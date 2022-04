Disney-musical Aladdin wint zeven Musical Awards

Stanley Burleson als Geest in de Disney-musical Aladdin. Beeld Deen van Meer

De familievoorstelling Aladdin, een theaterversie van de klassieke Disney-tekenfilm uit 1992, won de belangrijke categorie van ‘beste grote musical’. Ook werd acteur Stanley Burleson bekroond als ‘beste mannelijke hoofdrol in een grote musical’, voor zijn performance als de kleurrijke Geest. Cabaretier Erik van Muiswinkel won voor Aladdin, zijn debuut als musicalvertaler, de prijs voor ‘beste vertaling’.

De winnaars in 19 categorieën werden gekozen door een vakjury, voorgezeten door acteur en theatermaker Jon van Eerd. Met de zeven awards voor Aladdin toont de jury waardering voor een vakkundig gemaakte Broadway-show met alles erop en eraan. De Nederlandse Aladdin is een productie op internationaal topniveau, waarbij de Amerikaanse makers van Disney persoonlijk betrokken waren.

Regisseur Casey Nicholaw was in september kort in Scheveningen om de Nederlandse cast te regisseren. Nicholaw won een Musical Award voor ‘beste choreografie’, componist Alan Menken voor ‘beste muziek’. Dave Rijnders won voor ‘aanstormend talent’ voor zijn rol als Aladdins goede vriend Omar, Roberto de Groot voor zijn ‘beste mannelijke bijrol’ als de duivelse Jafar.

Aladdin is een Amerikaanse musical die in het Nederlands werd vertaald. Het viel ook in de andere categorieën op dat Nederlandse voorstellingen als 14 de musical en Diana & zonen het moesten afleggen tegen buitenlandse musicals. Nyassa Alberta won de prijs voor ‘beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical’ voor haar performance als Tina Turner in de wereldwijd succesvolle musical over het leven van de popster.

Het muzikale drama Come from Away, over een Canadees eiland waar gestrande reizigers werden opgevangen na 9/11, kreeg vier prijzen: beste vrouwelijke hoofdrol in een kleine musical (Willemijn Verkaik), beste regie (Antoine Uitdehaag), beste script en dialogen (Irene Sankoff en David Hein) en beste decor (Roos Veenkamp). De musical Titanic kreeg waardering op het productionele vlak, met awards voor beste licht, geluid en kostuums.

De anarchistische cultmusical Rocky Horror Show won twee prijzen, voor ‘beste kleine musical’ en voor Sven Ratzke als ‘beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical’, voor zijn rol van de geflipte wetenschapper Dr. Frank-N-Furter.

Er was ook nog een aparte categorie gemaakt voor ‘oorspronkelijk Nederlandse musicals’. Daar ging de prijs naar 14 de musical, over het leven van voetballer Johan Cruijff.

In de Ahoy in Rotterdam presenteerde Frits Sissing deze jubileumeditie, want de Musical Awards werden voor de twintigste keer uitgereikt. Naast alle prijzen voor de voorstellingen van dit seizoen werd er een Oeuvre Award uitgereikt aan vedette Pia Douwes.