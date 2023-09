Dirigent Riccardo Chailly accentueert hard en zacht, licht en zwaar in de operamuziek van Verdi ★★★★☆

Riccardo Chailly in het Concertgebouw in Amsterdam. Beeld Het Concertgebouw

Honderd zangers bezingen luidkeels de roem van de farao. Schallende trompetten, kletterende bekkens, wervelende dansmuziek. Bestaat er een groter muzikaal spektakel dan de Triomfmars uit Aida? Logisch dat dirigent Riccardo Chailly deze Verdi-avond door het koor en orkest van het operahuis La Scala in Milaan hiermee afsluit. Zij laten op muzikaal gebied veel moois horen, maar ze maken bovenal pakkend theater.

Chailly debuteerde 45 jaar geleden bij La Scala, waar hij sinds 2015 de muzikale leider is. Bovendien werd hij in februari zeventig jaar. Om deze twee jubilea te vieren, nam hij met zijn opera-ensembles een album met operakoren van Giuseppe Verdi op. Vandaag spelen ze in het Concertgebouw ook ouvertures en balletmuziek.

Jenny Camilleri schrijft sinds 2020 voor de Volkskrant over opera.

Wie voor de grote hits is gekomen wordt niet teleurgesteld. Voor het Zigeunerkoor komen twee aambeelden tevoorschijn. En voor Aida heeft het orkest zes Egyptische trompetten meegenomen: lange, rechte trompetten ontworpen door de componist zelf. Va, pensiero, bekend als het Slavenkoor, ontlokt een erkentelijk applaus.

Voor Chailly kent deze zaal geen geheimen. Hij was hier immers zestien jaar chef-dirigent van het Concertgebouworkest. Dus als het openingskoor uit Nabucco de ruimte vult, wil hij dat wij overdonderd worden door de paniek van een bedreigd volk.

Contrast lijkt vanavond het sleutelwoord te zijn. Chailly accentueert hard en zacht, licht en zwaar. Door langzame thema’s uit te rekken benadrukt hij een wisseling in tempo. De vertraagde solo’s van de houtblazers in de ouverture uit La forza del destino zullen niet iedereen bekoren, maar onder Chailly klinkt zo’n stuk alsof de inkt nog vers is op het papier, ook al heb je het al honderd keer gehoord.

De musici en het koor, ingestudeerd door koordirigent Alberto Malazzi, zitten met hem op één lijn: dit is muziektheater en expressie staat voorop. Aanvankelijk intoneert het orkest wat grillig, en de mannen van het koor zijn niet altijd precies, maar als alles (bijna) gesmeerd gaat waan je je echt in een operahuis.

Het orkest speelt met zwier en wendbaarheid de balletmuziek uit Aida en de Franse versie van Don Carlo. De inquisitie-scène uit dezelfde opera is overrompelend en fantastisch getimed. Het is te horen dat deze zangers vaker de fanatieke meute op het podium hebben gespeeld.

De vrouwen leveren een hoogtepunt als de heksen in Macbeth. Ze spuwen hun lettergrepen staccato en venijnig uit, maar blijven toch mooi rond zingen. Ondertussen klopt Chailly een boosaardig dansende storm op.

Wat voor toegift speel je na de zegetocht uit Aida? De zaal blijft klappen en juichen, dus Chailly geeft ze Viva Simon! uit Simon Boccanegra. Dit korte jubelkoor met oorverdovende klokken is een voorbeeld van hoe Verdi een driedimensionaal sonisch decor bouwt rond een zingende menigte. Het aanhoudende applaus is ongetwijfeld ook voor hem bedoeld.