee was zo overweldigd door zijn verblijf in Hale County dat hij al snel het gevoel kreeg dat zijn observaties en de foto’s van Evans een ander podium verdienden dan een tijdschrift, dat snel weer uit de kiosken zou verdwijnen. Het gezamenlijke project zou uiteindelijk in 1941 verschijnen in een lijvig boekwerk onder de titel Let Us Now Praise Famous Men, dat uiteindelijk pas bij de heruitgave in 1960, drie jaar na de dood van Agee, tot de canon van de journalistieke reportage is gaan horen. In dat boek staat het beeld van Allie Mae waarin de glimlach heeft plaatsgemaakt voor argwaan en er meer groeven in het gelaat zijn verschenen, groeven die in de beeldvorming achteraf zo naadloos en iconisch leken te passen bij de zorgen van de moeder van een arm gezin in zware tijden. En zoals dat gaat met iconen: het opmerkelijke leven van Allie Mae zelf (overleden in 1979, vier jaar na de fotograaf) verdween steeds meer naar de achtergrond.

Walker Evans: slaapkamer in Hale County, Alabama, 1936. Beeld Walker Evans

Op de tentoonstelling Walker Evans Revisited, de zoveelste opmerkelijke fototentoonstelling in Kunsthal Helmond (na onder meer retrospectieven van Mitch Epstein en Alec Soth), lopen we overal tegen Allie Mae aan. American Photographs, de catalogus van de MoMa-expo, ligt opengeslagen in een vitrine waarin ze ons aarzelend toelacht. De tentoonstelling probeert in kaart te brengen hoe ver de invloed van Evans (1903-1975) en zijn ogenschijnlijk tijdloze, nog altijd zo relevante oeuvre reikt. Daartoe hebben de curatoren een paar wegen bewandeld, met fotografen die we als de stilistische nazaten van Evans kunnen beschouwen. En met fotografen die op reis gaan, niet zelden naar dezelfde plekken die Evans negentig jaar eerder bezocht, soms vanuit hetzelfde perspectief gefotografeerd.

Uit de serie South Couty, AL van Ramell Ross, die terugkeerde naar de regio waar Walker Evans zijn foto's maakte. Beeld Ramell Ross

De zwarte fotograaf en filmmaker Ramell Ross bezoekt Hale County met zijn overwegend zwarte bevolking, waar Evans en Agee in hun tijd maar weinig oog voor hadden. Hij maakte de prachtige fotoserie South County, AL en de voor een Oscar genomineerde documentaire Hale County This Morning, This Evening.

Spitsuur

Aan dezelfde stamboom vinden we George Georgiou die in 2016 24 Amerikaanse steden in veertien staten bezocht om publiek bij parades vast te leggen, wat enorme en razendscherpe groepsportretten oplevert. De parade zelf blijft buiten beeld; en de fotograaf is ogenschijnlijk onzichtbaar voor het publiek, terwijl de mensen langs de kant in afwachting van de mobiele festiviteiten verkeren. Het is werk dat aansluit bij dat van straatfotograaf Evans, als hij op pad ging om voetgangers rond het spitsuur of, tussen twee knopen van zijn overjas door, niet vermoedende passagiers in de ondergrondse van New York vast te leggen. ‘The guard is down and the masks are off’, schreef hij zelf over deze manier van observeren.

George Georhiou fotografeerde het publiek bij een parade in Marion County, Kentucky, 2016. Beeld George Georgiou

Een soortgelijke methode hanteert kunstenaar James Nares, die in 2011 de schitterende film Street maakte, waarbij hij met een high-definition camera beelden maakte van de straten van Manhattan, gefilmd vanuit een rijdende auto. Door de hoge resolutie kan zo’n camera niet meer dan zes seconden filmen, die door Neres dan weer in super slomo worden afgespeeld; het effect is hypnotiserend. Maskers af, inderdaad.

Uit de film Street van James Nares, gefilmd vanuit een rijdende auto in Manhattan, volgens hetzelfde principe waarmee Evans passagiers in de New Yorkse metro vastlegde. Beeld James Nares

En dan zijn er de fotografen en kunstenaars die de foto’s van Evans als basismateriaal nemen. Zoals in het werk van het Zwitserse duo Cortis & Sonderegger, die in hun studio iconische foto's nabouwen als diorama’s, die op hun beurt weer gefotografeerd worden, met de lijmkwasten en gereedschappen er bij. In Helmond is hun uitzonderlijke behandeling van Evans’ Part of Floyd Burroughs’ Cabin te zien. Je kunt je niet aan de gedachte onttrekken dat dit hele concept van een nagebouwde foto van hun slaapkamer in 1936 niet te bevatten zou zijn voor de Burroughs.

