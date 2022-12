Dit boek gaat over voetbal, stelt het voorwoord. Maar het gaat onvermijdelijk óók over racisme

Vanaf links: Raheem Sterling, Ian Wright, Marcus Rashford, Andy Cole, Anita Asante. Beeld Getty, bewerking Studio V

Toen ik klein was, zag ik alleen de kleuren van Ajax en het Nederlandse elftal. Alle spelers waren rood of oranje en racisme bestond niet. Achteraf gezien is dat een naïeve instelling. Waarom zou het in een samenleving waarin huidskleur een rol speelt bij voetbal anders zijn?

Wanneer voetballer Marcus Rashford een huis koopt, zetten de Britse tabloids vraagtekens bij zijn investeringen en pluizen ze zijn persoonlijke financiën uit. Doet spits Harry Kane hetzelfde, dan verschijnen er reportages over zijn ‘geweldige aankoop’ en de ‘goals die hij erin knalt voor land en club’. Diezelfde Harry Kane was tijdens het voor Engeland desastreus verlopen EK van 2016 de ‘de lieveling van het Engelse voetbal’, terwijl zijn net zo slecht spelende teamgenoot, Raheem Sterling, na de uitschakeling van The Lions door het slijk werd gehaald. Het verschil tussen hen? Kane is wit, Rashford en Sterling zijn zwart.

Verhalen van zwarte voetballers worden door zowel media als fans verteld door een lens van racisme en van-armoede-naar-rijkdom, hun prestaties worden verbonden aan de kleur van hun huid. A New Formation: How Black Footballers Shaped the Modern Game breekt met die ongeschreven regel. Het boek, dat afgelopen zomer verscheen, is een verzameling van negen essays samengesteld door schrijver Calum Jacobs, die de Rashfords en Sterlings van deze en de afgelopen eeuw eert.

Zwarte lens

De verhalen worden verteld door schrijvers met vergelijkbare ervaringen, dezelfde identiteit, dezelfde huidskleur. Zwarte voetballers bekeken door een zwarte lens. Van de aan de lopende band scorende Ian Wright en Andrew Cole tot ‘Golden Boy’ Sterling: stuk voor stuk pioniers in het moderne voetbal, die de weg plaveiden voor anderen met dezelfde kleur als zij, hun verhalen nu gebundeld in een uniek boek, een socioculturele ode aan voetbal.

Het voelt als een beperking om over voetbal te praten in termen van zwart en wit, terwijl er zoveel kleur in de sport te vinden is, maar alleen al het bestaan van een boek als A New Fomation laat zien dat het noodzakelijk is. Ik had dat niet door toen ik klein was. Ik groeide op in de schaduw van de Johan Cruijff Arena, in de ban van Ajax en Oranje. Als ik buiten een balletje trapte, was dat tegen buurjongens gekleed in shirtjes van Winston Bogarde, Patrick Kluivert en Michael Reiziger. Surinaams-Nederlandse voetballers met dezelfde huidskleur als ik. Representatie. Eenheid. Staman, broederschap. Onze jongens, noemde mijn vader ze vol trots, wij tegen zij. Ik begreep toen niet dat er een andere kleur meetelde dan het rood van Ajax, had niet door dat Oranje niet oranje was, maar verdeeld in zwart en wit.

‘Dis naf joe, Sranang’, zei Bogarde later over het moment dat hij met Ajax de Europa Cup I won en de beker kuste. Suriname, dit is voor jou. Ik vond het prachtig. Mijn buurvrouw met wie ik oeverloos over voetbal kon praten, sprak er schande van. Ajax is een Nederlandse club, zei ze. Wat heeft Suriname daarmee te maken? Toen we drie jaar geleden Georginio Wijnaldum zagen poseren met de vlag van Suriname over zijn schouders gedrapeerd, glimlachte ik – representatie. Zij draaide met haar ogen. ‘Hij is gewoon geboren in Rotterdam, hoor.’ Dat Suriname deel van zijn identiteit is, deed er voor haar niet toe. Bij Wijnaldum niet en bij Bogarde niet. ‘Waarom spelen ze dan voor het Nederlands elftal? Als ze zo Surinaams zijn, moeten ze terug naar hun eigen land.’

Hattricks

Maar identiteit en nationaliteit hoeven, ook als ze verschillend zijn, niet te conflicteren. Zwarte culturele expressie is tenslotte geen verzet en in de voetbalwereld is ruimte voor meer kleuren dan alleen wit. Jacobs en zijn zes medeschrijvers tonen dat met hun essays. Ze schuwen daarbij het onderwerp racisme niet – het is onmogelijk te schrijven over zwarte voetballers zonder het daarover te hebben –, maar weigeren te verzanden in verhalen over ongelijkheid en discriminatie. In plaats daarvan verleggen ze de focus van het negatieve naar de onweerlegbare prestaties van zwarte spelers.

Die prestaties worden niet ondergeschikt gemaakt aan hun omstandigheden: op elke bladzijde die je leest, van filosofische mijmeringen tot onverbloemde liefdesbrieven, proef je de waardering, representatie en verbondenheid. De hattricks van spits Wright lijken van mijn eigen voet te komen, zo levensecht worden ze door schrijver en fan Thomas Theodore in het boek beschreven en het gejubel op Wembley weerklinkt in de geprinte woorden op de pagina’s. Zwarte schrijvers over zwarte voetballers: een lofzang zoals nooit eerder gezongen, vol cultuur, trots en geschiedenis onder de verbindende paraplu van voetbal.

