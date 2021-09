Dirigent Simon Rattle lost in het Concertgebouw de beloften van zijn imponerende cv niet in

Sir Simon Rattle dirigeert het London Symphony Orchestra in het Concertgebouw Beeld Simon van Boxtel

Na anderhalf jaar coronastilte weten internationale toporkesten de weg naar het Amsterdamse Concertgebouw weer te vinden. Toegegeven, op Amerikanen en Aziaten is het nog even wachten, maar alleen al in september kan de orkestliefhebber zijn hart ophalen aan kanjers uit Wenen, Londen en München. Komt met zo’n keurcorps ook nog de Britse dirigent Simon Rattle mee, dan kruipt de kaartverkoop naar pre-pandemische waarden.

Tot 2018 leidde Rattle (66) ’s werelds spraakmakendste orkest, de Berliner Philharmoniker. Hij stapte over naar het London Symphony Orchestra (LSO) – om zich na de Brexit te bedenken. Sir Simon, al jaren woonachtig in Berlijn, vroeg een Duits paspoort aan. Het muziekgekke München maakte hij blij met het nieuws dat hij de overleden Mariss Jansons in 2023 opvolgt als chef van het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

Zo’n cv schept verwachtingen. En die werden in het Concertgebouw helaas niet ingelost. In de Symfonie in drie delen van Igor Stravinsky moest het LSO kennelijk nog wennen aan de zaal. Met bitse, luide koperblazers liet de afwerking te wensen over. Potentieel spannende stilten gleden bij Rattle als zand door de vingers.

In Beethovens Zesde symfonie, het pastorale dagje platteland, was het maar net tot welke school je behoorde. Hield je van ouderwets dominante strijkers en blazers in een perfect gecoiffeerde bijrol, dan was Simon Rattle je man. Prefereerde je de verworvenheden van de historische uitvoeringspraktijk – een rem op pathos, een transparant orkest, speelsheid – dan had je een taaie avond.