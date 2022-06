Dit is een nieuw soort landschap dat zich aan de mens presenteerde

Lionel Walden, Les Docks de Cardiff, 1894. Beeld Musée D’Orsay

Zestig jaar voor dit schilderij reed de eerste passagierstrein. Veertig jaar voor het geschilderd is, werd dit station bij de haven van Cardiff in Wales gebouwd. En twintig jaar voor Les Docks de Cardiff, zoals dit werk in het Franse museum D’Orsay heet, kwamen er pas elektrische licht in de openbare ruimte. Deze drie lampjes op dit thrillerserie-waardig mistige treinstation in de nacht, waren dus een nogal nieuw onderwerp. Kunstenaars eerder in de eeuw hadden zich nog verzet tegen deze moderne fratsen. Niet Lionel Walden, van wie ik nog nooit had gehoord voor ik dit werk zag. Hij en zijn generatie, met Monet voorop en Turner vlak daarvoor met vooruitziende blik, wisten wel beter: hier zit kunst in.

Lionel Walden, Les Docks de Cardiff, 1894. Beeld Musée D’Orsay

De schrijver Émile Zola zei over deze kunstenaars: ‘Ze vonden poëzie in treinstations zoals hun vaders poëzie vonden in de bossen en rivieren’. En zo is het: de schoonheid van een licht dat door de rook dringt, in een knerpend en piepend landschap van ijzer, natte rails en stoom als witte wieven zwevend in de lucht. De routine van nachtelijk werk, de codetaal van flitsende lampen en wissels en fluitjes, de boten en kranen op de achtergrond.

Hoe creëer je die sfeer? Nou, met een paar klodders dus. Dat vond ik zo tof toen ik dit vorig jaar zag; het nogal plompe verschil tussen die intense nachtsfeer en de schijnbaar achteloos neergekwakte flatsen verf waaruit deze lichten bestaan. Als een wissel die wordt omgetrokken van illusie naar materiaal. Die heiige aura’s om de lampen, zoals lichten in een vochtige lucht die hebben, zijn geschilderd met veel dunnere verf zodat zelfs het weefsel van het doek meedoet in de verbeelding. Daarbovenop die dotten licht die naar ons toe bewegen. Twee oranje, een groen. Misschien is er één van een treinstel, de andere zijn van het station. Het is moeilijk precies te zien, want precies zien is helemaal niet het doel hier.

Claude Monet, Le train dans la neige (detail), 1875. Beeld Musee Marmottan Monet

Dit is een nieuw soort landschap dat zich aan de mens presenteerde. Het station van Cardiff Docks is anders dan de beroemde stations van Monet waar hij de Parijzenaren op weg naar hun buitenplaatsen schilderde. Passagiers waren hier ondergeschikt, er was niet eens een perron tot 1879; er werden kolen uit de Britse mijnen naar de haven vervoerd en overgeheveld in de schepen. Een industrieel station zonder sierlijk gietijzer en zonder de elegantie van de hoge middenklasse en hun droom van de wijdere, bereikbaarder wereld.

J.M.W. Turner, Rain, Steam, and Speed - The Great Western Railway (detail), 1844. Beeld National Gallery

Andere kunstenaars schilderden de treinlichten ook, en elke keer lijkt zo’n trein daardoor iets levends, iets wat ons aankijkt. Turner liet het licht door een mistig Brits landschap stomen, Monet laat het licht in ijzige winterlucht kristalliseren in een sneeuwlandschap; een beetje monsterlijk, vooral omdat de voorkant om onduidelijke redenen bloedrood is.

De schilders zagen poëzie, ik zie een trein als een personage. In zijn habitat, in dit geval. Met priemende ogen dwars door de nacht. En het mooiste is dat deze Lionel Walden de verf met een paar slimme streken licht laat geven.