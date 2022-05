Dirigent Nézet-Séguin heeft een geweldige klik met het Rotterdams Philarmonisch Orkest ★★★★☆

Dirigent Yannick Nézet-Séguin, afgelopen zondag in De Doelen. Beeld Eduardus Lee

Het komt zelden voor dat een dirigent tijdens een concert afslaat en het orkest stopt met spelen. Woensdag gebeurde het, in de Elbphilharmonie in Hamburg, tijdens de tournee van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Had eredirigent Yannick Nézet-Séguin al een paar minuten gewacht met het inzetten van het derde deel van Gustav Mahlers Vierde symfonie omdat een telefoon maar bleef rinkelen, in het midden van dat langzame deel (het mooiste moment van het stuk) werden musici uit hun concentratie gehaald door een aanhoudend snurkgeluid. Toen bleek dat een vrouw onwel geworden was, stopte het orkest, waarna de symfonie een minuut of tien later alsnog werd hervat.

Het was voor de Rotterdammers het merkwaardigste optreden in een even zware als succesvolle tournee, waarin het Mahler-programma werd afgewisseld met Richard Wagners opera Das Rheingold. De tournee werd zondagmiddag afgesloten in het thuishonk, de tot in de loges gevulde Grote Zaal van De Doelen.

Dat het orkest diezelfde ochtend pas was geland na een concert in Baden-Baden de avond ervoor, was niet te merken: het orkest klonk en oogde energiek. Al duurde het wel even voordat de klank zich naar de ruimte voegde. In Prayer for Ukraine van de Oekraïense componist Valentin Silvestrov klonken de strijkers wat glazig. De daaropvolgende vier liederen van Alma Mahler werden overtuigend gezongen door mezzo Karen Cargill. Het treurige is dat de man van Alma Mahler – Gustav dus – haar ontmoedigde om te componeren. Aan de andere kant kun je je afvragen of een lied als Die stille Stadt nu was gespeeld als ze níét met Mahler getrouwd was geweest. De muziek heeft net iets te weinig profiel en ontbeert contrasterende elementen.

Die zijn in de Vierde symfonie van Gustav juist goed vertegenwoordigd, en andermaal bleek hoe goed Nézet-Séguin er raad mee weet. Heerlijk, die klarinetten en hobo’s die je naar de hemel gericht een ticket naar Centraal-Europa toeblazen. Die opklaringen in het tweede deel: een teken dat de Canadese dirigent nog altijd een geweldige klik heeft met het orkest.

Het Ruhevoll was zo mooi dat je dat slotdeel, het lied waaruit het voorgaande eigenlijk is ontstaan, helemaal niet meer wilde horen. Gelukkig was Christiane Karg gecast, die met haar pure stemgeluid en lichte toets de ideale sopraan was om zo naïef maar gedecideerd te zingen over ‘das himmlische Leben’. Nergens in Nederland is het applaus zo royaal als in Rotterdam, en zondag was het weer eens hartstikke terecht.