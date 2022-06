Directeur Ralph Keuning is weg bij Museum de Fundatie, maar medewerkers blijven bang voor hem

Ralph Keuning, inmiddels ex-directeur van Museum de Fundatie. Beeld Ferdy Damman/ ANP

Eerst zou hij blijven. Toen ging hij weg. Of niet? Het vertrek van Ralph Keuning bij Museum de Fundatie in Zwolle verloopt bijzonder chaotisch. Medewerkers zijn er niet gerust op. ‘Hij is eigenlijk weg, maar ook weer niet’, vertelt een medewerker die vervelende ervaringen met de oud-directeur heeft gehad. ‘Weer neemt de raad van toezicht een halve beslissing.’

De mediagenieke Keuning, met zijn rijzige gestalte en witte lok, die zo goed was voor het aanzien en de bezoekersaantallen van het Zwolse museum, werd onder medewerkers gevreesd. Dat bleek begin dit jaar uit een onderzoek van René van den Bosch. Volgens de mediator in arbeidsconflicten was ‘de veiligheid op de werkvloer zeker in het geding’. Medewerkers zeiden dat ze ‘nachtmerries’ hadden van de directeur en noemden hem een ‘narcist’.

In januari kondigde het museum aan dat er een tweede bestuurder zou worden aangesteld naast Keuning. Deze maand besloot Keuning alsnog het museum te verlaten, nadat een aanvullend onderzoek de angstcultuur had bevestigd. Wel zal de oud-directeur voorlopig als ‘extern adviseur’ betrokken blijven. Dat besluit leidt tot grote onrust onder medewerkers.

Keuning is voorlopig onmisbaar voor de ‘continuïteit’ van De Fundatie, aldus Roger van Boxtel, voorzitter van de raad van toezicht. Zo onderhoudt hij contacten met kunstenaars over lopende en geplande tentoonstellingen en houdt hij zich bezig met een uitbreiding naar de ‘Rode Loods’ (een oude NS-loods). De oud-directeur heeft volgens Van Boxtel ‘geen directe relatie’ met medewerkers: ‘Alles wat hij doet, gaat via interim-directeur Rob Zuidema.’

Het adviseurschap moet volgens Van Boxtel niet worden opgevat als een riante ontslagvergoeding, aangezien Keunings beloning binnen de Wet Normering Topinkomens viel. ‘Hij kan niet meer gaan factureren dan dat. Dat is afgebakend, daarin zijn we echt heel scherp.’ In 2021 verdiende Keuning 148.771 euro exclusief onkosten en pensioen. Ter vergelijking: het salaris van de burgemeester van Zwolle is ongeveer 150 duizend euro.

Spreekbuis

De Volkskrant sprak met twee medewerkers en drie oud-medewerkers. Uit die gesprekken is op te maken dat Keuning nog steeds tentoonstellingen maakt. Het museum heeft geen conservatoren in dienst. Als ‘extern adviseur’ bepaalt de oud-directeur bijvoorbeeld waar welk schilderij komt te hangen. Het enige verschil is dat hij nu niet fysiek op de werkvloer is en de communicatie via interim-directeur Zuidema kan verlopen. Alsnog wordt de aanwezigheid van Keuning ‘dagelijks gevoeld’. Een medewerker zegt dat hij ‘nog steeds leeft in een angstcultuur’, omdat Keuning ‘een voet tussen de deur heeft’. Bovendien merken medewerkers dat Zuidema niet de enige ‘spreekbuis’ van de oud-directeur is.

Museum de Fundatie in Zwolle, met de eivormige nieuwbouw op het dak. Beeld Pauline Niks

Een deel van de medewerkers heeft arbeidsrecht advocaat Elise Bink van Maes Law ingeschakeld om eisen te stellen aan hun veiligheid. Bink: ‘In feite werd de situatie als nog onveiliger ervaren door de medewerkers dan voorheen, omdat volstrekt onduidelijk was wat de rollen precies waren en wie contact met Keuning onderhoudt.’ Bink laat weten dat haar cliënten wél vertrouwen hebben in Zuidema: ‘Inmiddels worden gesprekken gevoerd over de invulling van functies en duidelijke communicatielijnen, dat zijn de eerste vereisten voor een veilige werkomgeving.’

Interim-directer Rob Zuidema, die directeur is van de Zwolse theaters, vergelijkt de huidige rol van Keuning met die van een extern curator: ‘Hij draagt verantwoordelijkheid voor de artistieke activiteiten waar wij hem voor uitnodigen.’ In het contact met museummedewerkers bemiddelt Zuidema: ‘Ik ga mensen niet zomaar op Ralph afsturen of omgekeerd. Dat gaat in overleg: kan het rechtstreeks of is het handig als ik daar tussen zit, als een soort vertaler?’

Hij verwacht dat de oud-directeur nog ten minste anderhalf tot twee jaar betrokken blijft, vanwege geplande tentoonstellingen: ‘Ik hoop dat het contact normaliseert, dat mensen op termijn zeggen: ik kan rechtstreeks met hem overleggen.’ De interim-directeur ziet dat medewerkers op hun hoede zijn: ‘Dat begrijp ik, waarom zouden ze geloven dat dit wel werkt? Maar als zou blijken dat Ralph Keuning nog een keer dit gedrag vertoont, dan zijn we natuurlijk snel klaar. Wat mij betreft is het echt zero tolerance.’

