Dit belangrijke boek zet de schijnwerper op wanpraktijken die leidden tot de dood van student Sanda Dia ★★★★☆

Beeld Silvia Celiberti

Was het de idiote hoeveelheid gin die hij moest drinken? De liters visolie die hij in zijn keel gegoten kreeg? De ijskoude, zelfgegraven put vol water waarin hij uren moest zitten, ook al was het buiten 6 graden? Hoe kon het gebeuren dat Sanda Dia, een 20-jarige ingenieursstudent aan de universiteit van Leuven, overleed toen hij in december 2018 meedeed aan de ontgroening van Reuzegom, een Vlaamse studentenclub vol jongens die zijn voorbestemd om later advocaat, rechter, politicus, notaris of arts te worden?

Er zullen weinig boeken bestaan over studentenontgroeningen die zo vol weerzinwekkende details staan als het boek van Pieter Huyberechts, de misdaadjournalist van de Vlaamse krant Het Nieuwsblad die de de gebeurtenissen rond de geruchtmakende dood van Sanda Dia vanaf het prille begin heeft gevolgd. Als de drie aspirant-leden, onder wie Sanda, tijdens de eerste avond van hun tweedaagse ontgroening bijvoorbeeld bewusteloos van de alcohol in een hoek van de zaal liggen, nemen de ontgroeners tijdens hun plaspauzes ‘de moeite niet om tot aan de wc’s op de eerste verdieping te lopen en urineren ze op de op de grond liggende schachten’.

Of wat te denken van dat filmpje van halverwege de tweede dag ‘van iemand die een grote boodschap doet op iemand die schijnbaar uitgeteld op de grond ligt’? Of van die levende muis die in de blender wordt gedaan, en waarvan de drie aspirant-leden het nog warme, bloedige overblijfsel met hun vingers moeten opeten?

Pieter Huyberechts Beeld Ivan Put

Elitaire etters

Hoewel de achttien betrokken leden van Reuzegom (die later dit jaar voor de Vlaamse rechter verschijnen wegens onder meer onopzettelijke doding, het opzettelijk toedienen van giftige of schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, schuldig verzuim en inbreuken op de dierenwelzijnswet) zich sinds de dood van Sanda in stilzwijgen hullen, is het Huyberechts gelukt in zijn boek een kraakhelder beeld te schetsen van hun groep als geheel, namelijk een stel elitaire etters die uit elkaar spatten van de misplaatste morele superioriteit.

Ze rijden rond in BMW’s die ze van pappie en mammie hebben gekregen. Hun toon is pedant, hun gedrag verwend, ze denken dat ze straffeloos door het leven kunnen gaan en cultiveren daarom hun baldadige agressie. Ook vinden ze buitenlanders minderwaardige sujetten en zijn ze tot op het bot seksistisch. Zo moeten aspirant-leden in de maanden voorafgaand aan de ontgroening al meermaals opdrachten vervullen zoals ‘twee wijven afkarren’ en ‘pijpen, poepen, Snapchat als bewijs’. Of, als een jongen in kwestie al een relatie heeft: anale seks met je vriendin of diezelfde vriendin minimaal eenmaal bedriegen.

Hoewel de jongens zelf geloven dat ze dankzij dergelijke ontberingen een band kweken die de rest van hun leven standhoudt, blijkt hun relatie in werkelijkheid een klassiek geval ‘met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig’. Zodra de Reuzegommers namelijk beseffen dat de ontgroening gierend uit de hand loopt, gaan hun eerste gedachten niet uit naar het stervende lid, maar naar henzelf. Sporen worden gewist, foto’s verwijderd. Zelfs een excuusbrief aan de familie van Sanda blijft op aanraden van hun ouders en advocaten onverzonden.

Schijnwerper op wanpraktijken

Er is heus wel wat aan te merken op het boek van Huyberechts. Zinnen als ‘De vergadering onder de commilito’s dient ook om de peters van de drie schachten te kiezen’ halen voor niet-studentikoze lezers de vaart geregeld uit het verhaal. Net als de hoofdstukken die niet specifiek over de ontgroening gaan, maar het boek van wat extra context proberen te voorzien, zoals een hoofdstuk over de geschiedenis van Vlaamse studentenverenigingen. Of een gesprek met een universiteitsbestuurder.

Veel belangrijker is dat het Huyberechts is gelukt een schijnwerper te zetten op een reeks wanpraktijken die veel te veel studenten nog altijd als normaal beschouwen. Hij toont aan hoe gemakkelijk jongeren meegezogen kunnen worden in een giftige groepsdynamiek die als enige doel heeft alle eerder aangeleerde empathie tot de grond toe af te breken. Het was dan ook een uitstekend idee van zijn uitgeverij Das Mag om het e-book bij verschijning een week lang gratis aan te bieden aan alle geïnteresseerde studenten uit Vlaanderen en Nederland – een aanbod dat ruim vierduizend studenten aannamen.

De rites de passage die Huyberechts beschrijft, gaan ervan uit dat schaamte en fysieke ontberingen het ideale middel zijn om het gedrag van jonge studenten te corrigeren. Dat is niet zo, schreeuwt dit boek.

Beeld Das Mag