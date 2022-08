Dit boek over de laatste jaren van Robespierre bevat een actuele les voor de lezer ★★★★☆

Beeld Martyn F. Overweel

De historicus Marcel Gauchet (1946) is in Nederland nagenoeg onbekend, maar in Parijs hoort hij bij de denkers van de Grote Boulevards waar Frankrijk het jaloersmakende monopolie op heeft. Gauchet is breed onderlegd, schreef over de godsdienstoorlogen en publiceerde liefst vier delen over de opkomst van de democratie. Zijn biografie over Robespierre, nu in Engelse vertaling verschenen, werd oorspronkelijk uitgebracht in de serie Des hommes qui ont fait la France. Alweer een aanleiding voor intellectuele naijver, en wie weet een mooi idee voor een Nederlands equivalent?

De Robespierre van Gauchet is geen gebruikelijke levensbeschrijving. Daarvan zijn er de afgelopen jaren twee verschenen en dat is wel voldoende. Gauchet doet de eerste 31 levensjaren van de man die de terreur belichaamde af in een enkele bladzijde. Hij schreef geen biografie maar een studie over radicalisering. Het boek beslaat slechts vijf jaar, van het begin van de Revolutie in 1789, toen een advocaatje vanuit Arras (Atrecht) naar Parijs trok, tot 1794, het jaar waarin Robespierre zelf zijn onafwendbare einde vond op het schavot. In die vijf jaren werd ‘het denken omgezet in actie’, zoals Gauchet het mooi uitdrukt.

Robespierre was meteen in 1789 al helemaal zichzelf en zou in vijf jaar niet veranderen. Nog in Arras had hij twee brochures geschreven, waarvan er een ‘de ontmaskering van de vijanden van het vaderland’ behandelde. Daarin is een heel revolutionair programma samengebald. Robespierre stond voor de compromisloze invoering van de mensenrechten én was de man die achter elke boom een complot vermoedde. Het een hangt met het ander samen. De mensenrechten zijn het Onzevader van de Franse Revolutie. De gedachte die eraan voorafgaat is ontleend aan de filosoof Rousseau: de mens is goed en zal in beginsel het goede doen. Daarbij moet hem wel de juiste weg worden gewezen, wat in de optiek van Robespierre betekende dat met het kwaad korte metten moest worden gemaakt.

Het probleem met de mensenrechten was toen al – en is nog altijd – dat er geen politiek programma uit volgt. De invulling van Robespierre was dat hij geen genoegen kon nemen met de tekortkomingen van de taaie regeringspraktijk. Revolutie betekende dat de wetgevende macht – het volk – altijd moest prevaleren boven de uitvoerende macht. Als er iets misging in het openbaar bestuur, moest dat wel door eigenbelang en corruptie zijn ingegeven. De regering moest de ‘algemene wil’ van het volk vormgeven, maar dat was onmogelijk zolang ze niet met het volk samenviel en dus wist wat de ware belangen van het volk behelsden. De ongelukken lieten niet op zich wachten.

‘De onkreukbare’

Niet dat Robespierre een slecht mens was, integendeel. Hij stond bekend als ‘de onkreukbare’. Hij leefde als het ware boven zijn particuliere besognes uit, volkomen in dienst van de gemeenschap. Zijn oorspronkelijke ideeën waren liberaal, behelsden persvrijheid en het afschaffen van de doodstraf. Hij was tegen het kolonialisme. In de Assemblée vond hij zijn rol in de bezwaren tegen de oorlogen die Frankrijk voerde. Hij was tegenstander van oorlog, omdat hij vreesde dat de regering er een voorwendsel in zou zien om de staat van beleg uit te roepen en daarmee de wetgevende macht uit te schakelen.

In 1792 onthulde hij het eerste complot tegen het volk. Zelf meende hij namens het volk te spreken, in een zee van vijandschap en corruptie. Daarop volgde de roep dat er ‘tribunalen’ zouden komen. De rest van het verhaal volgt bijna vanzelf. Robespierre was weliswaar tegen de doodstraf, maar zijn deugdzame volk kon niet samenleven met het egoïsme van één persoon, de koning. Zodoende moest ‘burger Louis Capet sterven, opdat het vaderland zou leven’.

Na een staatsgreep werd de principiële opposant Robespierre tegen wil en dank zelf regeerder, als onderdeel van het Comité voor het Algemeen Welzijn. De deugd greep de macht, de terreur kon niet uitblijven. De Revolutie kon geen verdeeldheid verdragen, zodat elke tegenspraak werd opgevat als verraad aan de goede zaak. De guillotine begon ijverig te zoeven en – Robespierre had het zelf voorspeld – een jaar later stierf ook de profeet van de Revolutie op het hakblok.

Politieke zuiverheid als ideaal

Gauchet vertelt het met verve, maar pas in het slothoofdstuk komt de aap uit zijn mouw. Frankrijk heeft er tweehonderd jaar over gedaan om in het reine te komen met zijn Revolutie. Omdat het land altijd moeite had met de smoezelige politiek van alledag, was het veroordeeld steeds dezelfde fout te maken. Schitterende beginselen liepen in elke revolutie (1830, 1848, 1870) opnieuw uit op een nietsontziende praktijk. In 1979 verklaarde Gauchets beroemde collega-historicus François Furet plechtig dat de Franse Revolutie voorbij was, omdat het communisme dood en bijna begraven was. De collectieve illusie van het samenvallen van volk en regering werd bij de viering van de tweehonderdste verjaardag van de bestorming van de Bastille ter aarde besteld.

Maar Gauchet waarschuwt dat die andere Robespierre, niet die van het Comité van het Algemeen Welzijn maar de eerste Robespierre die optrad als beginselvaste opposant van de macht, een verrassende terugkeer beleeft. Het idee van de grote omwenteling is morsdood, dat van de politieke zuiverheid als ideaal daarentegen springlevend. In zowel Europa als Amerika leidt de rechtenpolitiek tot een gierend wantrouwen tegen de uitvoerende macht.

Dat begon met het populisme, dat het ‘moeras van Washington’ wilde droogleggen of schamperde over ‘de puinhopen van Paars’. Aan de andere kant van diezelfde medaille heeft de woke-ideologie de strijd aangebonden met de politieke onreinheid. Als ook maar een flard wordt vernomen van krenking van veronderstelde individuele rechten, in de pers, de politiek of aan de academie, worden gele en liefst rode kaarten getrokken. De enige tekortkoming van dit boek is dat Gauchet deze gedachte niet verder uitwerkt. Zijn actuele les is er niet minder om. Zodra moraal en politiek samenvallen, is de guillotine, hetzij echt, hetzij overdrachtelijk, niet ver.

Beeld Gallimard

Marcel Gauchet: Robespierre – L’homme qui nous divise le plus. Gallimard; 278 pagina’s; € 21.

In het Engels verschenen als Robespierre – The man who divides us the most (vertaling: Malcolm DeBevoise). Princeton University Press; 224 pagina’s; € 33.