Manipulatief

De ‘communicatieproblemen’ van de directeur zijn niet nieuw, verklaren (oud-)medewerkers. Een oud-medewerker vertelt dat hij veel stress voelt als hij over Keuning praat, daarom wil hij liever anoniem reageren. Hij zegt dat het ‘manipulatieve gedrag’ van Keuning al jarenlang aan de orde was. Huub Jacobs, die in 2018 en 2019 als suppoost werkte, herinnert zich dat hij door anderen werd gewaarschuwd voor de directeur: ‘En als mensen je eenmaal vertrouwen, dan rollen de verhalen je tegemoet.’ Een andere oud-medewerker die liever anoniem blijft en al voor Keunings komst bij het museum werkte, zegt: ‘Je moet hem gewoon niet als baas hebben, want dan heb je geen leven.’

Had de raad van toezicht dat niet in de gaten? Keuning trok grote aantallen bezoekers naar Zwolle en wist De Fundatie een nationale uitstraling te geven. Maar toezichthouders moeten niet alleen op de cijfers letten, zegt Floor Rink, hoogleraar organisatiegedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen: ‘De raad van toezicht moet de belangen van alle relevante belanghebbenden behartigen. Dit betekent ook kijken of het goed gaat met de werknemers. Een goede raad vraagt daar informatie over op.’ Rink benadrukt dat alleen een formeel werkbezoek meestal niet volstaat: ‘Als het contact een soort audiëntie wordt, dan zie je als raad echt niet wat er speelt.’

De raad van toezicht van De Fundatie had geen contact met de museummedewerkers. Tot vorig jaar sprak de personeelsvertegenwoordiging ook niet met de raad, op één informele ontmoeting vier jaar geleden na in het bijzijn van de directeur. Een ondernemingsraad heeft het museum niet. Dat is wettelijk niet verplicht voor organisaties met minder dan vijftig medewerkers.

Medewerkers kunnen een raad van toezicht ook direct benaderen. Rink: ‘Je moet als raad voldoende onafhankelijk blijven van een directeur en benaderbaar zijn voor alle belanghebbenden.’ Oud-medewerker Huub Jacobs vertelt dat hij overwoog de raad te informeren over het gedrag van de directeur: ‘Ik kon nergens contactinformatie vinden.’ Onder medewerkers ging het verhaal dat de directeur en de toezichthouders het erg goed met elkaar konden vinden. Een medewerker voelde zich daarom niet veilig om met voorzitter Van Boxtel te gaan praten: ‘Misschien staat die morgen wel met de directeur te barbecueën en dan zegt hij: ‘Moet je nou horen wie me heeft benaderd...’’

Toch waren er wel signalen dat het niet goed ging op de werkvloer. Dat blijkt uit een e-mail die medewerkers van het museum anoniem aan de Volkskrant hebben gestuurd met delen uit (bij wet verplichte) risico-inventarisaties van de afgelopen jaren. In de inventarisatie uit 2009 staat dat 41 procent van de ondervraagden last heeft van ‘ongewenst gedrag’ op de werkvloer. In 2016 werd genoteerd ‘dat medewerkers zich niet altijd veilig voelen. Men is bang om een mening te geven, omdat dit weleens tot repercussies zou kunnen leiden.’ Uit de rapportage over 2020: ‘Aangegeven wordt dat niet iedereen zich voldoende veilig voelt binnen de organisatie o.a. vanwege hiërarchische verhoudingen.’

Risicobeheer

Ralph Keuning deelde deze rapportages echter niet met zijn toezichthouders. Pas vorig jaar werd de raad door medewerkers op de stukken geattendeerd. ‘Ik was wel verrast dat er rapportages waren die wij niet hadden gekregen’, zegt Van Boxtel. ‘Dat kan echt niet. Dat heeft ook geleid tot een sanctionering naar Ralph.’ Hij doelt op het eerdere besluit om een extra bestuurder aan te stellen. Opmerkelijk is dat verschillende jaarverslagen vermelden dat ‘risicobeheer’ tijdens vergaderingen van de raad ‘altijd aan de orde’ kwam. Van Boxtel: ‘Als je iets niet krijgt, kun je altijd vragen stellen: hadden wij zelf op zoek moeten gaan?’

Museummedewerkers kunnen ook terecht bij een extern vertrouwenspersoon. Sommigen vreesden echter dat de factuur voor dit gesprek bij de directeur zou belanden. De angst bestond dat Keuning op grond van de datum kon achterhalen wie bij de vertrouwenspersoon had aangeklopt. In 2020 wendden desondanks meerdere medewerkers zich tot de vertrouwenspersoon. De alarmerende jaarrapportage die hierop volgde, was aanleiding voor het eerste onderzoek naar ‘interne communicatie’.

Het museum meldt dat dit de eerste jaar­rapportage van een vertrouwenspersoon is die het museum heeft ontvangen. Eerder was het contact tussen de (adjunct-)­directie en de vertrouwenspersonen beperkt tot ‘kennismakings­gesprekken’. Zorg van de Zaak, de landelijke organisatie waaraan de externe vertrouwenspersonen van het museum al jaren verbonden zijn, laat in een reactie weten dat ‘de procedure is dat wij elk jaar een jaarrapportage sturen’.

Van Boxtel wijst erop dat de raad van toezicht het eigen functioneren na de zomer zal evalueren met een externe deskundige. In gesprek met de Volkskrant wil hij daar niet te veel op vooruitlopen. Wel laat hij weten dat hij met verbazing terugkijkt naar wat er de afgelopen maanden is gebeurd: ‘Waarom hebben wij dit nooit gehoord, nooit geweten?’ Mogelijk is het houden van toezicht op de directeur ‘iets te veel op goed vertrouwen’ gegaan, zegt hij achteraf: ‘We hebben het museum te veel laten aansturen als een soort eenmanszaak.’

Met medewerking van Ivar Staal