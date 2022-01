Disney praat voor remake Sneeuwwitje met mensen met dwerggroei na kritiek

Peter Dinklage won een Emmy voor zijn werk in Game of Thrones. Beeld EPA

Acteur Peter Dinklage (52), die zelf werd geboren met een vorm van dwerggroei, had zich in de podcast WTF van komiek Marc Maron uitgesproken over de plannen van het bedrijf om de animatiefilm uit 1937 nieuw leven in te blazen. Hij noemde het concept ‘verdomde ouderwets’.

De acteur, onder bekend van zijn rol als Tyrion Lannister in de HBO-serie Game of Thrones, vindt dat het verhaal niet meer van deze tijd is. ‘Ik was een beetje verrast toen ze met trots vertelden een ​​latina-actrice als Sneeuwwitje te casten. Je vertelt nog steeds het verhaal van Sneeuwwitje en de zeven dwergen’, zei de acteur, die overigens zelf niet bij het project betrokken is. ‘Je bent op een bepaalde manier vooruitstrevend, maar je maakt nog steeds dat verdomde ouderwetse verhaal over zeven dwergen die samen in een grot leven.’

Disney neemt de kritiek ter harte. ‘Om het versterken van stereotypen uit de originele tekenfilm tegen te gaan, zullen de zeven karakters een andere invulling krijgen en hebben we leden van de dwerggroei-gemeenschap geraadpleegd’, laat het bedrijf in een reactie weten aan The Hollywood Reporter. Hoe die invulling er precies uitziet, is nog niet bekend.

De opnames van de Disney-remake gaan deze zomer van start in het Verenigd Koninkrijk en de film zal dan ook op z’n vroegst in 2023 uitkomen. Sneeuwwitje wordt gespeeld door Rachel Zegler, die van Colombiaanse afkomst is. De regie is in handen van Marc Webb (The Amazing Spider Man, 500 Days of Summer).