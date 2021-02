Directeur Limburgse omroep L1 wil eigen personeel kunnen volgen met camera’s

Beeld HH/Bram Saeys

De directeur van de Limburgse omroep L1 wil zijn eigen personeel kunnen volgen met verborgen camera’s. Ook wil hij in bepaalde gevallen inzage in hun mail- en internetverkeer. Met zijn voornemens heeft directeur Peter Elbers de verhoudingen met zijn werknemers, die al beroerd waren, nog verder op scherp gezet.

‘Een collega vroeg of deze plannen uit Noord-Korea kwamen’, zegt Marcel Ermers, voorzitter van de ondernemingsraad. De OR moet de plannen van Elbers, die staan in een conceptversie van een privacyreglement, nog goedkeuren. Ermers: ‘Dat gaan we natuurlijk nooit doen. Je mag niet zomaar journalisten, die bronnen moeten beschermen, bespioneren. Ik snap niet dat de directeur dat niet zelf kan bedenken.’

Ook de hoofdredactie heeft ‘met verbijstering kennisgenomen’ van de plannen, staat in een e-mail van dinsdag 2 februari aan de OR, in handen van de Volkskrant. Op woensdagmiddag heeft de redactie tussen half 1 en half 2 een werkonderbreking ingelast. Op tv maakte een tekstbalk melding van de actie en ook op de radio kregen luisteraars erover te horen. ‘Voor onze kijkers en luisteraars willen we niet helemaal op zwart gaan’, zegt Ermers.

Peter Elbers zou alleen mail- en internetverkeer willen inzien als daar ‘zwaarwegende redenen’ voor zijn. OR-voorzitter Marcel Ermers: ‘Maar wanneer sprake is van ‘zwaarwegend’ bepaalt hij zelf.’ Klachten hierover zou Elbers zelf afhandelen. ‘De uitvoerder van de regeling controleert zichzelf’, schrijft de hoofdredactie in de mail.

Inzage in de mails zou nodig zijn voor ‘individuele beoordelingen’ van redacteuren. Maar, schrijft de hoofdredactie, dat behoort tot het takenpakket van leidinggevenden van de redacteur, niet van de bestuurder. Elbers wil verborgen camera’s ophangen, ‘mochten de omstandigheden op de werkvloer daartoe aanleiding geven’.

‘Dit is onacceptabel’, zegt Wais Shirbaz, secretaris omroep bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Hij kent in Nederland geen enkel ander voorbeeld waarbij journalisten op dergelijke wijze in de gaten worden gehouden en laat uitzoeken of de wet dit toestaat.

De banden tussen Elbers en de werknemers zijn nooit warm geweest. In juli wilde de redactie verder met twee interim-directeuren, maar de Raad van Commissarissen (RvC) stelde Elbers aan, zonder toestemming of advies te vragen aan de OR. Die spande tevergeefs een kort geding aan om de benoeming ongedaan te maken. (Peter Elbers en Hans Coppus, voorzitter van de RvC, waren niet bereikbaar voor commentaar.)

In november verstuurde Elbers een boze videoboodschap, nadat zijn bureaustoel was weggehaald en er een kruis op zijn raam was geplakt. ‘Ik wil daar heel duidelijk over zijn: ik tolereer dit soort intimiderend gedrag absoluut niet. Deze guerrilla hoort niet thuis in een organisatie.’

Die stoel, zegt OR-voorzitter Ermers, was niet van Elbers, maar van een collega met rugklachten. ‘Zij kwam op kantoor en zag dat haar stoel − waar haar naam op stond − was weggehaald. Ze is gaan zoeken, zag hem staan op het kantoor van de directeur en heeft hem weer teruggesleept.’

Het kruis, zegt Ermers, was uit protest opgehangen, omdat Elbers met folie zijn raam had geblindeerd.

In januari verstuurde de redactie een brandbrief. De ‘autoritaire wijze’ van leidinggeven van Elbers, schreef ze, leidt tot ‘onhoudbare situaties op de werkvloer’. Twee van de drie managementleden zitten ziek thuis.

Hoe nu verder? Ermers: ‘Personeelsleden vinden dat er niet met deze man te werken is, dat ze op een doodlopende weg zitten.’

Woensdagavond heeft de OR een gesprek met de RvC. Ermers: ‘Ze zullen een heel groot konijn uit een heel hoge hoed moeten toveren om dit recht te krijgen.’