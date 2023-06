Dirigent Joana Mallwitz: ‘Beseffen dat je geen stem hebt – hoe groot en pijnlijk is dat?’

Dirigent Joana Mallwitz. Beeld Lutz Edelhoff

Vlak voor de generale repetitie heeft ze even tijd voor een gesprek. Joana Mallwitz (37) – lange gestalte, hoekige schouders, aandachtige oogopslag – komt ontspannen over. Vrijdag dirigeert ze de première van de opera Rusalka van Antonín Dvořák bij Nationale Opera & Ballet in Amsterdam. Ze beleeft een driedubbel debuut, aangezien de productie een traditiegetrouwe samenwerking is van De Nationale Opera, het Holland Festival en het Concertgebouworkest. We duiken met Mallwitz het bekende verhaal in over de waternimf die haar stem opgeeft voor de liefde.

Waar Disney er een happy end aan draaide, loopt Rusalka een stuk minder goed af. Waternimf Rusalka is met hulp van een heks een sterfelijk mens geworden omdat ze een prins begeert. Maar hij verliest zijn interesse en zij is gedoemd voort te bestaan als dwaallicht dat mensen naar de bodem van het meer lokt. De prins heeft spijt en vraagt haar om een kus, ook al betekent Rusalka’s kus zijn dood. Mallwitz: ‘Dat je je aan het eind realiseert dat je hele leven verloren was. Beseffen dat je geen stem hebt – hoe groot en pijnlijk is dat? Oef.’

Dvořák geeft de personages met leidmotieven een stem, een probaat middel voor iemand zoals Rusalka, die in de tweede akte haar stem kwijt is. Mallwitz: ‘Wat er in haar hoofd omgaat, hoor je in het orkest. Strijkers spelen offbeatritmes, daarboven spelen houtblazers fortissimo het herkenningsmelodietje van Rusalka. Dan verlaagt Dvořák de laatste noot van de melodie met een halve toon en ineens klinkt er een akkoord dat haar spanning en protest verklankt.’

Verschillende werelden

De opera speelt zich af in twee werelden: de waterwereld en de menselijke wereld. Dvořák schept die werelden met zijn weelderige orkestratie en speelt met die leidmotieven. Mallwitz: ‘Het kakelende motiefje van de heks hoor je bijvoorbeeld in tussenspelen, zonder dat ze in de buurt is, maar zo weet je in welke wereld je bent. Je hoort het golvende water en een motief dat klinkt uit de koude diepte van het meer, maar het kan net zo goed uit Rusalka’s onderbewuste komen.’

‘Het sprookje is een instrument om verder te kijken dan dat verhaal over een zeemeermin die verliefd wordt op een prins. Het is niet alleen de diepte van het water, het zijn donkere, sombere gedachten. Het is niet alleen de liefde voor een prins, het is de behoefte om iemand anders te zijn. Met zijn sprookjesachtig muziek helpt Dvořák ons om dit soort levensvragen en problemen te verteren.’

Ambacht

Joana Mallwitz studeert piano en directie in Hannover, aan een speciale afdeling voor buitengewoon muzikale jongeren. Al op haar 19de gaat ze in het operatheater van Heidelberg aan de slag als repetitor en daarna als Kapellmeisterin. Dat is een traditionele functie waarin je alles doet: de repetities begeleiden achter de piano, de dirigent assisteren, de zangers coachen.

Mallwitz: ‘Dan weet je wat de zangers nodig hebben, hoe hun stem werkt, wat zij moeilijk vinden. Vervolgens word je geacht om een voorstelling over te nemen als dirigent, zonder repetities. Voor een jonge dirigent betekent dat dat je een techniek moet ontwikkelen die tijdens zo’n voorstelling direct werkt, echt het handwerk, het ambacht. Ik leerde dat je mensen die je bewondert niet moet proberen te imiteren. Zo had ik ooit een docent, een energieke man, die bij mij tot mijn middel kwam. Wanneer ik zijn wilde armbewegingen nadeed, zag ik er belachelijk uit met mijn lange, maaiende armen.’

Ze wordt in 2013 dirigent bij de opera van Erfurt en vier jaar daarna volgt dezelfde functie in Neurenberg. Tijdens de Salzburger Festspiele van 2020 maakt ze haar debuut met Mozarts Cosí fan tutte. Ondanks alle ervaring en successen stelt ze zichzelf hardop de vraag: ‘Welk recht heb ik om voor zo’n geweldig orkest te staan zonder dat ik zelf ook maar één noot speel?’

Energie

Mallwitz: ‘Ik probeer al hun muzikale én buitenmuzikale signalen op te vangen en te kanaliseren in een boodschap naar hen toe. Als een zanger een frase vandaag of morgen meer gespannen of serieuzer zingt, haak ik daar direct op in, zelfs als dat gebeurt tijdens een voorstelling. Dan pas ik tempo of dynamiek aan, of de timing van de overgang naar de volgende frase.

‘Door een bepaalde energie uit te stralen – de ene dag is dat kalmte, de andere dag kan dat enthousiasme zijn – zorg ik ervoor dat iedere musicus meent wat hij speelt of zingt, ook al zit de boodschap dieper verscholen in de woorden. Wanneer dat lukt, voel je direct dat dat ook het enige is dat de harten van de mensen zal raken.’

Opera heeft tot nu toe een grote rol gespeeld in haar professionele leven, toch gaat ze vanaf dit najaar de symfonische kant op. Ze is benoemd tot chef-dirigent van het Konzerthausorchester in Berlijn. In april 2024 zien we Joana Mallwitz terug in Amsterdam voor een aantal concerten met het Concertgebouworkest.

Rusalka is van 2 t/m 25/6 te zien bij Nationale Opera & Ballet. Info en tickets www.operaballet.nl