Voetbalkooi

Zo neemt voormalig olympisch atleet Jeanette Kwakye de lezer mee naar een voetbalkooi in Stonegrove. Het is het enige stukje groen in een verder betonnen deel van Noord-Londen waar oud-verdediger Anita Asante, pionier van het Engelse vrouwenvoetbal, haar eerste potjes speelde tegen jongens uit de buurt. Kwakye weet hoe het is om als vrouw van kleur je in een witte mannenwereld staande te moeten houden en verweeft haar eigen ervaringen met die van Asante. Beiden werden getest en uitgedaagd, maar deinsden nooit terug.

Een van Asantes buurjongens, Allan Bland, kwam haar vaak thuis ophalen om te voetballen. Ze zaten bij elkaar op school, maar daar gunde hij haar geen blik waardig. Hij trapte haar bal het dak op en pestte haar regelmatig; zij zwart, een immigrant en een meisje, hij wit, arbeidersklasse en een jongen. Maar in de kooi deden hun verschillen er niet toe, slechts hun gelijkenissen telden. Ze vonden daar een overeenkomst, door hun gedeelde passie voor voetbal, ondanks de kleur van hun huid, ondanks hun afkomst en klasse.

Asante moest dubbel zo hard werken voor acceptatie, maar die ervaringen achter tralies van beton, zo schrijft Kwakye, al die keren dat de jongens tegen wie ze speelde haar schopten en tegen de muren van de kooi aan smakten, waren de beproevingen die haar vormden en sterker maakten. De kinderen noemden de kooi ‘Wembley’, slechts tien kilometer verwijderd van het echte Wembleystadion waar Asante jaren later haar voetbaldromen zou waarmaken.

Recalcitrant

Ook het hoofdstuk over en met spits Andrew ‘Andy’ Cole, geschreven door samensteller Calum Jacobs zelf en misschien wel het meest doordrenkt van achterstand, maakt indruk. Tijdens zijn voetbalcarrière is Coles relatie met de media zo gespannen dat hij uiteindelijk alle contact vermijdt. Hij staat bekend als moeilijk in de omgang: recalcitrant, koud en afstandelijk. Maar het boek laat een andere zijde van hem zien. Een kwetsbare kant die hij nooit eerder durfde te tonen.

Een trotse, zwarte man, opgegroeid in het Engeland van de jaren zeventig, een decennium waarin de zwarte generatie haar plek en identiteit binnen de Britse samenleving opeiste en vormde – ‘we are here to stay’ –, die zich een buitenstaander voelde in het land waarin hij was geboren en zich daardoor afzette tegen diezelfde maatschappij. ‘De manier waarop mensen probeerden met me te spreken, zoals ze proberen met mensen van kleur te praten – ik kon het niet accepteren’, zo zegt hij zelf. Denigrerend, neerbuigend, boven anderen verheven.

De toentertijd bijna uitsluitend witte voetbalpers kon niet anders dan vanuit eigen ervaring schrijven. Het leidde tot een vertekend beeld van Cole, dat van een rebel tegen de gevestigde orde, terwijl hij in feite niet meer dan een klassieke introvert was, rustig en op zichzelf, aandacht schuwend. Door hun gedeelde ervaringen, gedeelde werkelijkheid, weet Jacobs tot die kant door te dringen.

Leed

Jacobs doet sociologisch en historisch onderzoek naar de positie van zwarte mensen in de Britse cultuur en kan hoofdstukken, essays en boeken vol schrijven over het racisme dat hij heeft ervaren. Coles rebellie en gedrag tijdens zijn carrière werden gevormd door de manier waarop zijn vader was behandeld toen die aankwam in Engeland, de manier waarop een hele generatie zwarte Britten zichzelf aantrof in een land waar ze eigenlijk niet welkom waren. Het schept een band, ook leed verbindt.

Coles vader, Lincoln Cole, werd beschimpt en buitengesloten, zo schrijft Jacobs, vanaf het moment dat hij de boot verliet waarmee hij van Jamaica naar Engeland was gevaren. Zijn Engelse gastheren lieten de oudere Cole geen moment vergeten dat hij niet welkom was – een kakofonie die door de jaren heen steeds scheller zou klinken in een maatschappij doordrenkt van systematische ongelijkheid – en ze weigerden hem te zien als medeburger, ongeacht de status van zijn paspoort.

Een systematische minachting die zijn zoon heeft gevormd, soms beperkt, maar nooit heeft tegengehouden. Hij vertoont daarin gelijkenissen met mijn vader, die vanuit een vooringenomen verwachting van racisme de kloof tussen hem en ‘de witte man’ eerder groter dan kleiner maakte. Toch doet die houding niet af aan de prestaties van Cole, die Jacobs met liefde neerpent op de blanco pagina’s van een herschreven geschiedenis, maar hij zet deze wel in een ander perspectief. Een beter perspectief, scherper en mooier, maar bovenal: completer.

Integratie

Dat is waar A New Formation in uitblinkt: het complete verhaal vertellen. De zwarte lens waar doorheen wordt gekeken is er niet een van racisme, beschuldiging of genoegdoening. In essentie is het boek een viering van identiteit. De voetbalgeschiedenis zoals we die kennen wordt herverteld met in de hoofdrollen de Jamaicaanse topscorer, het Ghanese meisje in de kooi en andere zwarte voetballers die hebben bijgedragen aan het moderne spel. Het maakt van zwart en wit geen confrontatie, maar acceptatie en misschien ook wel integratie. Dit boek gaat niet over racisme, schrijft Jacobs in zijn voorwoord, waarna hij twintig pagina’s lang uitweidt over racisme. Hij heeft gelijk. Het gaat over voetbal, en alle kleuren die daarbij horen.