Disney in Duivendrecht: animatiefilmmaker Joop Geesink maakte werk van wereldklasse

Joop Geesink aan het werk in zijn Dollywood Studio’s.

Joop Geesink (1913 - 1984) uit Den Haag was een reus van een vent die zijn medewerkers met bijna kinderlijk enthousiasme kon inspireren. In de toptijd van zijn Dollywood Studio in Duivendrecht – de jaren vijftig, zestig – waren dat er wel honderdvijftig. Tekenaars, animators, technici, belichters, production designers, administratief personeel – alles om het internationale succes maar te kunnen continueren. Dollywood maakte reclamespotjes voor Nederlandse bioscopen en tv, maar ook voor de Verenigde Staten, Engeland, Italië, Frankrijk en Duitsland. Ze kwamen in de vorm van stop-motionanimatiefilmpjes, terwijl op de afdeling Starfilm ook live action werd gedraaid, met aankomend acteurs als Jan Blaaser.

Anders dan van zijn zwijgzame evenknie Marten Toonder, met wie Geesink in 1942 even samenwerkte voordat duidelijk werd dat hun karakters onverenigbaar waren, werd het werk van Dollywood ingehaald door de tijd. Een nette manier om te zeggen dat Joop Geesink bijna is vergeten, al heeft zijn creatie Loeki de Leeuw onlangs een comeback gemaakt. In 2012 verscheen nog de documentaire De Duivendrechtse Disney – A Businessman’s Idea of an Artist (regie: Berenike Rozgonyi) waarin interviewer Jan Bosdriesz dochter Louise Geesink en oud-medewerkers sprak en we bon vivant Joop met zijn onafscheidelijke bolknak op archiefbeeld herkennen. Daarna werd het stil. Geen koffietafelboek met fraaie stills uit zijn filmpjes, die er fotogeniek genoeg voor zijn. Ook geen beknopte biografie, terwijl er toch voldoende te vertellen valt over de voortijdige schoolverlater voor wie rekenen en taal niets was omdat hij alleen maar wilde tekenen, en die als ketelbinkie aanmonsterde bij de koopvaardij en in Australië uitkwam.

Joop Geesinks studio Dollywood met al het personeel ervoor (jaartal onbekend).

Na terugkeer in Nederland opende hij een eigen reclamebureau in de Haagse Wagenstraat nummer 148. Hij ontwierp onder meer billboards voor bedrijven en bioscopen. Binnen de theaterwereld bleef zijn tekentalent niet onopgemerkt, en zo kwam hij in die wereld terecht als production designer, tot shows in Parijs aan toe. Na de oorlog stopte hij zijn tomeloze energie in Dollywood, al trad hij in 1955 nog even op als gelegenheidsproducent van de Wim Sonneveld-speelfilm Het wonderlijke leven van Willem Parel.

Die Joop Geesink dus, wiens droomproject Holland Promenade – een soort educatieve Efteling langs de Amstel – bijna tot de ondergang van zijn bedrijf leidde. Revanche haalde hij met zijn Eftelingattractie Carnaval Festival, zijn laatste grote klus. Uiteindelijk werd hij 71 jaar oud, na een werkzaam leven dat hij graag afwisselde met een stevige slok whisky.

Een markante figuur binnen de Nederlandse filmwereld, en daarom is het een goed idee van filmmuseum Eye Amsterdam om al die spotjes nu bij wijze van hommage online te zetten. Maandelijks zal het bestand met nieuwe titels worden aangevuld. Ze zijn onderverdeeld in categorieën als Keukengeheimen, Around the World with Geesink, Hemelse zaken, Ongelukkige huisvrouwen, Vuurtje? en zo verder. Om te beginnen geven ze een scherp tijdsbeeld van de toenmalige samenleving en haar vaste rolpatronen, en tegen roken bestond ook nog geen bezwaar – reden voor Eye om er wel even een disclaimer bij te zetten: ‘Het Filmmuseum stelt zich ten doel om films in hun oorspronkelijke versie te vertonen. Omdat het spotjes uit de jaren vijftig en zestig betreft bevatten ze raciale en culturele stereotypen.’

