Dit hoort in een museum! Beroemde voorwerpen uit de Indiana Jones-films

‘Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark’ (1981).

De openingsscène van Raiders of the Lost Ark geldt als een beknopt meesterstuk in de carrières van George Lucas en Steven Spielberg. Een perfect opgebouwde minispeelfilm in tien minuten, vol juist gedoseerde actie. Vrij van uitleg, maar met alle benodigde informatie over Indiana Jones en het soort avonturen dat de archeoloog beleeft. De onverstoorbare, mild cynische held, wiens gezicht we pas zien nadat hij het pistool uit de hand van een onbetrouwbaar expeditielid heeft geslagen – met zijn zweep, natuurlijk. De tocht door de jungle leidt naar een Peruaanse tempel vol dodelijke valstrikken en krioelende beestjes – en er rap weer uit, als de boel instort. Waarna Jones de binnen bemachtigde trofee, een gouden vruchtbaarheidsbeeldje van de Chachapoya-beschaving, alsnog verliest aan een snode collega-archeoloog, die bijklust voor de nazi’s.

Exacte replica’s van het gouden beeldje uit Raiders of the Lost Ark, de allereerste uit de lange lijst van Indiana Jones-artefacten, zijn te koop in de souvenirshop van het Dumbarton Oaks-museum in Washington D.C. Een vrouwenhoofd, dat in een pijnlijke grimas haar tanden toont: 150 dollar per stuk. Daar staat ook, in een vitrine, het stenen beeldje waarnaar art director Norman Reynolds ooit zijn filmexemplaar modelleerde. Dat bleek later overigens nep: een 19de-eeuwse vervalsing.

Zonder hoed en zweep geen Indiana Jones. Zonder potentieel museaal object geen Indiana Jones-avontuur. De door de archeoloog achternagezeten oudheidkundige schatten vormen de motor onder diens avonturen. En altijd zijn er per film meerdere artefacten nodig. Een overzicht.

Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

‘Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark’ (1981)

Na de mislukte jacht op het Peruaanse vruchtbaarheidsbeeldje in de openingsscène moet Indiana Jones de nazi’s voor blijven in de zoektocht naar de bijbelse ark des verbonds. Deze laat zich pas lokaliseren met behulp van weer een ander artefact: het kopstuk van de staf van de Egyptische zonnegod Ra, dat door middel van een buiging van de lichtval in de tempel de vindplaats van de ark aanwijst.

Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

‘Indiana Jones and the Temple of Doom’ (1984).

Indiana Jones poogt de as van de Chinese keizer Nurhaci te verruilen voor de pauwenoogdiamant, bij een Chinese gangster. Om zich daarna, als hij uit de lucht valt in een opblaasboot, te bekommeren om de heilige Sankara-stenen, waarvan hij er eentje terugbezorgt bij de Indiase dorpelingen die sinds het ontvreemden van hun steen door onheil worden getroffen.

Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

‘Indiana Jones and the Last Crusade’ (1989).

Eerst is er spectaculair getouwtrek om de gouden crucifix van conquistador Coronado, zowel door de jonge (River Phoenix) als de oudere Indiana Jones (Ford). Daarbij wordt door beide vertolkers het klassieke filmcitaat gebezigd: ‘Dit hoort in een museum!’ Daarna volgt de zoektocht naar de heilige graal, een levenslange fascinatie van Indy’s vader (Sean Connery). De drinkbeker van Jezus is te vinden via een kruisriddersteen met inscriptie en een antieke kaart in Sanskriet, tussen een rijke variatie aan nepgralen.

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

‘Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull’ (2008).

Het vierde Indiana Jones-deel is het avontuur met de minst aardse artefacten. Eerst is er het ontzielde lichaam van een in het Amerikaanse niemandsland Area 51 opgeslagen buitenaards wezen. En na de ontdekking van het gouden dodenmasker van conquistador De Orellana is er de in zijn graf verborgen telepathische kristallen schedel van Akator. Van buitenaardse komaf. Scenarist David Koepp gaf later toe dat hij niet blij was geweest met de door Lucas gewenste keuze aan artefacten. Aliens en Indiana Jones: dat ging niet goed samen.

Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023)

Voor het laatste filmdeel wordt uitgepakt met een hele trein vol artefacten, waarmee de nazi’s tegen het einde van de feitelijk al verloren Tweede Wereldoorlog hopen weg te komen. Eentje, of de helft ervan althans, is de uit twee delen bestaande wijzerplaat uit de titel. De analoge computer van Archimedes, waarmee de loop van de geschiedenis kan worden verlegd.