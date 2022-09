Dit is de jonge ster van de barokviool (en hij komt naar Nederland)

De carrière van de Franse barokviolist Théotime Langlois de Swarte komt op stoom. Beeld Jean-Baptiste Millot

Neem even een aanloop voor zijn naam: Théotime Langlois de Swarte. Heb je die hobbel eenmaal genomen, dan zie je een barokviolist van 26 die als een komeet verschijnt. Nee, Théotime is niet van Franse adel. Hij heeft gewoon de achternamen van pa en ma (ver weg Vlaams) aan elkaar geplakt. ‘Het is mijn manier om mijn moeder te eren. Ze heeft een grote invloed gehad op mijn muzikale ontwikkeling.’

In Frankrijk won hij jong-talentnominaties en cd-prijzen. Nu loopt Langlois de Swarte zich warm voor zijn zevendaagse debuuttournee door Nederland. Vanaf woensdag zigzagt hij met het ensemble Holland Baroque van Rotterdam via Cuijk naar Leeuwarden. Half oktober keert hij terug voor een recital in het Amsterdamse Concertgebouw.

‘Ja, mijn carrière komt op stoom’, zegt hij nuchter aan de telefoon vanuit New York. Hij geeft er masterclasses aan een topconservatorium, de Juilliard School of Music. William Christie sleepte hem mee, de Frans-Amerikaanse baroktsaar. ‘Vanavond geven we samen een galaconcert, daarna spring ik op het vliegtuig en morgenavond speel ik in Versailles.’

Un rêve, een droom. Die begon toen hij een ventje van negen was. In zijn rugzak zat toen al vijf jaar vioolles en meezingen in het kinderkoor van zijn moeder. In Perpignan schreef ze hem in voor een proefles barokviool. Théotime voelde een lichtere strijkstok en hoorde mildere snaren. En die muziek! Hij switchte meteen en begon een rooftocht door de collectie barok-cd’s van de bibliotheek. ‘Ik weet nog dat ik dagen stond te dansen op een mars van Lully.’

Voordat hij doorstroomde naar het conservatorium van Parijs maakte hij een tegendraadse keuze. Altijd gaat het zo: een modern getrainde violist ruikt aan de barokviool en stapt over. Langlois de Swarte handelde andersom. ‘Ik dacht: als ik alleen barokmuziek speel, loop ik misschien technische zaken mis. Ik wilde mijn grenzen oprekken, zodat na mijn studie elke keuze open stond.’

Wat hij in Parijs leerde, waaide rechtstreeks aan uit de oude Russische vioolschool. Zijn docent, Michaël Hentz, had in Sint-Petersburg een klankwereld opgedaan waartegen de barokke speelpraktijk bleek afstak. ‘Hentz vond mijn geluid maar dunnetjes. Hij leerde me een toon naar alle kanten te kleuren, van lijkbleek tot gonzend, met een présence tot in het zachtste pianissimo.’

En óf dat opviel, toen Langlois die vaardigheid vertaalde naar de barokviool. William Christie, de oude-muziekpionier die de Fransen vanaf de jaren zeventig hun majestueuze erfgoed inwreef, hoorde Langlois voor het eerst bij een auditie voor zijn ensemble Les Arts Florissants. ‘Te solistisch’, zei iemand. ‘En toch gaan we het proberen’, zei Christie.

Tel Hentz op bij Christie en je krijgt een uniek barokgeluid. Naar wens vlezige tonen of stralende tonen; lange lijnen met elastieken ritmen. ‘William heeft me geleerd te spelen als een zanger. Als je in barokmuziek alleen maar overduidelijk articuleert, zoals je vaak hoort, gaat de helft aan zeggingskracht verloren.’

Langlois’ eerste soloalbum verscheen in 2020. Samen met de luitist Thomas Dunford poetste hij vergeten muziek op uit Londen omstreeks 1700: melancholieke parels met een vleugje folk. Ze haalden er zelfs de Franse tv mee. Om te tonen hoe dat vroeger ging, in Londen, tokkelde Dunford op zijn luit een barok basloopje. Toen hij er Hit the Road Jack boven zong, viel bij de presentatrice het kwartje. ‘Ah, dus barokmuziek is de pop van toen?’

Die Londense pop spelen ze half oktober in het Concertgebouw. Eerder, bij Holland Baroque, strijkt Langlois de Italiaanse vioolreuzen Vivaldi en Locatelli tevoorschijn. Nederlands tintje: Locatelli woonde de laatste 35 jaar van zijn leven aan de Amsterdamse Prinsengracht, als componist en handelaar in snaren. Maar iets Mokums zul je in zijn muziek niet vinden, zegt Langlois. ‘Wel een zekere gekte. Neem het Vioolconcert in Es-groot dat wij spelen. Het is een theatraal stuk, een mini-opera zonder tekst, met de bijnaam Il pianto d’Arianna, de klacht van Ariadne. Via mijn viool hoor je haar hartstochtelijk lamenteren.’

De Franse barokviolist Théotime Langlois de Swarte. Beeld Jean-Baptiste Millot

Die viool, tussen haakjes, is een kostbare Jacob Stainer uit 1668. Langlois kreeg hem in bruikleen van de Nederlandse Jumpstart Jr. Foundation. Eerder zat het instrument in de koffer van Reinhard Goebel, de Duitser die een halve eeuw geleden als eerste liet horen dat de barokviool niet per se gelijkstond aan valsig geploeter.

Natuurlijk bewondert Langlois de Swarte zijn voorganger. Per slot van rekening heeft Goebels generatie een schat aan repertoire en speelpraktijken herontdekt. Maar wat ooit moest worden veroverd, stroomt bij de jongste musici als vanzelf door de bloedbaan. ‘Wij spelen barokmuziek alsof die ter plekke opborrelt en leggen er zonder schroom iets persoonlijks in.’

Van 28/9 t/m 7/10 toert Théotime Langlois de Swarte met Holland Baroque door Nederland. Op 16/10 geeft hij met luitist Thomas Dunford een recital in het Concertgebouw Amsterdam.