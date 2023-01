Dirigent Emmanuelle Haïm: ‘Muziek schildert stemmingen en helpt de zangers om de woorden te kleuren’

Countertenor Christophe Dumaux zingt de rol van Giulio Cesare en sopraan Julie Fuchs die van Cleopatra in 'Giulio Cesare' van Emmanuelle Haïm. Beeld Milagro Elstak

‘De naam Julius Caesar spreekt het publiek veel meer aan dan, bijvoorbeeld, een titel als Partenope. Mede daarom programmeren operahuizen graag deze opera van Händel.’ De Franse dirigent en barokspecialist Emmanuelle Haïm (60), die in Amsterdam is voor de nieuwe productie van Giulio Cesare door De Nationale Opera, begrijpt wel waarom dit werk zo geslaagd en geliefd is. Ze leg het uit in de zonnige foyer, met een repetitiemiddag voor de boeg.

De bekendheid van de titelheld lokt misschien de toeschouwers naar de operazaal, maar als het goed is blijven ze uiteindelijk voor de betoverende noten van Georg Friedrich Händel.

‘Händel componeerde meerderde meesterwerken, maar in 1724 schreef hij er drie achter elkaar: Giulio Cesare, Tamerlano en Rodelinda’, zegt Haïm. ‘Giulio Cesare is zonder twijfel Händel van de bovenste plank. De opera heeft een uitstekend libretto, van Nicola Francesco Haym, dat Händels aanzienlijke theatrale gave naar voren bracht. Dat heb je nodig voor een succesvolle opera: een goede plot met dramatische wendingen. Händel componeerde hier fantastische aria’s op.’

Dirigent Emmanuelle Haïm leidt een repetitie voor 'Giulio Cesare' bij De Nationale Opera. Beeld Milagro Elstak

De librettist hoefde bijna niets te verzinnen, alleen maar een reeks ingrijpende historische gebeurtenissen binnen een korte tijdsspanne samen te persen. De handeling wemelt van de politieke intriges en al dan niet geslaagde verleidings- en moordpogingen.

We schrijven het jaar 48 v.Chr. In Rome is het eerste triumviraat, een bondgenootschap tussen Julius Caesar, Pompeius en Crassus, geëindigd door de dood van de laatste. Er ontstaat een machtsstrijd tussen Caesar en Pompeius, die naar Egypte vlucht. Ook daar woedt een burgeroorlog, want zowel Ptolemaeus als zijn zus Cleopatra wil de Egyptische troon voor zichzelf. Cleopatra zegeviert met Caesars hulp, nadat hij als een blok voor haar is gevallen.

Verschillende visies

Haïm heeft al drie verschillende producties van Giulio Cesare gedirigeerd en kent het stuk binnenstebuiten. Deze enscenering is haar eerste samenwerking met regisseur Calixto Bieito, die in 2021 bij De Nationale Opera tekende voor de regie van Rudi Stephans zelden uitgevoerde opera Die ersten Menschen. Van het oude Alexandrië verplaatst Bieito het verhaal naar het protserige paviljoen van Saoedi-Arabië op de Wereldexpo 2020 in Dubai.

Repetitie van 'Giulio Cesare'. Beeld Milagro Elstak

‘Het is fascinerend om telkens een andere visie op dit werk te zien. Bieito’s aanpak is om de energie van de zangers en de muziek als uitgangspunt te gebruiken. Zijn interpretatie is eigentijds en draait om het feit dat geld tegenwoordig de echte macht is. Met geld kun je ergens in de woestijn een superluxe wereld creëren, ook al hoort die daar niet thuis en ziet die er totaal absurd uit. Je doet het puur omdat je er genoeg geld voor hebt.’

Politieke dieren

Alle personages in de opera zijn verwikkeld in een gevaarlijk machtsspel, dat niemand zo gehaaid speelt als Giulio Cesare en Cleopatra, die respectievelijk worden gezongen door de countertenor Christophe Dumaux en de sopraan Julie Fuchs. ‘Om de titelrol te kunnen zingen, heb je zowel virtuositeit als charme nodig. Christophe heeft dat. En Julie is de gedroomde zangeres voor de zeer genuanceerde rol van Cleopatra’, zegt Haïm.

Cleopatra’s politiek wapen is haar aantrekkelijkheid. ‘Dat zingt ze letterlijk in de eerste akte’, merkt Haïm op. ‘Een mooie vrouw kan alles krijgen.’

Maar wat zegt dat over haar liefdesmuziek die we later horen? Zijn haar gevoelens voor Caesar onecht? ‘Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Je kunt haar politieke motieven nooit duidelijk scheiden van haar romantische gevoelens. Maar het zijn allemaal politieke dieren.’ Als Caesar haar voor het eerst ziet, is ze vermomd als een dienares. ‘Maar hij weet dat het Cleopatra is! Hij speelt gewoon het spelletje mee.’

Verfijnde orkestkleuren

Haïms gezicht begint te stralen als ze uitlegt hoe geniaal Händel alle verschillende emoties verklankt.

‘De muziek is zo prachtig. Neem het moment waarop Caesar hoort dat zijn rivaal Pompeius is gedood. We lezen in Over de levens van de keizers van Suetonius – en hij heeft het waarschijnlijk een beetje geromantiseerd – dat Caesar echt hard werd getroffen door dit nieuws. Hij reflecteert op de kwetsbaarheid van het leven en Händels muziek is diep ontroerend. Zoals alle muziek van Cornelia, de treurende weduwe van Pompeius.

Repetitie van 'Giulio Cesare'. Beeld Milagro Elstak

‘Ook de lichtere aria’s zijn fantastisch. Als Caesar bij hun eerste ontmoeting tegen Cleopatra zegt dat niets mooier is dan haar gezicht, klinken verfijnde orkestkleuren. De muziek schildert de verschillende stemmingen en helpt de zangers om de woorden te kleuren. Bij Händel gaat het nooit om één emotie. Dus niet alleen wanhoop, bijvoorbeeld, maar wanhoop vermengd met een beetje hoop. Daarmee houden we ons bezig tijdens de repetities. Onze zangers zijn geweldige acteurs die subtiele gevoelens kunnen overbrengen.’

Opstelling

Op het moment van dit gesprek is het barokorkest Le Concert d’Astrée, dat door Haïm zelf in 2000 is opgericht, nog niet in het land, maar ze weet al min of meer hoe de opstelling eruit zal zien. Haïm is ook klavecinist (in Amsterdam speelde ze klavecimbel in het veelgeprezen Monteverdi-drieluik van regisseur Pierre Audi) en Giulio Cesare zal ze leiden vanachter het klavecimbel. De componist zou dat ook hebben gedaan – Haïm en haar ensemble streven naar een authentieke uitvoeringspraktijk.

‘Of dat mogelijk is, hangt altijd af van de grootte van het theater en het podium, en of je bijvoorbeeld de orkestbak kunt verhogen, want als de zangers te ver weg staan, kunnen ze mij niet zien.

‘Barokmuziek heeft dat directe contact tussen de musici en de zangers nodig, anders sluipen er misschien onbewust conventies uit de romantiek in. In bepaalde aria’s worden de zangers alleen begeleid door een luit en een cello. Dirigeren zou dan belachelijk zijn. Je moet ze hun gang laten gaan.’