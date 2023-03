Dirigent Kenneth Montgomery hield van het muzikale klimaat in Nederland

Dirigent Kenneth Montgomery (1943-2023) Beeld Annelies van der Vegt

Dirigent Kenneth Montgomery (1943-2023) is zondag op 79-jarige leeftijd overleden.

Het zwembad in het Amsterdamse appartementencomplex waar hij met zijn echtgenoot net een jaar woonde, liet hij links liggen. Lichaamsbeweging stond niet in zijn woordenboek. Op school al mocht hij gym overslaan zodat hij muziek kon studeren.

Montgomery werd geboren in Belfast. Zijn ouders waren amuzikaal, maar gaven hem al bij de eerste blijken van muzikaliteit – de piano van een tante had zijn grote interesse – alle ruimte en middelen om zich te ontwikkelen. Zo begon hij op zijn 7de met pianolessen. Een jaar later zong hij in het jongenskoor van de kathedraal van Belfast.

Toen een muziekminnende vriendin van zijn ouders overleed, kreeg Montgomery haar verzameling partituren; stapels Haydn-symfonieën, de Hohe Messe van Bach, Berlioz. Hij begon de nootjes te ontcijferen en tegen de tijd dat hij 12 was, kon hij alles lezen. Terwijl zijn pianoleraar in het kleine wereldje in Belfast de naam Schönberg niet eens kende, hielp partiturenwurm Montgomery een van zijn medekoorknapen met het instuderen van een rol in Benjamin Brittens The Turn of the Screw.

Mid-jaren zeventig dirigeerde Montgomery het werk zelf. Brittens partner, tenor Peter Pears, repeteerde de voor hem gecomponeerde partij mee. Britten was al ziek op dat moment, dus liet hij zich via Pears verontschuldigen. Tijdens de generale repetitie draaide Montgomery zich in een pauze naar de zaal en daar zag hij de componist zitten. Lijkbleek, maar hij was er.

Als assistent van de Britse dirigent Raymond Leppard werkte Montgomery in het Engelse operahuis Glyndebourne. Toen in 1970 in Den Haag de opera L’Ormindo van Francesco Cavalli uitgevoerd zou worden – Leppard had er een nieuwe versie van gemaakt maar had zelf geen tijd om te dirigeren – werd Montgomery gevraagd. Het toenmalige Radio Kamerorkest speelde.

De samenwerking met de omroep beviel en vijf jaar later werd Montgomery gevraagd als chef-dirigent van het Radio Symfonie Orkest. Daar kwam later ook het Groot Omroepkoor bij. Vanaf 1979 was Amsterdam zijn thuisbasis. Het muzikale klimaat hier beviel hem. Er was genoeg tijd en ruimte voor repetities en ambitieuze projecten. Zo dirigeerde hij tijdens het Holland Festival in 1986 de razend moeilijke drie-akter Moses und Aron van Schönberg.

Montgomery was onder andere vaste (gast)dirigent en artistiek leider bij Opera Northern Ireland en Santa Fe Opera. In Nederland dirigeerde hij de afgelopen decennia hedendaags werk van componisten als Peter Schat, Otto Ketting en Klaas de Vries, maar ook koorwerken van Händel bij de omroep en succesvolle producties van Mozartopera’s bij het Orkest van de Achttiende Eeuw.

Hij stond aan de voet van wat nu de operaopleiding is aan de conservatoria van Den Haag en Amsterdam: Dutch National Opera Academy (DNOA). Als docent directie was hij verbonden aan het Koninklijk Conservatorium.

In januari dirigeerde hij het Orkest van de Achttiende Eeuw in zijn laatste productie bij DNOA. L’isola disabitata; voor Montgomery de allereerste Haydn-opera die hij ooit dirigeerde. Zijn ogen glommen van de nieuwverworven kennis.

Hoewel het dirigeren te zwaar was geworden, waren er met het Orkest van de Achttiende Eeuw nog plannen om een officieel afscheidsconcert te organiseren. Hij zou in oktober tachtig worden. Kenneth Montgomery overleed op zondag 5 maart aan de gevolgen van een longontsteking.