Dirigent Enrico Delamboye: ‘Sommige orkesten en operahuizen weten me nog steeds niet te vinden’

Enrico Delamboye dirigeert Opera Zuid in Muziekgebouw Eindhoven bij de repetitie van Offenbachs operette ‘Orphée aux enfers’. Beeld Lina Selg

Twee keer eerder toerde de dirigent Enrico Delamboye door Nederland met het gezelschap Opera Zuid. En twee keer toonden recensenten zich blij verrast. Aan een Donizetti-opera gaf hij vaart en frisheid. Een operette van Jacques Offenbach zwierde hij luchtig de zaal in.

Lof genoeg dus voor de Limburger. Maar zelfs binnen het muziekwereldje kent lang niet iedereen Enrico Delamboye (46). Zijn naam helpt misschien niet mee (is hij een Italiaan, een Fransman?), feit is dat zijn werk hem vooral naar Duitsland voert. ‘Ik zou best meer in Nederland willen dirigeren’, zegt hij, beeldbellend vanuit Eijsden in Zuid-Limburg. ‘Maar sommige orkesten en operahuizen weten me nog steeds niet te vinden.’

Vanaf zondag staat Delamboye opnieuw in de etalage. In Eindhoven, bij Opera Zuid, trapt hij een tournee af met Orphée aux enfers (‘Orpheus in de onderwereld’), alweer een Offenbach. Het is de operette met de zwaaiende beentjes in de beroemde cancan. ‘Heerlijke muziek’, zegt Delamboye, ‘ik word er steevast blij van. Maar of ik een Offenbachspecialist ben? Och god, nee.’

Dat lijkt te bescheiden. In 2009 dirigeerde Delamboye Offenbachs toneelmuziek bij La haine (de haat) van Victorien Sardou. In de spreekrollen doken sterren op als Fanny Ardant en Gérard Depardieu. En de smaak voor het lichte genre kreeg hij van huis uit mee. Zijn vader was de in 2018 overleden operatenor Hubert Delamboye. ‘Hij nam me als kleuter al mee naar het theater in Wiesbaden, waar we woonden. Toen ik 6 was, zong hij in München in een Offenbach. Ik vond het fascinerend.’

Paar jaar later: scène in de auto. Enrico, vernoemd naar de legendarische tenor Enrico Caruso, was figurant in Wagners opera Das Rheingold. Hij behoorde tot de Nibelungen, het dwergvolk. In de orkestbak zag hij een man die de avond muzikaal voortstuwde. ‘Op weg naar huis zei ik: papa, ik wil later dirigent worden.’ Delamboyes stem zakt een paar tonen: ‘Jongen, als jij dat wil, moet je dat doen.’

Dirigent Enrico Delamboye in Muziekgebouw Eindhoven. Beeld Lina Selg

Hij studeerde in Maastricht. Debuteerde in 1999 met The Rape of Lucretia, het vileine drama van Benjamin Britten. Leerde in Duitse theaters alle kieren van het operavak kennen. ‘Eens per drie maanden een Bohème, alle veertien dagen een Wozzeck, een paar Notenkrakertjes tussendoor. Soms dirigeerde ik in één week zes verschillende voorstellingen.’

In 2019 nam hij na tien jaar afscheid als chef van het operahuis in Koblenz, halverwege Keulen en Frankfurt. ‘Tegenwoordig ben ik freelancer. Ik doe veel symfonische projecten als vaste gastdirigent van het Funkhausorchester van de WDR in Keulen.’

Wilt u geen operahuis meer leiden?

‘Jawel, maar naast de kwaliteit heb ik ook geografische eisen. Een tophuis aan de Poolse grens zal het niet worden. Na Koblenz ben ik veel te blij dat ik mijn gezin weer vaker zie.’

Dan lijkt Nederland ideaal.

‘Er zijn helaas maar drie gezelschappen. En twee van de drie, Opera Zuid en de Nederlandse Reisopera, kennen de functie van chef-dirigent niet. Ik vermoed dat De Nationale Opera in Amsterdam een internationale profielschets heeft voor de opvolging van Lorenzo Viotti. Maar ik klaag niet, ik heb werk zat. Nederland heeft ook nadelen. Naar de Randstad ben ik langer onderweg dan naar Keulen. En de honoraria zijn doorgaans lager dan in Duitsland.’

Is er een verschil in mentaliteit?

‘In Duitsland geldt: als de chef het zegt, moeten we het doen. Nederlanders accepteren niet alles klakkeloos. Ik probeer het beste van die werelden te combineren. Het liefst werk ik als primus inter pares. Maestro hoef je me niet te noemen. Dirigenten zijn ook maar mensen die gewoon een vak hebben geleerd. Het is topsport, dat wel. Het vereist je volle concentratie, al was het maar omdat je voor honderd musici moet vooruitdenken.’

Wat is de uitdaging van Offenbach?

‘De muziek moet als vanzelf stromen, taal en ritme zijn cruciaal. De noten op zich zijn niet zo moeilijk, het gaat om het sprankelende samenspel.’

Hoe typeert u Orphée aux enfers?

‘Als een humoristisch, satirisch, soms zelfs diabolisch stuk. Het zit vol maatschappijkritiek. De publieke mening verschijnt als een allegorisch personage, goden worden bespot.’

Welk toneelbeeld zien we?

‘De Franse regisseur Benjamin Prins wilde voor dit verhaal per se geen vergezocht oord als een psychiatrische kliniek of een stationshal. We beginnen met een mooi, misschien wel ouderwets decor in antieke sferen. Maar hoe dieper we afdalen in de hel, hoe wormstekiger het wordt.’

Jacques Offenbach: Orphée aux enfers. Regie Benjamin Prins. Philharmonie Zuidnederland o.l.v. Enrico Delamboye. Tournee van 21/5 t/m 23/6.