Aansluitend kun je je alleen maar verbazen over zo veel geëtaleerde virtuositeit van de Geesink Studio, geholpen door gevluchte animators uit Tsjechoslowakije en kunstenaars annex filmers als Cor Icke, Max Keuris en zijn later nog door Toonder weggekochte rechterhand Bert Kroon. Het plezier spat ervan af; ook in onze tijd kun je er een paar leuke uurtjes mee doorbrengen.

Filmmaker Mascha Halberstad (‘Knor’), zelf ook meesterlijk in stop-motion, maakt een keus uit het werk van Joop Geesink. Beeld Els Zweerink

De keus van Mascha Halberstad

Uit het enorme aanbod van Dollywood-animatiefilmpjes dat nu door filmmuseum Eye online is gezet selecteert Mascha Halberstad, regisseur van Knor – de eerste Nederlandse stop-motionbioscoopfilm ooit, die inmiddels al veertigduizend bezoekers heeft getrokken – op verzoek van V een aantal opmerkelijke exemplaren.

‘Ik heb al wat zitten grasduinen’, zegt Halberstad (49) in haar Arnhemse filmstudio Holy Motion, waarin nog de contouren vallen te herkennen van de grote garage die het pand ooit was, ‘en het eerste wat ik denk is: technicolor! Bijna alle filmpjes van Dollywood zijn gedraaid in die glorieuze kleuren. Omdat het zo duur en bewerkelijk is zie je dat tegenwoordig nog maar heel zelden. Zonde hè?’

We zitten achter haar digitale montageset met twee beeldschermen en klikken op de links van de Eye Player, de streamingdienst die op de website van het Eye Filmmuseum staat. Veel van de Dollywood-filmpjes staan al online, maar voor dit artikel mogen we ook vast vooruit spieken naar wat binnenkort nog komen gaat. Omdat het allemaal compilaties zijn van meerdere filmpjes achter elkaar geven we ook even het startpunt aan.

Joop Geesink presenteert: Fifty Pairs of Hands for One Single Frame.

Titel Joop Geesink presenteert: Fifty Pairs of Hands for One Single Frame

Duur 10 minuten, zwart-wit, Engelstalig

Rubriek op de website van het Eye Filmmuseum Joop Geesinks Dollywood

Het filmpje begint op 9 minuut 30

Mascha Halberstad: ‘Om iets meer van de stop-motiontechniek te begrijpen zou ik de kijker willen adviseren om hiermee te beginnen. Het is een Engelstalige reclamefilm voor Geesinks eigen bedrijf, maar je leert over storyboards en het gepiel dat stop-motion feitelijk is. Beeldje voor beeldje wordt het geschoten, en na twaalf beeldjes heb je dan een seconde speelfilm. Armpje van het poppetje tikje omhoog. Hoofdje slagje naar rechts. Dat werk. En voor de wisselende gezichtsuitdrukkingen hebben ze maskertjes die ze erop kunnen schuiven. Replacements heet dat. Heel opmerkelijk vind ik dat ze die bij Dollywood uit hout zaagden, zoals je in de film kunt zien. Dat is hartstikke arbeidsintensief. Waarom geen klei?’

De beschermengel

Titel De beschermengel

Opdrachtgever verzekeringsmaatschappij De Nieuwe Eerste Nederlandse (NEN), Den Haag

Duur 4 minuten

Rubriek Hemelse zaken

Begint op 12 minuut 57

Halberstad: ‘We kennen allemaal wel die spotjes van Even Apeldoorn bellen… voor verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer, maar dit is Apeldoorn to the max, zogezegd. De personages overkomt in korte clipjes allerlei soorten rampspoed, van een verkeersongeval tot een inbraak en van brand tot aan een ziekenhuisopname. En telkens is daar net op het nippertje de beschermengel van verzekeraar NEN die op rijm stelt: niets aan de hand – nou ja, met een goede verzekering dan. Heel leuk gedaan, op technisch- én verhaalniveau. Vijf sterren.’

Eigen taart is goud waard

Titel Eigen taart is goud waard

Opdrachtgever Dr. Oetker

Duur 3 minuten.

