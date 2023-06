Diplomaat vergeet Pasen en Pinksteren

Friedrich von Gentz, geportretteerd door William Seguier in 1830. Beeld Universal History Archive/Univer

Wenen, 7 juni 1829

Met enige verbazing hoor ik dat het vandaag Eerste Pinksterdag is. De laatste weken heb ik in een soort roes geleefd; wat ik ooit mijn saturnalia noemde, verdient die term nu pas goed. Mijn liefde voor Nadine, met wie ik dagelijks dineer, is uitgegroeid tot een ware hartstocht, die niet weinig heeft bijgedragen aan mijn omgang met prins Reuss.

Daarbij voel ik mij zo licht, zo vrolijk en helder, en leef ik zo lichtzinnig in het hier en nu, dat het lijkt alsof mij geen duistere toekomst meer wacht.

Dit is een van de bijzonderste perioden in mijn leven. Waar ze toe zal leiden weet ik niet en mag ik ook niet vragen – liever vergeet ik Pasen en Pinksteren en ik laat mij meevoeren, zo ver als de golven mij dragen.

Bovendien: over een paar dagen zal alles anders zijn. Mijn beste vriendinnen, de prinsessen Von Curland und Wittgenstein ziijn weg, de beide zusters Schwarzenberg zijn weg, prins Reuss vertrekt, en tot de 20ste zijn Nadine, Dolly Fiquelmont en wellicht zelfs de kleine Flore Wrbna niet meer in Wenen.

Diner bij graaf Schulenburg, met prinses Grasalkovich, gravin Karolyi, generaal Tettenborn en graaf P. Esterhazy. Tijdens dit diner beveelt Nadine mij haar op het platteland te komen bezoeken; een opdracht die een onbeschrijfelijke vreugde in mij losmaakt.

Friedrich von Gentz (1764-1832), Oostenrijkse schrijver en diplomaat. Ingekort fragment uit Tagebücher 1829-1831. Uitgeverij Amalthea, 1920.

In een eerdere versie werd Friedrich von Gentz ten onrechte een Duitse diplomaat genoemd.