Dirigent Andris Nelsons spoort zijn ensembles op het album Strauss aan tot grote prestaties ★★★★★

‘Muziek moet zich ontwikkelen tot zij zelfs een theelepel kan uitbeelden’, zou de componist Richard Strauss hebben gezegd. In zijn symfonische gedichten – muzikale verhalen zonder woorden – verklankt hij blatende schapen net zo treffend als een klaterende waterval. Met deze cd-box brengt topdirigent Andris Nelsons een fantastische hommage aan de klanktovenaar. Alle voltooide symfonische gedichten van Strauss staan erop, verdeeld tussen de twee orkesten waarvan Nelsons chef-dirigent is, het Boston Symphony Orchestra en het Gewandhausorchester Leipzig.

Hij spoort beide ensembles aan tot grote prestaties. Het maakt niet uit waar je begint met luisteren: alles op deze achtenhalf durende anthologie is schitterend gespeeld, zelfs de enkele mindere werken zoals Macbeth. Boston levert het vrijpostige koper en de rusteloos windblazers in Till Eulenspiegel en de magnifieke vergezichten in Eine Alpensinfonie. Uit Leipzig komt een broedend, fonkelend Also sprach Zarathustra.

Nelsons verliest de verhalende samenhang binnen een stuk nooit uit het oog. Tussen de bloedstollende dollemansritten en kletterende climaxen zorgt hij voor aanhoudende intensiteit in de lyrische scènes en mousserende kolderieke episoden. Behalve Strauss de klankschilder horen we ook Strauss de operacomponist, onder andere in de stuwende, walsende suite uit Der Rosenkavalier en de Dans van de zeven sluiers uit Salome, weelderig gespeeld en subliem getimed.

De gastsolisten zijn ook niet de minsten. In Don Quixote wekt stercellist Yo-Yo Ma sympathie op voor het dromerige idealisme van de dwaze titelheld. Zijn dienaar Sancho Panza, verklankt door altviool, tuba en basklarinet, komt minstens zo beeldend uit de verf. Pianovirtuoos Yuja Wang draagt een gespierde Burleske bij.

Organist Olivier Latry soleert in Festliches Präludium, gecomponeerd voor de inhuldiging van het Konzerthaus in Wenen in 1913 en het enige werk dat door de twee orkesten samen wordt uitgevoerd. Niet de meest genuanceerde compositie uit het Strauss-oeuvre, maar een welgekozen jubelende finish van deze overdonderende marathon.

Andris Nelsons Strauss Klassiek ★★★★★ Deutsche Grammophon