En daar is Allie Mae weer, in het conceptuele After Walker Evans, waarin kunstenaar Sherrie Levine op haar beurt foto’s maakte van afdrukken in een fotoboek van Walker Evans – een filosofische daad die commentaar geeft over de eindeloze reproduceerbaarheid van fotografie. En om dat nog maar eens vast te stellen maakte Michael Mandiberg vervolgens scans van het ‘werk’ van Levine (AfterSherrieLevine.com), die gedownload kunnen worden en volgens nauwgezette instructies kunnen worden ingelijst. De vraag blijft: wat of wie heb je dan aan de muur hangen?

Jurk

De Franse kunstenaar Camille Fallet kleurde en bewerkte Allie Maes beroemde portret om haar bewondering voor Walker uit te drukken. Resultaat is dat het opeens lijkt alsof de foto hier gisteren om de hoek is gemaakt. En Julia Curtin gebruikt het patroon op de jurk van Allie Mae, waar ze zo zuinig op is en die er zo proper uitziet ondanks haar stoffige, hardwerkende leven, om een nieuwe jurk te maken, die los van de draagster in beeld wordt gebracht. Knippen en plakken in het digitale tijdperk.

En nogmaals: wordt hier niet ook gesold met de nagedachtenis aan deze vrouw en haar familie, in de naam van een conceptueel kunstcollege? Op een of andere manier beginnen we haar wrevelige blik en haar samengeknepen lippen steeds beter te begrijpen. Maar ook dat is in wezen een vorm van ongepaste toe-eigening. We weten zo weinig van haar.

Julia Curtin reconstrueerde de jurk die Allie Mae Burroughs in de foto's van Walker Evans droeg. Beeld Julia Curtin

Het terugkeren in de sporen van Walker Evans lijkt een soort rite in de Amerikaanse fotografie te zijn geworden. De fotograaf die zijn neus naar buiten steekt, dient zich op een of andere manier te verhouden tot dit oeuvre dat hoog boven het Amerikaanse fotografische landschap lijkt op te rijzen. In 1990 wonnen journalist Dale Maharidge en fotograaf Michael Williamson al een Pulitzerprijs voor hun boek And Their Children After Them, een ‘vervolg’ op Let Us Praise.

In 2005 ging het blad Fortune ook terug naar Hale County, op zoek naar familieleden van Allie en Floyd voor een verhaal over The Most Famous Story We Never Told, zoals de kop boven het stuk luidde. Ze vonden Charles Burroughs, de jongste zoon, destijd op 4-jarige leeftijd vereeuwigd door de fotograaf en inmiddels de bejaarde eigenaar van een lasbedrijf, nog altijd wonend in de buurt van de oude katoenvelden waar de familie zwoegde. Charles heeft het beter dan zijn ouders het ooit hadden en kan het schuldgevoel daarover niet van zich afschudden. ‘Ze hadden nooit een kans om er iets van te maken.’

Zeventig jaar nadat de foto's zijn gemaakt voelt hij de woede nog opwellen over het feit dat hij en zijn familie model hebben gestaan voor de bittere armoede tijdens de Depressiejaren. En dat daar helemaal niets tegenover stond. ‘Ze hadden meer respect voor ons moeten hebben. Ze hadden op zijn minst het boek kunnen sturen.’

De schoonheid van een troffel Evans was van 1945 tot 1965 beeldredacteur bij het blad Fortune, dat in 1936 de opdracht voor de reportage had gegeven waar de klassieke foto’s van de familie Burroughs uit voortkwamen. Als beeldredacteur kon Evans zelf zijn onderwerpen en zijn opmaak kiezen. In een blad dat geobsedeerd was door de wereld van morgen en het bijpassende design van de toekomst fotografeerde Evans, als een soort tegenwicht, een serie alledaagse gereedschappen onder de titel Beauties of the Common Tool (juli 1955). De droge, catalogus-achtige wijze van vastleggen en de strakke layout van de pagina’s, moesten demonstreren dat sommige gereedschappen niet meer te verbeteren waren, van de troffel tot de moersleutel. De sculpturale kwaliteit van de foto’s van Evans inspireerde kunstenaar Darren Harvey-Regan op zijn beurt om geheel nieuwe gereedschappen samen te stellen; ditmaal zonder enig nut, maar nog steeds robuust vormgegeven.