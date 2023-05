Directeur Haagse kunstacademie vecht ontslag aan, nog steeds onrust onder studenten en medewerkers

Ranti Tjan (blauw pak), die zijn ontslag aanvecht als directeur van de Haagse kunstacademie KABK, betreedt de rechtbank in Den Haag. Links van hem Sjarel Ex, oud-directeur van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Beeld Lina Selg

Hij moest de rust terugbrengen op de Haagse kunstacademie. Maar dinsdag, krap een jaar na zijn aantreden, zit Ranti Tjan tegenover de kantonrechter. Hij vecht zijn ontslag aan en wil directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) blijven.

Een kleine dertig belangstellenden zijn op dit arbeidsconflict afgekomen. ‘Deze kwestie leidt tot veel stress en frictie op de academie’, zegt een KABK-student. ‘Ik ben hier omdat ik wil weten hoe het zit, ik wil objectieve informatie.’

Op de KABK rommelt het al een tijd. Toen Tjan in juni 2022 aantrad, had de kunstopleiding al bijna een jaar geen directeur. Ook binnen andere kunstacademies is het al jaren onrustig, nadat kritische onderzoeken waren verschenen over de sociale veiligheid. Zo zou op een afdeling van de Design Academy in Eindhoven een ‘giftige werksfeer’ heersen en bleek in Rotterdam een docent zich schuldig te maken grensoverschrijdend gedrag. In Den Haag zou het docenten ontbreken aan didactische vaardigheden en voelden studenten en medewerkers zich onveilig.

Anonieme berichten op Instagram

Aanleiding voor deze onderzoeken waren verontrustende berichten die eind 2020 verschenen op instagramaccount @calloutdutchartinstitutions, in reactie op een publicatie in NRC waarin kunstenaar Julian A. (oud-student van de Haagse kunstacademie) werd beschuldigd van (seksueel) geweld. Het was tijd om schoon schip te maken, was de teneur van de anonieme berichten op Instagram over machtsmisbruik en intimidatie. Na het verschijnen van de externe onderzoeken stapten verschillende directeuren van kunstacademies op.

Zo ook Marieke Schoenmakers, die de KABK zeven jaar leidde. Zij zou volgens het onderzoek hebben bijgedragen aan de onveilige werksfeer. Haar opvolger Paul van Maanen, interim-directeur, vertrok al na twaalf weken nadat ruim 350 medewerkers en studenten hun onvrede hadden geuit over de reorganisatieplannen.

Sympathisanten

Opvallend is dat Ranti Tjan, nu hij in conflict is geraakt met het college van bestuur van de hogeschool, de steun van studenten lijkt te hebben. Een petitie die door studenten en medewerkers was opgesteld is meer dan 1.700 keer ondertekend. Voor een aantal ondertekenaars lijkt de situatie van Tjan, voorheen directeur van het Europees Keramisch Werkcentrum in Oisterwijk, symbool te staan voor veel meer. ‘Dit is precies een voorbeeld van waarom de witte mannelijke hiërarchie achterhaald is’, schrijft een ondertekenaar. Een andere laat weten dat zij tekent ‘in solidariteit vanuit de Design Academie’.

Onder de mensen die de rechtszaak bijwonen zijn medewerkers, studenten, familie, journalisten en ook sympathisanten, zoals Sjarel Ex, oud-directeur van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, die in het Centraal Museum in Utrecht met Tjan heeft gewerkt. Op de kunstacademie vlakbij zijn studenten ondertussen erg druk met de eindbeoordelingen. Steunbetuigingen van studenten die eerder op de deur van de lege directeurskamer hingen (‘Keep fighting!’, ‘We support you’), zijn inmiddels weg.

Tjan vertelt de kantonrechter dat hij zich nog steeds gesteund voelt: ‘Ik merk vanuit de academie dat zowel docenten als studenten heel graag zien dat ik terugkom.’ Maar die steun maakt geen verschil voor het hoogopgelopen arbeidsconflict tussen Ranti Tjan en Huug de Deugd, voorzitter van het college van bestuur. Dat draait om de ‘bestuursstructuur’ van de kunstacademie, die samen met het Koninklijk Conservatorium de Hogeschool der Kunsten vormt.

Conflict in de mailboxen

Tot voor kort werd die directie geleid door de kunstacademiedirecteur en de conservatoriumdirecteur samen. Maar naar aanleiding van het onderzoek is dat veranderd. Sinds september vormt De Deugd (eerder bestuurder bij hogeschool Inholland) in zijn eentje het college van bestuur. Tjan vindt dat niet werkbaar. In december waarschuwde De Deugd al dat ze in een ‘fundamenteel conflict’ dreigden te belanden.

Een paar maanden later verplaatste dat conflict zich naar de mailboxen van medewerkers en studenten van de KABK. In maart mailde Tjan aan de gehele ‘KABK-community’ dat De Deugd hem wilde ontslaan. Hij stuurde daarbij vertrouwelijke correspondentie door, zoals het voorstel waarin hem een ontslagvergoeding van 40 tot 70 duizend euro werd geboden. De rechter wil weten waarom Tjan de vuile was buiten hing. Tjan: ‘Ik wilde me verantwoorden naar studenten en docenten.’

De gevel van de KABK in Den Haag. Beeld ANP

De brief vormde het startschot voor de petitie die Tjan binnenboord moest houden. Een paar dagen later werd een ‘open brief’ rondgestuurd namens achttien medewerkers die juist het vertrouwen in de directeur opzegden. Onder anderen het hoofd bedrijfsvoering en de adjunct-directeur onderwijs schreven, zonder concrete voorbeelden te noemen, dat Tjan zich schuldig had gemaakt aan ‘machtsmisbruik’ en ‘onherstelbare schade’ had aangericht.

Een dag later zette Huug de Deugd ook zijn lezing van het conflict op de mail. Naast de kwestie over de organisatiestructuur zou Tjan van plan zijn geweest de kunstacademie te verzelfstandigen. Volgens een medewerker die naar de rechtszaak is gekomen is dat laatste ‘een pertinente leugen’. Een student laat weten dat De Deugd ‘geen bewijzen kon aandragen’. Toch staat in een interne memo, in bezit van de Volkskrant, ‘mogelijke denkrichting: Verzelfstandigen KABK’. Dat zou Tjan juist hebben opgeschreven omdat hij dat níét wilde, zegt de medewerker van KABK.

Zonder ontslagvergoeding

De studenten die hoopten in de rechtszaal meer duidelijkheid te krijgen of ‘objectieve informatie’, komen er bekaaid van af. De rechter wil vooral weten of de heren nog met elkaar zouden kunnen doorgaan. De Deugd is stellig: ‘Ik zie geen enkele manier om verder te gaan.’ Het standpunt van de Hogeschool is dat Tjans handelen ‘ernstig verwijtbaar’ is, zij willen nu zonder ontslagvergoeding van hem af.

Tjan geeft bij de kantonrechter toe dat het moeilijk zou zijn om weer verder samen te werken, ‘maar ik weet zeker dat het lukt’. Mocht de hogeschool hem toch willen ontslaan, dan eist zijn advocaat 384.000 euro als ‘billijke vergoeding’. Over vier weken verwacht de rechter uitspraak te doen.