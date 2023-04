Dirigent Lorenzo Viotti vertrekt alweer bij De Nationale Opera

Lorenzo Viotti Beeld Linda Stulic

Dat heeft het operahuis vrijdag laten weten. Viotti’s vroege vertrek betekent dat de persafdeling het aanzienlijk minder druk zal krijgen: vanaf zijn aantreden als chef-dirigent in 2021 bleek hij een publiciteitskanon. Viotti, die op Instagram graag zijn ontwikkelingen in de sportschool mag delen en ook reclame maakt voor luxemerken, verscheen geregeld op tv en in bladen die anders nooit over klassieke muziek schrijven.

Viotti geldt als de tegenpool van de grijze, oude maestro. In het filmpje waarin hij werd voorgesteld, zag je hem zwemmen, boksen en skateboarden. In de Nederlandse kranten werd al snel de term ‘het Viotti-effect’ gemunt, omdat Viotti anders dan zijn oudere collega’s via sociale media wél jong publiek wist te mobiliseren – al was er dan een prikkelende foto in bad voor nodig of een kiekje waarop hij bijna naakt te zien is op een boot. Bij de dirigentenkamer stonden er ineens rijen van jonge handtekeningenjagers.

In 2019 kondigden het orkest en de opera aan dat Viotti de opvolger zou worden van de succesvolle chef-dirigent Marc Albrecht. Een verrassende aanstelling: Viotti was relatief onbekend, destijds pas 29 en had nog nooit bij De Nationale Opera gedirigeerd. Eén keer maar had hij het Nederlands Philharmonisch (het huisorkest van de opera) geleid in een symfonisch programma.

Marketingpotentieel

Vier jaar geldt als een korte periode voor een chef-dirigent. Ter vergelijking: Viotti’s voorganger Hartmut Haenchen was zeventien jaar chef van het orkest, Marc Albrecht maakte tien seizoenen vol. Dat Viotti’s tijd in Amsterdam misschien weleens wat korter kon duren, was al snel duidelijk. Beroemde buitenlandse orkesten probeerden hem al uit als gastdirigent, ongetwijfeld ook bewust van zijn marketingpotentieel.

Nog een teken aan de wand was dat Viotti weinig enthousiasme kon opbrengen voor de Nederlandse werkwijze. ‘Ik merk hier duidelijk dat veel mensen hun mening willen geven over mijn werk, zelfs als ze niet in de positie zijn binnen de hiërarchie van de organisatie’, klaagde hij tegen Quote.

Viotti liet in het persbericht weten wel als gast te zullen terugkeren. ‘Mijn relatie met de musici, koorleden, collega’s en natuurlijk het publiek en de stad Amsterdam zal er altijd zijn.’ Het is overigens nog de vraag of de mediabelangstelling voor Viotti ook heeft geleid tot veel blijvende liefhebbers van opera en klassieke muziek. Afgaande op de kaartverkoop voor de opera Der Rosenkavalier (Richard Strauss), nu te zien, lijkt enige nuance van het Viotti-effect op zijn plaats: er zijn nog volop kaarten.