Directeur Sandra den Hamer na vijftien jaar weg bij Eye Filmmuseum

Sandra den Hamer Beeld Harmen de Jong

De directeur vertrekt in goed overleg met de raad van toezicht van Eye, die haar inzet en leiding prijst. Lex ter Braak, voorzitter a.i.: ‘Sandra den Hamer heeft Eye tot een internationaal voorbeeld stellend filminstituut gemaakt, waarin het eigentijdse en het historische gelijk opgaan en de maker altijd vooropstaat.’

Voor ze in 2007 aantrad bij het Filmmuseum was Den Hamer directeur van International Film Festival Rotterdam. Ze kreeg de leiding over een museum dat huisde in het te krappe Vondelparkpaviljoen, met twee kleine, verouderde filmzalen. De plannen voor het nieuwe, aan het IJ in Amsterdam-Noord te bouwen museumgebouw lagen er toen al.

Onder Den Hamer werd in 2012 het nieuwe, voortaan Eye geheten instituut betrokken, een stijlvol en futuristisch gebouw met een royale tentoonstellingsruimte en gloednieuwe zalen met hoogwaardige projectie. Ook kwamen er moderne opslagruimten voor de unieke en gigantische Nederlandse filmcollectie. Den Hamer wist daar van meet af grote aantallen bezoekers op de been te krijgen met tentoonstellingen over de oeuvres en levens van grote cineasten als Stanley Kubrick en Federico Fellini. Ook de exposities op het snijvlak tussen film en kunst nemen een unieke plek in binnen het Nederlandse cultuuraanbod, zoals L’histoire kaputt van Alex van Warmerdam ( 2018) en Master of Light, over het werk van de Nederlandse cameraman Robby Müller (2016).

Den Hamer zal in september 2022 vertrekken bij Eye, precies de maand waarin ze vijftien jaar geleden aantrad als directeur. Wie Den Hamer zal opvolgen, is nog niet bekend, de raad van toezicht begint daartoe op korte termijn een procedure.