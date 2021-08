Dit is wanhoop: zowel hoop als het ontbreken ervan

Deze zomer pakken we de eeuwenoude traditie van lofdichten op beeldende kunst weer op. Elke week maakt een spokenwordartiest een gedicht bij een kunstwerk dat Wieteke van Zeil selecteerde. Deze week: Roziena Salihu over wanhoop in een kunstwerk van Tracey Emin.

Wat ons werd aangeleerd

Zowel hoop

als het volledig ontbreken ervan

nestelt zich in onze onderbuiken

Wat daar niet past

logeert als schaamte in het rood op onze wangen

Het is dezelfde gêne die we voelen bij de eerste keer

Hoe we aan ouders vertellen hoe onze slipjes kleuren

Hoe we ‘ja’ zeggen omdat we ‘nee’ niet durven

We leren dat rood

de kleur van schaamte is

De definitie van taboe dan

Ons bestaan op zich

Het zit

In hoe we leren

erover te moeten fluisteren

Tampons verstopt in knuistjes

al waren we pas meisjes

Het zit in

baas in eigen buik

In hoe we enkel statistiek

hoe onze blikken op de grond gericht

op weg naar de kliniek

In hoe we keer op keer terug

bij de dokter in de stoel

In hoe we uitleggen proberen

dat het mis is, hoe het voelt

Het zit verborgen in het sussen

In een glas water naast het bed

Alsof het water dan zal vullen

wat aan oprechte woorden mist

We leren er

tranen in te leggen

blikken in op te bergen

Het water naast ons bed

is inmiddels al bedorven

Het zit hem

in de pillen die we slikken

tegen beter weten in

Elke dag, de volgende ochtend

Het zit hem in

vergif

Het zit hem in het wensen

van juist wel of liever niet

Het zit hem in het dragen

en ook in het genieten

Het zit hem in ons lichaam

In het breken van de vliezen

Het zit hem in de tranen

In de angst

In het verliezen

Het zit hem in de stilte

In het fluisterend vertellen

Het zit hem in verhalen

die we horen van elkaar

In hoe het altijd op de loer ligt

gebeurt het jou niet

dan vast haar

Het zit hem in het sterven

elke maand opnieuw

en dan herboren worden

Dát is ons verhaal

Want

Zowel hoop

als het ontbreken ervan

nestelt zich in onderbuiken

Ze zeggen dat het schaamte is

wat in het rood van onze wangen logeert

maar dat is niet wie we zijn

het werd ons aangeleerd.

Roziena Salihu sprak dit gedicht ook in. Beluister het hier

Roziena Salihu (1994) noemt zichzelf een multidisciplinaire verhalenverteller. Haar werk werd gepubliceerd in de bundels En ze leefden nog (Rorschach, 2018) en Hardop (Atlas Contact, 2019), en ze maakte de documentaire Fufu met appelmoes (VPRO, 2019).

Roziena Salihu Beeld Roziena Salihu

Tracey Emin, And So it Felt Like This is een persoonlijk werk van de kunstenaar over verlies. Tracey Emin maakte een knal-entree in de kunstwereld met haar werk My Bed in 1998, bestaande uit haar eigen onopgemaakte bed. Ze weet sindsdien de meest persoonlijke ervaringen in haar kunst universele betekenis te geven; liefde, verlies, seks, menstruatie, abortus, ziekte en verkrachting.