Rubriek Ongelukkige huisvrouwen

Begint op 9 minuut 38

Halberstad: ‘Een hele parade aan huisvrouwenleed hebben ze bij Dollywood gefilmd. Voor onze ogen ziet dat er natuurlijk allemaal heel gedateerd uit, maar zo’n vrouwelijke deskundige met haar hoornen bril en witte jas aan die zonder het over ‘polyvalent’ heeft bij een bepaald wasmiddel blijft natuurlijk kostelijk. Dat is een live actionspotje, want die maakten ze ook. Voor de campagne van Dr.Oetker werd weer gebruikgemaakt van stop-motion. We zien een sprekende taartpunt die een nogal badinerende toon aanslaat jegens mevrouw Jansen in de keuken, die daar net een taart aan het bakken is. Dat wordt niets. Zónder het bakmeel van Dr. Oetker, bedoelt die eigenwijze taartpunt. Ze begint opnieuw, hij geeft instructies en ja hoor... perfecte taart! En toetjes doet-ie er ook bij. Ik geef vier sterren.’

Auf leichte Weise

Titel Auf leichte Weise

Opdrachtgever sigarettenmerk Orienta

Taal Duits

Duur 1 minuut

Rubriek Vuurtje?

Begint op 16 minuut 11

‘De tabaksindustrie heeft met swingende bioscoopreclames hele generaties aan het roken proberen te krijgen. De boodschap was dat het zo wereldwijs stond, denk aan de glamourwereld van Peter Stuyvesant. En we trapten er allemaal in. Ikzelf heb er ook jaren over gedaan om te stoppen. Net als tante Christine in Knor. Die had ik flink willen laten paffen, maar met het oog op de buitenlandse verkoop van de film mocht dat niet. Gelukkig geeft de stem van Loes Luca tante Christine nog wel een stevige rokershoest mee.

‘Van al die rookwarenreclames springen er voor mij twee uit. En dat komt juist door de volstrekte eenvoud ervan. In een spotje voor het merk Player’s worden uitgeknipte papieren figuurtjes ingezet. Dat ziet er heel mooi uit. Het tweede spotje gaat over een gewichtheffer, maar hij krijgt zijn halter niet van de grond. Dan komt van rechts een papieren hand in silhouet die hem een sigaret aanbiedt. Links verschijnt een aansteker. Dat helpt. Lachend tilt hij zijn halter omhoog. Volkomen krankjorum natuurlijk, net als die slagzin: ‘Orienta... Wer sie probiert ist... orientiert’, haha. Vier sterren.’

Joop Geesinks Dollywood presenteert: ‘Wij groeiden...’

Titel Joop Geesinks Dollywood presenteert: ‘Wij groeiden...’

Opdrachtgever Bio Vakantieoord

Duur 4 minuten

Rubriek Hemelse zaken

Begint op 3 minuut 20

‘Om wat tegenwicht te geven aan al die aardse zaken, vermoed ik, draaiden ze bij Dollywood ook regelmatig spotjes voor het goede doel. Dus kiezen wij er ook maar eentje. De stop-motion voor het Bio Vakantieoord is wel aardig. Je moet je realiseren: wij kunnen op de computer eindeloos monteren. Maar zij zetten alles op celluloid, dus het moest in een keer goed zijn. Anders kon je weer helemaal opnieuw beginnen. In dit filmpje worden twee kindjes door de ooievaar gehaald. Het meisje leidt een luxe leventje, het jongetje komt in een Dickensiaanse sloppenwijk terecht. Het meisje vindt dat zielig en dus besluit zij om geld op te halen voor alle minder bedeelde kindertjes. Aansluitend werd in de bioscoop dan de collectebus voor het Bio Vakantieoord rondgegeven. Beetje tuttig filmpje, maar uit een goed hart. Daarom toch vier sterren.’

