Dinner in America is een aangenaam, kleurrijk alternatief voor gladde, veilige romkoms ★★★☆☆

Dinner in America

Familiemaaltijden aan de grote tafel in de woonkamer: een burgerlijk tafereel dat in de Amerikaanse film een rijke traditie kent. Het biedt filmmakers een handige en effectieve setting om de verstandhouding tussen de disgenoten te schetsen, waarbij hun woordenwisselingen niet zelden leiden tot fikse emotionele uitbarstingen en voortijdig afgebroken hoofdgerechten. De eigenzinnige romantische komedie Dinner in America levert liefst drie variaties op dat vertrouwde recept, tot rondvliegend vlees, door de ruit gegooide stoelen en in de fik gestoken perkjes aan toe.

Spil van alle consternatie is de pyromane rocker Simon (Kyle Gallner), die er na een mislukte afkickpoging al snel een zootje van maakt. Terwijl de politie achter hem aan zit, leert hij toevallig dierenwinkelemployé Patty (Emily Skeggs) kennen, een introverte maar feitelijk al net zo onaangepaste twintiger die nog bij haar ouders woont. In haar slaapkamer gaat Patty het liefst uit haar plaat op muziek van punkband PSYOPS, waarna ze polaroids maakt terwijl ze ligt te masturberen en die, samen met hitsige liefdesgedichten, aan de gemaskerde bandleider John Q. Public stuurt. Simon duikt bij haar onder en beseft al snel wat voor ironische spelletjes de voorzienigheid met hen speelt: hij is immers zelf de zo door Patty begeerde John Q. Public.

Vermoedelijk klinkt dit allemaal tamelijk flauw en onzinnig. Aanvankelijk kun je je makkelijk afvragen wat cineast Adam Rehmeier nou eigenlijk voor ogen heeft met Dinner in America, dat door filmmuseum Eye wordt uitgebracht in het kader van de zomerreeks Previously Unreleased. Schijnbaar zonder zich ook maar ergens om te bekommeren slingert de film van recalcitrant bedoelde spotprent van de middenklasse naar een opzichtig maffe romance zoals je die in de onafhankelijke Amerikaanse cinema wel vaker tegenkomt, om vervolgens óók een soort net-niet-Bonnie-en-Clyde-avontuur te worden. Het ene moment voelt het als een directe nazaat van Ghost World (2001), het andere lijkt het op twee mafferds die Natural Born Killers (1994) willen naspelen maar daar niet echt in slagen.

Wat Dinner in America sympathiek en soms onweerstaanbaar maakt, is dat het knalt en knettert tussen de twee hoofdpersonages en hun vertolkers, zodat overtuigend het zachtaardige in Simon naar boven komt en het explosieve in Patty. Zelfs hun meest puberale wederwaardigheden dragen daardoor uiteindelijk bij de aan de absurdistische, maar oprechte charme van het geheel. Zodoende biedt Dinner in America tóch een aangenaam, kleurrijk alternatief voor de gladde, veilige romkoms die het filmpubliek doorgaans geserveerd krijgt.