The Discovery of America – Columbus 1492

Titel The Discovery of America – Columbus 1492

Opdrachtgever Campari

Taal Engels

Duur 2 minuut 10

Rubriek Around the World with Geesink

Begint op 9 minuut 35

‘Ja, deze kan vandaag dus écht niet meer, haha. Columbus die aan land komt en de lokale bevolking – benoemd als indianen en geportretteerd als nobele wilden – aan de drank probeert te helpen: Campari. Dát is pas vooruitgang! zegt het filmpje. Eén ster.’

Kermesse Fantastique

Titel Kermesse Fantastique

Opdrachtgever Philips Radio

Regie József Misik

Taal zonder tekst

Duur 10 minuten

Rubriek Joop Geesinks Dollywood

Begint op 30 minuut 30

‘Dit is de bom! Honderden poppen, en alles beweegt. Dit moet wel Dollywoods stop-motionmeesterwerk zijn. Een mannetje wordt door zijn Philips Radio een parallel universum binnengezogen, en daar is het kermis. De camera maakt een lange rijder, en zo glijden we samen met dat mannetje langs een zweefmolen, een cakewalk, een draaimolen met paarden, lachspiegels, een spookhuis – en wat vind je nog meer op een kermis? Zo ongelooflijk knap gedaan. Dit filmpje kan moeiteloos tippen aan het beste van Disney. Onbegrijpelijk eigenlijk, dat Joop Geesink en zijn studio zo in de vergetelheid zijn geraakt. Vijf sterren.’

En wat vindt de maker van Wallace en Gromit? Samen met Peter Lord is David Sproxton oprichter van de fameuze animatiestudio Aardman in Bristol. Zij draaiden veelbekroonde klei-animatiefilms als Chicken Run, Wallace en Gromit en Shaun het Schaap. Omdat we benieuwd zijn naar wat David Sproxton van het werk van de Joop Geesink Studio vindt, hebben we hem een link naar wat filmpjes gestuurd. Dit is wat hij antwoordt: ‘In de jaren zestig en zeventig, de tijd waarin ik opgroeide, werd er op de Britse televisie maar heel sporadisch animatie uitgezonden. Alleen wat voor kinderen en dat was meestal Amerikaans. Wel herinner ik mij de BBC-serie Tales from Europe waarin dan weleens wat voorbij kwam. Ik kan dus helaas niet zeggen dat ik bekend ben met het werk van Dollywood, maar nu ik de filmpjes heb bestudeerd schoot mij te binnen dat ik weleens delen heb gezien van die kermisfilm voor Philips: Kermesse Fantastique. Ik weet nog dat ik die achtbaanscènes zo mooi vond – ze waren heel ruimtelijk opgezet. Sowieso barsten de filmpjes van de ambitie: het grote voordeel van flinke budgetten bij commerciële producties. De hoeveelheid aan poppen, de prachtige decors en de schaal waarop het allemaal gedraaid is zullen bij de kijker ongetwijfeld voor een wauw-effect hebben gezorgd. Ik zie dat en denk: jammer dat ik Joop Geesink nooit heb leren kennen, we hadden samen vast mooie dingen kunnen maken. Het allerleukst vind ik de reclamefilm voor zijn eigen Dollywood: Fifty Pairs of Hands for One Single Frame. Zoals ze daar de animaties in elkaar zetten, zo zijn Peter en ik ook ooit begonnen. Draaien op 35 millimeter, camerabewegingen uit de hand, de beelden verweven met de muziek, zo was het voordat de digitale technologie alles overnam. Een feest der herkenning.’

David Spronxton (rechts) en Peter Lord van de fameuze Aardman-studio in Bristol. Beeld Getty

Asjemenou! De bekendste stop-motioncreatie van Studio Joop Geesink moet toch wel Loeki de Leeuw zijn die op 24 januari 1972 zijn entree maakte binnen het STER-blok. Zijn gags en flaters gingen in zevenduizend filmpjes tot 2004 mee, voordat hij als te duur en te oubollig zijn congé kreeg. Maar zie: na een jarenlange lobby van dochter Louise Geesink is Loeki gewoon weer terug. Als rechthebbende op het leeuwtje schrijft en produceert Louise Geesink de filmpjes nu zelf. De opnames vinden plaats in animatiestudio Pedri in Ankeveen.